Zona leste de SP ganha ciclofaixa de lazer hoje

Para aumentar a segurança dos ciclistas, os motoristas deverão respeitar a velocidade máxima de 40 km/h nas vias que compõem o percurso no período de funcionamento da ciclofaixa: das 7 horas às 16 horas. O trajeto também tem nova sinalização horizontal e vertical para alertar os demais motoristas sobre a alternativa exclusiva.

Para viabilizar a criação da faixa, o estacionamento de veículos nas Avenidas Dom Hélder Câmara e Calim Eid será proibido, em ambos os lados, durante o período reservado aos ciclistas. Linhas de ônibus também terão os itinerários modificados, bem como conversões de trânsito.

Há mais de duas semanas, a Prefeitura inaugurou a Ciclofaixa de Lazer da zona norte. Com 6 km de extensão (3 km em cada sentido), a via liga a Praça Heróis da FEB ao Sesc Santana, passando pelo Parque da Juventude. O trajeto segue pelas Avenidas Santos Dumont, General Pedro Leon Schneider, General Ataliba Leonel e Luis Dumont Villares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.