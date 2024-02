Rússia

A morte de Alexei Navalni

O ativista e líder da oposição russa Alexei Navalni morreu ontem, segundo a Reuters. Um comunicado do centro penitenciário onde Navalni estava detido apontou que ele perdeu a consciência após dar uma caminhada na penitenciária, que fica no gelado Ártico russo. Os bons tempos de Stalin voltaram ao Kremlin. E, se a vontade do novo czar prevalecer, o império também voltará.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

Oposição na Rússia

Registro minha tristeza e indignação pela morte do jovem líder de oposição russa Alexei Nalvani, numa prisão sob o despótico regime ditatorial de Vladimir Putin. Nalvani mostrou coragem e compromisso de líder ao retornar da Alemanha após ter sido envenenado, sabendo que seria imediatamente preso e condenado, como de fato foi. Que sua breve vida de 47 anos não tenha sido em vão: que encoraje os muitos russos que já vêm se mobilizando pela democratização do país e que seja mais um alerta a países democráticos que fazem vista grossa ao que se passa lá, bem como na Venezuela e em outras ditaduras. Quem quer defender a democracia doméstica tem de defendê-la também fora de casa.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

Política externa

Comoção seletiva

A pretexto de ficar bem na fita com a Liga Árabe, Lula mais uma vez demonstra sua parcialidade com relação à guerra entre Hamas e Israel, ao negar o direito de defesa de Israel diante de constantes ataques de grupo terrorista. Por que razão não critica a covardia do Hamas ao usar sua própria população civil como escudo humano ou manter reféns em cativeiro por mais de quatro meses em condições desumanas? Por que não critica o desrespeito ao cessar-fogo até quando prisioneiros palestinos são liberados? Por que não se comoveu diante das atrocidades cometidas contra Israel com ajuda de uma agência da ONU? E o que dizer de inúmeras outras guerras onde, infelizmente, também morrem mulheres e crianças inocentes? Sua comoção seletiva não convence ninguém e mais uma vez demonstra sua cegueira ideológica, que envergonha o Brasil diante do mundo. Lula definitivamente não me representa!

Sandra Birger Romani

São Paulo

Discurso de Lula no Egito

O Brasil mostra sua cara hipócrita, que vai na contramão das democracias. Eu não quero que o dinheiro que pago em tributos seja doado a ditaduras, terroristas, agência da ONU ligada ao terrorismo, Cuba, Venezuela e países que não respeitam os direitos das pessoas. Cada vez que Lula se manifesta em discursos no exterior, diz inverdades. Realmente, nosso posicionamento perante o mundo está cada vez mais ridículo. Vamos cuidar do nosso quintal, que isso nos trará mais benefícios. O mundo mudou e está muito diferente do que era nas gestões anteriores de Lula.

Mendel Leib Szlejf

São Paulo

Segurança pública

Fuga em Mossoró

A fuga de dois detentos do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN) dá a dimensão a este governo do quanto é bom jogar pedra nos antecessores. Ocorre que agora o telhado é de vidro. Reclamar do antigo ministro da Justiça é reclamar de Dino, e aí não pode, pois é governo. Mas é o governo que está diante do apagão na segurança nacional e precisa urgentemente dar uma resposta à ousadia dos presidiários. Independentemente de achar culpados, é hora de encontrar os foragidos e os responsáveis pela fuga. Já faz tempo que os criminosos vêm testando o poder da Justiça brasileira. O desafio é grande, pois esticaram demais a corda e, agora, querem pôr o guizo nos gatos.

Izabel Avallone

São Paulo

Vale

Indefinição

É uma vergonha que a Vale, por medo, fique adiando a decisão sobre a sucessão na sua presidência. A mineradora foi privatizada a duras penas no governo de FHC, enfrentando justamente o PT. Agora, por causa novamente de uma intromissão desse partido, a empresa que nós, povo brasileiro, queremos que continue independente não consegue resolver essa questão. O que aconteceu na Petrobras deveria servir de alerta ao Conselho da Vale.

