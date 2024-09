Mais perto de nós, temos a ditadura comunista/castrista em Cuba, com repressão, fome, tortura e controle policial de sua população, objeto de encanto da intelectualidade de esquerda no Brasil. E, ao nosso lado, a experiência bolivariana. Eis a realização histórica da Ideia de socialismo/comunismo.

Com o desmoronamento da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, a palavra comunista perdeu o seu charme, tendo sido substituída pela de socialismo. A ditadura de Maduro e, antes dela, a de Chávez denominam-se precisamente de “socialismo do século 21″. Haja ignorância ideológica para sustentar tais posições. Contudo, há um fenômeno interessante aqui. Alguns chegam hoje a dizer, ao arrepio dos fatos e do bom senso, que o Estado bolivariano deformou ou se afastou da ideia ou do conceito de socialismo; e os mais arrojados chegam a sustentar que não se trata de socialismo. São os nostálgicos da ideia utópica de socialismo.

Ora, trata-se, ademais, de um erro filosófico, pois a Ideia, nos dizeres de Hegel e Marx, é nada mais do que o seu processo de realização, expondo em seu desenvolvimento a sua essência. Isto é, a ideia de socialismo/comunismo é o seu processo histórico de efetuação. Ideia sem seu processo, histórico, é uma mera abstração, carente de significado. Sobra somente esta forma específica de fanatismo teológico/político.

Não deveria surpreender, por via de consequência, que o governo Lula contemporize todo o tempo com o ditador Maduro, tendo o presidente afirmado, no passado, que a Venezuela de Chávez exemplificava um “excesso de democracia”. Estamos vendo o seu resultado, com a violência escancarada. O PT nem esconde o seu apoio a Maduro e ao “socialismo”, sendo nisso coerente com sua opção autoritária, antidemocrática. Em suas opções liberticidas e antiocidentais, há também coerência na defesa da violência do Hamas e de sua concepção totalitária, pregando a extinção do Estado de Israel. A organização terrorista acaba de executar 6 reféns, com tiros a sangue-frio na parte de trás de suas cabeças. Alguém viu ou ouviu alguma condenação do PT ou da diplomacia lulista? Calam-se vergonhosamente, expondo sua verdadeira natureza.

Agora, na comemoração do 7 de Setembro, propuseram, e depois recuaram, a participação do MST no desfile, com as Forças Armadas sendo obrigadas a baterem continência a esta organização revolucionária, socialista/comunista. O MST é fiel partidário de Maduro (afinal, defendem o “socialismo”). Desrespeita sistematicamente a propriedade privada, com uso de violência na invasão de terras em todo o País. Lula e os petistas amam o seu boné. Batem eles continência à violência, ao autoritarismo, ao apagamento das liberdades e à destruição da democracia. São “socialistas”.