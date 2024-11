O debate sobre infraestruturas públicas digitais – isto é, as capacidades digitais necessárias à interação entre governo e sociedade – continua a todo vapor. E o Brasil segue liderando mundialmente o tema com iniciativas como o Pix e o Gov.br, que têm promovido a inclusão financeira e o acesso da população a serviços públicos.

Nesse cenário, é animadora a recém-publicada Estratégia Federal de Governo Digital, que lista as ações concretas que irão nortear a atuação da administração pública federal em governo digital até 2027. Mas para um plano de ação que se propõe a tratar da governança digital do governo, assim como a Estratégia Nacional de Governo Digital, a nova estratégia diz pouco sobre um elemento-chave de qualquer modelo de governança democrático: a participação de todas as pessoas, setores e atores afetados por essas políticas.

Se as recomendações a respeito da coordenação entre diferentes níveis federativos e entre órgãos e entidades de um mesmo nível federativo têm sido robustas, a atuação de entidades da sociedade civil e cidadãos, setor privado, instituições acadêmicas e organizações internacionais, apesar de ter a sua importância reconhecida pelo governo, ainda carece de mais atenção.

A participação social é, para além de um requisito democrático, também um requisito à eficiência das políticas digitais. E, por isso, ela precisa acontecer ao longo de todo o ciclo de vida dessas políticas, para além do mero papel de supervisão tradicionalmente reservado à sociedade civil – e que, apesar de mínimo, ainda é muitas vezes negado.

A exigência de dados biométricos para a criação de contas prata e ouro do Gov.br, por exemplo, contraria a crescente preocupação da população quanto ao uso desses dados pelo governo e instituições financeiras, além de desconsiderar a maior suscetibilidade de falhas no reconhecimento facial de populações vulnerabilizadas, como pessoas negras e trans. Já o pouco diálogo com a sociedade na implementação do Pix tem contribuído para a ineficiência do Mecanismo Especial de Devolução (MED), recurso criado para reembolsar consumidores que tenham sido vítimas de fraudes no Pix: nove em cada dez brasileiros não sabem o que é o MED nem como ele funciona. Também tem dificultado a resolução dos problemas que surgem com o tempo, como o uso do Pix para comunicação por mensagens, que passou a viabilizar também práticas de assédio.

O caminho para políticas digitais eficientes, tanto em qualidade como em quantidade (adoção), passa pela participação social e cuidado. Na linha da filosofia africana de ubuntu: eu sou, porque nós somos.

Caso queira começar a participar, a Organização das Nações Unidas (ONU) está recebendo contribuições no tema e o Centro de Infraestruturas Públicas Digitais (CDPI) organizará um evento em São Paulo no final do mês.

*

MEMBRA DO GRUPO DE TRABALHO DA DPI UNIVERSAL SAFEGUARDS (ONU), PROFESSORA DE GOVERNANÇA DE DADOS NO SETOR PÚBLICO (DATA PRIVACY BRASIL), É FELLOW EM GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DE DADOS (CONNECTED BY DATA)