Nelson Falseti

São Paulo

ALEXEI NAVALNI

Alexei Navalni, o principal opositor de Vladimir Putin, foi encontrado morto numa prisão no Ártico russo. Ele já havia sido envenenado em 2020 – as evidências mostram que pelo regime russo – e se salvou por milagre. María Corina Machado, a principal opositora de Nicolás Maduro, franca favorita para vencer as eleições presidenciais deste ano – calma, ela ainda está viva – está inabilitada pelo regime venezuelano para concorrer a cargos públicos por 15 anos. Esses são os amigos de Luiz Inácio Lula da Silva, que não se cansa de elogiá-los, abraçá-los efusivamente e reverenciá-los sempre que possível.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ALEXEI NAVALNI

Infelizmente, a democracia perde um grande guerreiro. A maioria dos russos acredita que Putin está isento de qualquer responsabilidade no ocorrido. Mas que “morreram” Navalni é mais que óbvio...

A. Fernandes

São Paulo

MORTE PREVISTA

O maior inimigo de Putin, Alexei Navalni, “morreu” na prisão dentro do Arctic Circle. Alguém duvida que tem as digitais de Putin? É esse cara que Luiz Inácio – o Lula – apoia?

Tania Tavares

São Paulo

LUIZ TRAJANO DONATO

Um ícone do comércio varejista brasileiro se despede deixando um legado de importantes realizações. Luiza Trajano Donato e seu marido, Pelegrino José Donato, fundaram uma pequena loja na cidade de Franca, em 1957. Vendedora nata, transformou a pequena loja do interior paulista na gigante do comércio varejista, a Magazine Luiza, dirigida com muito êxito pela sobrinha Luiza Helena Trajano nestes últimos anos. Empreendedora e com visão de futuro, atravessou e saiu vitoriosa nas diversas crises da economia brasileira. Nosso respeito e nossa homenagem a essa grande brasileira.

Valdir Ferraz de Oliveira

Santana de Parnaíba

INDÚSTRIA BLINDADA

Cordialmente, discordo veementemente do sr. leitor Martinho Isnard de Almeida (Fórum dos Leitores, 13/2, A4). Sobretaxar produtos importados para blindar a indústria nacional é um erro que nos obrigará a termos produtos primitivos e de baixa qualidade, reinando um Brasil onde qualquer coisa de fora custaria uma fortuna. A concorrência privilegia o consumidor e o melhor caminho para os produtores/fabricantes nacionais é pressionarem – enfaticamente – o governo para uma redução de impostos verdadeira; diferente dessa reforma tributária que só trocou o nome dos tributos, mas não reduziu nada.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

REFORMA TRIBUTÁRIA

Segundo cálculo feito pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), com base em dados da Ernst & Young e Endeavor, se a regulamentação da tão aguardada e prometida reforma tributária for concluída neste ano, as empresas poderão economizar nada menos que R$ 28 bilhões por ano com a redução do tempo para calcular e pagar impostos. O MBC revela que o setor produtivo perde a exorbitância de R$ 67 bilhões anuais com dificuldades tributárias, ou 1.501 horas de trabalho. A reforma poderá diminuir o tempo perdido em expressivos 42%. Muda, Brasil! Reforma já, sem mais delongas. Basta de dinheiro e tempo desperdiçados à toa.

J. S. Decol

São Paulo

PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

O colunista de Uma reforma permanente (Estado, 12/2, B3) comete um viés grave ao questionar o déficit da Previdência do regime geral do INSS, quando o déficit muito maior e mais alarmante é o da Previdência dos funcionários públicos (regime próprio), que não é sequer mencionada. Além de esses funcionários se aposentarem com salário integral, e os aposentados do regime geral terem suas aposentadorias cada vez mais deterioradas pelas correções inferiores à inflação, em especial para quem recebe mais de um salário mínimo.

