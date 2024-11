A direita, por sua vez, aqui entendendo todo o espectro que vai do centro ao bolsonarismo, sofreu uma importante transformação. Convém aqui salientar, com exceção das franjas mais radicais do bolsonarismo em relação à democracia, que essas distintas forças compartilham dos mesmos valores, a saber, economia de mercado, direito de propriedade, liberdades em seu amplo espectro, da econômica à política, passando pela social, e instituições democráticas. Mostraram, isso sim, que ganharam diferentes protagonistas, com novos líderes ganhando a cena política e eleitoral.

Note-se que não se trata de uma mera fragmentação, mas do surgimento da pluralidade dentro desse amplo espaço da direita. A direita mostrou-se eleitoralmente plural, diversificada, com lideranças e partidos seguindo caminhos próprios, independentes da figura de Jair Bolsonaro, até então o polo aglutinador, como se a direita apenas a ele se identificasse. Marçal apareceu como uma liderança independente do ex-presidente, apresentando-se como uma alternativa interna ao bolsonarismo. Bolsonaro perdeu em Goiânia para o governador Ronaldo Caiado, chegando a ir a essa cidade para prestigiar o seu candidato no dia da eleição. Não foi atendido pelos eleitores.

O MDB conseguiu eleger o prefeito de São Paulo, tendo como aliados um grande espectro de centro, isto é, de direita, contra PT/PSOL apoiados por Lula. Terá de decidir no futuro se vai manter a aliança com a esquerda no nível federal. Observe-se que a vitória do atual prefeito é tributária do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que acolheu o seu projeto, afastando-se com cautela de Bolsonaro. O PSD, de Gilberto Kassab, elegeu o maior número de prefeitos, em desavença com o ex-presidente, colocando-se como um player importante para as eleições de 2026. Aventa-se desde já a possibilidade de que lance candidato presidencial na figura de Ratinho Jr., governador do Paraná e igualmente vitorioso.

Abre-se a possibilidade de que a pluralidade exibida nessas eleições municipais possa traduzir-se por várias apostas em 2026, com características próprias e não mais bolsonarodependentes, embora o ex-presidente guarde, como Lula, força eleitoral.