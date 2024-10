Mas há ainda outros desafios – além da flexibilidade e agilidade necessárias à prestação de um serviço público que permaneça efetivo nestes dias em que enfrentamos problemas cada vez mais complexos – que não eram o foco da reforma proposta em 1998. O principal deles consiste na necessidade de um corpo de servidores técnicos e estáveis, capazes de zelar pela legalidade e pela defesa da Constituição de 1988. O que parecia uma etapa já vencida pela consolidação do nosso serviço civil revelou-se novamente um ponto de atenção após o governo Bolsonaro direcionar esforços para enfraquecer a força de trabalho estável do Estado. Foram estratégias variadas como exonerações imotivadas, procedimentos administrativos disciplinares abertos contra servidores e até mesmo atos administrativos que deslegitimam abertamente a atuação de servidores públicos no exercício de suas funções – como a Instrução Normativa Conjunta Ministério do Meio Ambiente/Ibama/ICMBio n.º 1/2021, que retirou a autonomia dos fiscais para lavrar multas ambientais mesmo em caso de flagrante, obrigando-os a elaborar um relatório para a autoridade superior definir uma eventual aplicação da multa.

Além disso, no último mandato presidencial, enfrentamos ainda a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição 32/2020, que retomou a extinção do RJU por meio da criação de vários tipos de vínculo do servidor com o Estado, porém sem deixar claro quais setores permaneceriam ou não sob a égide da estabilidade, encaminhando mal a discussão de um tema complexo e deixando de tratar um série de outros que constituem desafios mais prementes da gestão de pessoas no Brasil, em especial a melhoria da qualidade dos dirigentes públicos, a segurança jurídica para que os gestores possam tomar decisões a bem do serviço público, a redução de desigualdades dentro do próprio serviço público, dentre outros.

Nesse sentido, mais importante que o fim (ou não) do RJU pela eventual decisão do STF, é a promoção de uma leitura estratégica, atualizada e integrada da gestão de pessoas no serviço público, que envolva uma discussão mais ampla sobre o regime de contratação dos servidores, as formas de prestação de serviço público hoje praticadas e seu efetivo resultado para a garantia dos direitos dos cidadãos em um país desigual como o Brasil. O debate deve acontecer no âmbito democrático, em fóruns mais amplos que permitam a inclusão de diferentes atores envolvidos e seguindo como referência boas práticas, dados e evidências. Lembrando, sempre, que a efetividade do serviço público oferecido à sociedade deve ser trazida como meta prioritária a ser atingida por qualquer solução a ser adotada.

Com essas premissas, o aprimoramento da gestão pública pode se dar em temas-chave como já ocorreu com aprovação da lei nacional de modernização dos concursos públicos (Lei 14.965/2024) e pode vir a ocorrer em outros com o mesmo alto grau de importância, como: a promoção de uma burocracia representativa, com a aprovação da nova lei de cotas no serviço público (Projeto de Lei 1.958/2021) e outras medidas que se empenhem para mais equidade de gênero e étnico-racial no serviço público; a regulamentação dos supersalários (Projeto de Lei 2.721/2021); a transparência de dados de gestão de pessoas (Projeto de Lei 887/2024) e outros. São iniciativas que podem consolidar um Estado mais efetivo e com entregas de maior qualidade aos cidadãos, a partir de seu ativo mais importante: as pessoas que o compõem.