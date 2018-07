ZONA ELEITORAL-FHC vai às ruas fazer panfletagem por Serra No dia em que o Datafolha mostrou forte de liderança de Dilma Rousseff (PT) em São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu ganhar as ruas do centro da capital para fazer pelo colega José Serra (PSDB) o que há muito tempo não fazia: panfletar.