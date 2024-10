Uma política de segurança adequada deve fortalecer a criação de forças-tarefa para que, juntamente com o Ministério Público, todo o feixe de poderes do setor público se una no combate ao crime. A Receita Federal e as secretarias da Fazenda dos Estados e municípios, por exemplo, enfeixam uma série de poderes que, aliados às especificidades de cada uma das forças policiais, podem constituir fator decisivo para desbaratar o crime organizado. Operações policiais integradas se constituem em golpe de morte contra as organizações criminosas, sendo especialmente eficazes para desbaratar a lavagem de dinheiro e o uso cada vez mais comum de criptoativos pelos infratores da lei.

No âmbito do policiamento cotidiano, especialmente no enfrentamento de questões complexas que atingem a segurança pública, como as “Cracolândias”, é preciso que as forças policiais ajam em conjunto, muitas vezes sob a coordenação dos órgãos públicos que cuidam do bem-estar social e da saúde, criando condições para o florescimento de ambientes mais sadios, possibilitando a atuação do poder público em áreas socialmente degradadas. Nesse passo, há que se modernizar o conceito de policiamento comunitário, adequando-o às novas tecnologias e às redes sociais, tornando o acesso à polícia mais amigável e eficiente.

Ao lado disso, cabe refletir sobre um sistema prisional moderno e seguro que, mesmo reservado para aqueles que não possam conviver em sociedade, seja capaz de combater as organizações criminosas ali constituídas, com inteligência e informação. Quanto ao Poder Judiciário, destinatário final de todas as investigações e processos movidos contra os que afrontam a lei, cabe ser ágil e estar à altura dos desafios que a moderna criminalidade organizada apresenta.

O debate nos mostrou que há muito o que fazer na área, porém, sem forças policiais fortes e motivadas, além de bem treinadas e remuneradas, nada disso é possível. Em uma democracia, são delas o monopólio do uso moderado da força – e essa força deve ser exercida, sempre em consonância com os princípios da Carta Constitucional e o respeito aos direitos humanos. Não há incompatibilidade entre essas premissas.