Já o Brasil, por mais que seja considerado uma grande potência econômica, no cenário internacional será visto sempre como parte de um grupo, o Mercosul. Diferentemente do bloco da União Europeia, o bloco latino tem dificuldade até para fazer reuniões de seus representantes, bem como discutir temas de interesse e relevância para a comunidade latino-americana.

Na relação com a China, embora haja um comércio veloz, com a exportação de grãos e importação de produtos tecnológicos, não há ainda uma integração na área de políticas públicas. Políticas integradas para tratar de infraestrutura, dos gargalos que encontramos que representam perda de eficiência e concorrência pelos países latino-americanos. Embora tenhamos problemas de agenda, algo será consenso na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), um bloco formado por 21 países que ocorrerá em novembro no Peru. Um dos principais temas de discussão será o Porto de Chancay, cuja construção é financiada pelo projeto Belt and Road Initiative. Ao que consta, o Brasil participará da reunião, dando ensejo a mais diálogo sobre infraestrutura e comércio internacional pensando no desenvolvimento e integração da região do Sul Global.

Essas “novas soluções” integrativas são, em essência, soluções jurídicas. Afinal, diferentemente do comércio direto de produtos, que se regula pelo próprio mercado, a integração regional depende de políticas públicas que demandam normas claras e que não devem partir somente do governo. É tarefa do setor, por meio de instituições potentes como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), organizações de comércio e outros grandes institutos, propor a aprovação de leis que integrem nossa região latina.

Muitas atividades econômicas e sociais estão aguardando respostas normativas, a exemplo do exercício da profissão de advogado no Mercosul, a validação dos diplomas nas mais diversas áreas, as políticas migratórias, o incentivo à pesquisa regional, entre outros exemplos. Também a divulgação e fortalecimento de instâncias como o Parlamento do Mercosul (Parlasur), o Parlamento Latino-Americano (Parlatino), o Parlamento Amazônico e o Parlamento Andino (em que o Brasil figura como observador) seriam tarefas do operador do Direito. Menos ainda temos habilitado o jurista para lidar com a arbitragem como solução de conflitos em esfera binacional, bem como a operação em instituições complexas, como os Bancos Multinacionais de Desenvolvimento, o New Development Bank (o Banco dos Brics), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) ou o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (Aiib).

Essas instituições de desenvolvimento, e mesmo as próprias empresas chinesas, estão repletas de oportunidades para crescimento regional, desde que haja uma capacidade interna de acompanhá-lo. Basta ver o esforço diplomático que faz a China para a construção da sua nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative), tentando promover infraestrutura para o Sul Global, e o Made in China 2025, que está cumprindo a promessa de transformar sua produtividade, para que o país abandone definitivamente seu posto de grande fábrica de produtos baratos, para ter a tecnologia de ponta como principal elemento a exportar.