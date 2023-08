Cordão sanitário contra a extrema direita

A estigmatização dos imigrantes como elementos nocivos e perigosos à sociedade é uma nota constante na retórica da extrema direita na Europa e nos Estados Unidos. Batendo nessa tecla, partidos antes à margem do sistema político passaram a ameaçar partidos conservadores tradicionais. Temerosos de perder sua base eleitoral, vários destes incorporaram aos seus discursos e programas temas típicos da extrema direita. Junto com a estigmatização e a violação dos direitos humanos dos imigrantes vieram a valorização de um nacionalismo de base étnica, racial e/ou religiosa e a reafirmação dos tradicionais valores cristãos contra a aceitação da igualdade e diversidade de gênero, orientação sexual e formas de constituir família. Vem se rompendo, assim, o cordão sanitário protetor das democracias do Hemisfério Norte desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Caso recente se deu na Espanha. Em maio, a direita venceu as eleições locais. O Partido Popular (PP), da direita democrática, decidiu aliar-se ao Vox, partido de extrema direita que, em rápida ascensão, se tornou uma das principais forças políticas do país nos últimos anos. Assumiram, juntos, o governo de comunidades autônomas importantes como Valência e Castela e Leão. Entusiasmado com o resultado das eleições locais, o PP dobrou a aposta para as eleições nacionais, antecipadas para julho, com a pretensão de atrair o voto da extrema direita e ganhar a maioria necessária no Parlamento para liderar um novo governo.

Felizmente, deu-se mal. As forças democráticas se mobilizaram para impedir que um partido de extrema direita, pela primeira vez desde o fim da longa ditadura franquista (1939-1976), chegasse ao governo nacional. O PP venceu a eleição por pequena margem de votos. Ganhou, mas não levou, porque a aliança com o Vox afugenta outros partidos de centro-direita que seriam necessários para conseguir a maioria absoluta dos votos no Parlamento. É provável que uma aliança de centro-esquerda forme o novo governo.

Ao aliar-se com Jair Bolsonaro, a direita brasileira rompeu o cordão sanitário que se havia formado desde o fim da ditadura militar. Foi necessário que as instituições democráticas resistissem e um amplo arco de forças políticas se unisse para o País não ser levado a uma aventura golpista. Com Bolsonaro inelegível, mas ainda relevante, a direita tem, aqui, o desafio de encontrar seu caminho de volta para o leito normal da democracia. Semelhante desafio enfrenta a direita espanhola. Interessa a todos, menos aos extremistas, que a direita aqui e lá faça esse percurso. Não há democracia sólida sem uma direita democrática forte.

Declarações recentes dos governadores de São Paulo e de Minas Gerais, candidatos a liderar a normalização da direita, indicam que o caminho no Brasil será tortuoso. Hoje não basta respeitar as regras do jogo, mas também os valores de uma sociedade democrática, entre os quais se destaca o princípio da dignidade humana.

Tarcísio de Freitas tratou as vítimas da operação policial no Guarujá como “danos colaterais”, apesar de todos os indícios apontarem para a ocorrência de uma caçada para retaliar o assassinato de um policial da Rota. Com o secretário de Segurança que nomeou, o governador não se pode dizer surpreendido com o modus operandi adotado pela polícia nesse episódio. Em lugar de se comprometer com o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreram os fatos, solidarizou-se com a tropa, a despeito dos vários indícios de execuções e violência indiscriminada da polícia. Parece querer usar à la carte o cardápio da extrema direita. De um lado, cerca-se de técnicos. De outro, bate na surrada tecla do “bandido bom é bandido morto”, que já se provou inútil como doutrina de segurança pública e letal para milhares de jovens, pretos e pobres.

Já o governador de Minas Gerais resolveu inovar, tropicalizando a retórica da extrema direita do Hemisfério Norte. Como os imigrantes no Brasil são poucos numa população de mais de 200 milhões, o governador mineiro fez mira no Nordeste. A entrevista que deu a este jornal, publicada no dia 6 de agosto, repete o mote já empregado por ele em junho, num encontro entre governadores do Sul e do Sudeste. Fingindo-se de tonto, falando como quem cuida de legítimos interesses dessas regiões, Zema destila o venenoso preconceito existente contra os nordestinos, comparados por ele a “vaquinhas que produzem pouco”. Não se trata de uma crítica às oligarquias do Nordeste. E, sim, da estigmatização sub-reptícia dos nordestinos em geral. A estratégia é clara: mobilizar, pelo preconceito, o voto conservador do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, para compensar o maciço apoio ao PT no Nordeste.

Assim como as vistas grossas de Tarcísio de Freitas para a truculência policial, o regionalismo torpe de Romeu Zema é irresponsável. Ameaça a convivência democrática e fere o sentimento de que pertencemos a uma só e mesma nação. Merece repúdio de todos os verdadeiros democratas e patriotas.

*

DIRETOR-GERAL DA FUNDAÇÃO FHC, É MEMBRO DO GACINT-USP