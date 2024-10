Cada vez mais, por conta da polarização, nos afundamos no “partidarismo negativo”, um fenômeno em que eleitores se identificam mais pelo que rejeitam do que pelo que apoiam. De acordo com pesquisas acadêmicas, como a de S. Iyengar e S. J. Westwood (Fear and loathing across party lines: new evidence on group polarization, 2015), o partidarismo negativo pode levar ao aumento da animosidade entre grupos políticos, prejudicando o debate democrático. Como vimos de forma crescente em 2014, 2018, 2022 e também nas eleições municipais, os debates concentram-se mais em criticar a oposição do que em discutir políticas públicas. O objetivo parece ser fazer com que o eleitor odeie mais o oponente.

Em um país partidariamente fragmentado como o Brasil, o partidarismo negativo corrói uma característica histórica dos nossos sucessos políticos: a busca por algum consenso. A raiva alimenta o voto, mas prejudica a formulação de políticas públicas. A elite política se beneficia do partidarismo negativo; os cidadãos, não. J. McCoy. e M. Somer (Toward a theory of pernicious polarization and how it harms democracies: comparative evidence and possible remedies, 2019) argumentam que a polarização perniciosa pode minar as instituições democráticas e a governabilidade.

Não sei para onde a polarização nos levará, mas uma consequência interessante é a diminuição em número, mas o aumento em importância dos eleitores indecisos. Nas eleições presidenciais americanas, tem-se observado uma redução no número de eleitores indecisos. Em 2016, cerca de 10% dos eleitores estavam indecisos; em 2024, esse número caiu para 4%. No Brasil, a tendência é semelhante, com a porcentagem de eleitores absolutamente certos de seus votos aumentando a cada ciclo eleitoral. A redução de indecisos diminui também a moderação. As câmaras de eco e o sucesso teatral, principalmente em redes sociais, de políticos estridentes seduzem governantes quando não deveriam.

Para candidatos em eleições majoritárias, no entanto, é um jogo perigoso. Ser estridente pode ser uma boa estratégia para crescer no primeiro turno, mas exagerar pode cristalizar o eleitor fiel e aumentar exponencialmente a rejeição. Em 2018, Bolsonaro venceu porque uma parcela centrista do eleitorado o rejeitou menos que Fernando Haddad. Com Lula impedido de concorrer devido a questões jurídicas e ainda no auge da Operação Lava Jato, os seguidores fiéis levaram Bolsonaro ao segundo turno, mas foram os moderados que o elegeram.

Em 2022, o contrário aconteceu. O mesmo eleitorado, principalmente no Sudeste e em centros urbanos, cansado de Bolsonaro, mudou de lado. Lula venceu ao conquistar o apoio daqueles que estavam insatisfeitos com o governo vigente.