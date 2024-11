Opinião | Esquerda, direita, centro...

Outra coisa que se nota: cada novo governo (na União, nos Estados, nos municípios) quer destruir o que os anteriores fizeram. Mudam-se programas e até seus nomes, quando se sabe que cada governante, no seu momento histórico, fez coisas úteis. Se efetivou erros, eles hão de ser apontados e corrigidos. Aí, sim, cabe a observação crítica cujo objetivo será nobre: consertar o que deu errado.

Outro conceito equivocado: nas democracias é fundamental a existência da oposição. No seu conteúdo jurídico-constitucional, a oposição existe para ajudar a governar quando critica, contesta, contradita, fiscaliza. Impede ela, com tal atuação, o poder absoluto, unitário. Mas não é essa a sua atividade, ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir aqueles que a venceram. O conceito, portanto, é político, e não jurídico. Com isso se prejudica a governabilidade e, em consequência, o povo. O exemplo clássico institucional correto é o que se dá no Reino Unido. Lá, a maioria forma o governo, o gabinete de situação, e a oposição estabelece o que se conhece como gabinete das sombras, cujo objetivo é fiscalizar o governo.

Com essas considerações e com vistas a aperfeiçoar o sistema, volto aos rótulos. Por mais que se os despreze, eles subsistem. E, por subsistirem, permito-me dizer que em alguns momentos no Brasil venceu o que se chama de esquerda; em outros, a direita. Mas as últimas eleições municipais indicaram que o povo quer o centro, ou seja, moderação, tranquilidade, harmonia. Nada da radicalização que tem imperado nos últimos tempos. Quando se pensa no centro, parte-se da concepção latina segundo a qual a virtude está no meio (in medio virtus).

Se o centro é vencedor, é preciso organizá-lo. Organizá-lo significa somá-lo. O que se constatou nestas eleições municipais é que muitos partidos vencedores são de centro. Levaram a maior parte, expressiva mesmo, dos municípios brasileiros.

Em 2026 teremos eleições nacionais e estaduais. Faria bem ao País se esses partidos começassem a aliançar-se desde já por meio de um programa comum que venha a ser debatido durante a campanha para ser aplicado no governo, oferecendo, assim, ao eleitorado a oportunidade de saber a opção que está fazendo. Uma espécie de ponte para os futuros quatro anos, de 2026 a 2030. Isso dará consistência e credibilidade a esses partidos. Candidatura ver-se-á no momento próprio, mais adiante.