Outro ponto crítico é a gritante diferença regional entre a carência nos serviços e o porcentual de investimento. A Região Norte do País, por exemplo, que apresenta os piores índices de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, também conta com baixos índices de investimento. De acordo com o Diagnóstico Temático Serviços de Água e Esgoto, publicado pelo Ministério das Cidades, considerando os dados entre 2018 e 2022, a região conta com 20,7% da população brasileira com déficit de abastecimento de água, e, na contramão da necessidade de recursos, concentra apenas 6,1% dos investimentos.

O aumento significativo nos investimentos em saneamento básico é uma necessidade urgente diante destes colossais desafios em todo o País. A carência de infraestrutura adequada impacta diretamente a saúde pública, a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico. De acordo com estudo do Instituto Trata Brasil, com a falta de acesso ao saneamento básico de milhões de brasileiros, o País deixa na mesa mais de R$ 1 trilhão em benefícios socioeconômicos para a população. A destinação de recursos substanciais para projetos de saneamento não apenas proporciona acesso a água potável e tratamento de esgoto, mas também gera empregos, estimula o crescimento econômico local e reduz os custos associados aos problemas de saúde decorrentes da falta de saneamento.

A melhoria nas condições sanitárias cria um ambiente propício para o desenvolvimento educacional, uma vez que crianças saudáveis têm maior probabilidade de frequentar a escola regularmente. Além disso, a valorização das áreas urbanas e rurais com infraestrutura adequada atrai investimentos, impulsionando setores como o imobiliário e o turismo. Ao priorizar o saneamento básico, o Brasil não apenas cuida do bem-estar de sua população, mas também cria as bases para um crescimento sustentável e equitativo.

A falta de saneamento básico não é apenas um problema de saúde, mas também uma questão de justiça social. As comunidades carentes são frequentemente as mais afetadas pela ausência de infraestrutura sanitária adequada. A transformação do cenário do saneamento básico no Brasil exige uma abordagem proativa, com a alocação de recursos financeiros substanciais para essa causa. Investir em saneamento é, sem dúvida, construir um futuro mais saudável e igualitário para todos os brasileiros.