Paulo Olympio L. Silva

São Paulo

FLORESTA AMAZÔNICA

Ninguém duvida que o Brasil vai acabar com a Floresta Amazônica e isso vai acontecer muito antes de 2050. O Brasil erradicou as magníficas floresta de Araucárias no sul do País, acabou com a Mata Atlântica e está acabando rapidamente com o Pantanal e com o Cerrado. A Amazônia é muito maior, dá mais trabalho, mas também será completamente erradicada. O gigantesco crescimento do agronegócio, que ocupa as enormes áreas desmatadas, não tirou o País do Terceiro Mundo nem vai tirar. O País ganharia muito mais se buscasse alternativas melhores. O mundo inteiro está disposto a dar dinheiro para o Brasil preservar suas florestas, e países desenvolvidos faturam muito mais com seu agronegócio dispondo de áreas menores e usando menos água que o Brasil. O País precisa de um choque de inteligência no campo, precisa de um governo honesto e competente para modernizar seu agronegócio e passar a ganhar muito mais dinheiro do que ganha vendendo comida de porco para a China.

Mário Barilá Filho

São Paulo

REVOLTA CONTRA A DEMOCRACIA LIBERAL

O excelente editorial Autoritarismo juvenil (13/2, A3) traz à baila questões relevantes sobre a ascensão do nacional-populismo no século 21. A revolta contra a democracia liberal provoca consequências dramáticas: 1) a desconfiança dos políticos e das instituições democráticas que não representam mais os anseios de grande parte da população; 2) a imigração e a supermudança étnica provocam medo sobre a possível destruição da identidade histórica do grupo nacional e de seu modo de vida; 3) a economia globalizada neoliberal causa forte sensação psicológica sobre a privação relativa, como resultado das crescentes desigualdades de renda e riqueza que provocam a falta de fé em um futuro melhor; 4) o desalinhamento partidário torna os sistemas políticos mais voláteis, fragmentados e imprevisíveis favorecendo a opção por soluções imediatistas e extremistas. Por fim, tanto as fake news nas redes sociais como o uso de inteligência artificial, manipulando informações, provocam uma enorme mobilização de descontentes e ressentidos que podem desestabilizar o regime democrático em vários países do mundo.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

MOBILIZAÇÃO NO CARNAVAL

São de impressionar a seriedade, a dedicação, o amor e o estado de quase transe de boa parcela do povo brasileiro ao defender as cores de sua agremiação carnavalesca por ocasião dos respectivos desfiles apoteóticos. É uma capacidade de mobilização que não se vê, por exemplo, diante da divulgação de reportagens mostrando os semblantes de dor de pais e parentes de vítimas da generalizada e crescente violência, de cenas exibindo a precariedade da saúde pública e de sinais da má qualidade da educação básica. Espantosa também é a falta de reação em face das movimentações operosas e rápidas de nossos nobres políticos, “suas excelências“, quando se trata de, entre outras ações, atualizar os vultosos fundos partidários e eleitorais. Já passou da hora de o povo expandir o entusiasmo do carnaval para essas e muitas outras questões vitais e intensificar a sua participação também fora do circuito puramente eleitoral.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

DIA DO REPÓRTER

Em 16 de fevereiro foi celebrado o Dia Nacional do Repórter. Um viva e muitas palminhas para os repórteres, porque é com o trabalho deles que a gente fica bem informado diariamente. Todo jornalista é, antes de mais nada, um repórter. Parabéns aos profissionais que trabalham em busca da melhor informação a seus os ouvintes, leitores e telespectadores. Que a ética esteja sempre no dia a dia de suas atividades.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

ENEL

Na quinta-feira, 15/2, estávamos sem energia elétrica desde as 6h30 devido provavelmente a um estouro de um transformador da rua. Isso vem acontecendo com frequência na região do Pacaembu, onde resido. Contatada, a empresa assegurou um atendimento às 12h30, depois às 16h30, mas passadas 12 horas do evento nenhuma providência havia sido tomada, nem sequer uma satisfação. A incompetência do prestador desse serviço, aliada sempre ao descaso para com seus clientes, precisa acabar de uma vez por todas.

Euclides Soares

São Paulo