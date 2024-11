A comissão optou por começar seus trabalhos focada na questão do uso das câmeras corporais por policiais no patrulhamento das ruas. Seguimos de perto a ideia expressa pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que, no lançamento das novas diretrizes sobre a utilização de câmeras corporais (28/5/2024), afirmou haver um “salto civilizatório, no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais”.

O procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, captando outro lado da questão, foi muito feliz ao lembrar que “as câmeras corporais servem como eficaz e idôneo elemento de prova para viabilizar a condenação criminal, sendo útil ferramenta no combate à criminalidade” (Blog do Fausto Macedo, 5/6/2024). Também o antigo chefe do Ministério Público paulista, hoje secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, com anos de experiência no combate ao crime, foi enfático ao dizer que a adoção das câmeras corporais representa “um instrumento cuja eficácia está mais do que comprovada. Ao mesmo tempo em que impacta a letalidade policial, é fundamental para a proteção da vida dos policiais, melhorando também, de forma significativa, os resultados da sua atuação, com mais prisões e apreensões. O uso de câmeras ainda qualifica a prova, pois as imagens podem e devem ser usadas em juízo, facilitando, desta forma, a apuração da verdade real no processo criminal”. (Folha de S.Paulo, 5/6/2024).

Afora tudo, as câmeras corporais servem aos policiais para sua defesa contra falsas acusações, para o reconhecimento de boas práticas, para supervisão, treinamento e aprimoramento operacional.

Enfim, a adoção das câmeras corporais é medida essencial em um programa de profissionalização das polícias. Além de representar um relativo consenso entre diferentes atores do sistema de Justiça, é uma tendência observada há pelo menos uma década, especialmente por forças de segurança pública de países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Mais recentemente, o modelo ganhou força também no Brasil e, até julho do ano passado, já era usado de forma permanente em oito Estados. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a letalidade policial em 2022 foi abaixo da média nacional em quatro dos sete Estados que usavam câmeras corporais, o que demonstra empiricamente a eficiência da medida.

Em São Paulo, elas foram adotadas pela gestão João Doria em 2020 e os primeiros anos de implementação mostraram resultados na queda recorde do indicador de letalidade policial, que, no entanto, voltou a subir na gestão do atual governador. Em 2023, segundo matéria publicada no Estadão pelo jornalista Gonçalo Jr., as mortes cometidas por policiais militares e civis em serviço cresceram 39,6% no Estado. No primeiro trimestre deste ano, essas mortes mais do que dobraram, passando de 75 para 179 ocorrências na comparação com o mesmo período do ano passado.