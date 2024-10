Com a chegada das eleições municipais de 2024, é crucial refletir sobre os desafios da saúde pública no Brasil. A atual situação exige um debate aprofundado sobre as políticas e práticas necessárias para assegurar um sistema de saúde mais justo e acessível a todos. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado crises significativas na área da saúde. A despeito de ser um grande marco de cidadania, o Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta desafios como escassez de recursos, falta de um processo claro de qualificação profissional e a necessidade de valorização do profissional ideal para ocupar o espaço da Atenção Primária à Saúde (APS).

É imprescindível que os candidatos debatam as questões do SUS e deixem claro quais são os seus compromissos. O primeiro desses compromissos é justamente a defesa do sistema. Espera-se o comprometimento dos candidatos para que nenhum direito à saúde conseguido a partir da implementação do SUS seja perdido. As prefeituras e Câmaras Municipais precisam de candidatos comprometidos em melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, executados por profissionais bem formados e motivados.

É fundamental garantir melhores condições de trabalho e salários dignos para os profissionais de saúde, que são a linha de frente no atendimento à população. Um quadro de profissionais motivados e bem preparados é essencial para a qualidade do atendimento.

As prefeituras devem priorizar o acesso à saúde para todos, independentemente de sua condição econômica. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) apoia o fortalecimento da rede de serviços de saúde em todas as suas particularidades, assegurando que as populações vulnerabilizadas tenham acesso aos cuidados primários, garantindo a equidade como princípio.

A participação da comunidade nas decisões sobre saúde é fundamental. A SBMFC defende o fortalecimento dos Conselhos de Saúde, garantindo que a população tenha voz ativa na elaboração, implementação e fiscalização da execução das políticas públicas de saúde, e incentiva um processo eleitoral em que os cidadãos cobrem compromissos claros dos candidatos em relação à saúde pública. A escolha dos representantes deve ser guiada por critérios que priorizem o bem-estar da população.

As eleições municipais representam uma oportunidade valiosa para a sociedade brasileira reavaliar suas prioridades. Lutar para que o SUS siga sendo um direito de todos requer um esforço de eleitores e de candidatos a cargos políticos. A SBMFC espera que, durante a campanha eleitoral, as propostas para o setor de saúde sejam debatidas de maneira clara e transparente, tendo a ciência como norteadora dessas discussões. É fundamental que os cidadãos se mobilizem, questionem e exijam ações concretas que visem à melhoria da saúde em suas comunidades, contribuindo para um futuro mais saudável e justo. As eleições municipais representam uma oportunidade única para que a sociedade brasileira reavalie suas prioridades. O processo eleitoral deve ser um momento de cobrança por compromissos claros dos candidatos em relação à saúde pública. Assim, a escolha dos representantes deve ser pautada em critérios que considerem o bem-estar da população. O compromisso firme com a saúde deve ser uma prioridade nas promessas dos candidatos às prefeituras. À medida que o segundo turno das eleições de 2024 se aproxima, os cidadãos devem ter em mente que suas escolhas têm o poder de moldar o futuro da saúde pública em suas comunidades. Como entidade representativa dos médicos de família e comunidade, que são os especialistas da integralidade, a SBMFC estará ao lado das Secretarias da Saúde, pronta para apoiar e impulsionar as transformações necessárias. É preciso aproveitar a janela de oportunidades que a eleição traz.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, PRESIDENTE, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPECIALIZAÇÃO E DIRETORA DE COMUNICAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SBMFC)