Pacientes com câncer e a atividade física

Muito se fala sobre a importância da atividade física para a promoção da saúde e do bem-estar. O que poucos sabem, entretanto, é que se exercitar não só previne doenças, como tem papel fundamental em prolongar o tempo de vida de pacientes já em tratamento. Esse é o caso de pessoas com câncer, uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil. Em âmbito global, foram quase 10 milhões de mortes em 2020, e, no Brasil, pouco mais de 252 mil.

Normalmente associado à necessidade de repouso do paciente, o período do tratamento oncológico é visto como um momento em que se deve evitar esforços físicos, além da submissão a medicações e/ou terapias intensas. De todo modo, é preciso destacar que o cuidado com esse público vai muito além disso.

Uma das recomendações, pouco conhecida pela população em geral – e até por profissionais de saúde –, é a de que pacientes em tratamento oncológico se mantenham fisicamente ativos como parte da rotina diária, em momentos de lazer e nos deslocamentos, buscando atividades que deem prazer.

É claro que estar em movimento não significa correr a meia maratona. Há inúmeras possibilidades e modalidades acessíveis e de menor intensidade que também trazem benefícios, como caminhar e pedalar.

Levando em consideração os mais de 700 mil novos casos de câncer esperados para este ano no Brasil, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), é importante destacar que a atividade física também é capaz de controlar sintomas comuns durante e após o tratamento da doença, como fadiga, dor e distúrbios de sono.

De forma geral, a atividade física é segura para os pacientes oncológicos, conforme atestam diferentes instituições de pesquisa sobre câncer, mas é fundamental o acompanhamento pela equipe de saúde para melhores resultados e eventuais necessidades de diminuir frequência, duração e nível de esforço envolvido, além de possíveis interrupções momentâneas em alguns estágios da doença e do tratamento.

Em busca de ampliar as oportunidades para a prática de atividade física pela população, no âmbito das políticas públicas, o Ministério da Saúde tem duas principais iniciativas: o Programa Academia da Saúde e o Incentivo Federal de custeio, que alcançam mais de 2 mil municípios brasileiros. Já o Ministério do Esporte tem buscado a ampliação de programas, por meio da integração de ações, dialogando com diferentes pastas do governo federal, como Educação, Saúde e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Assim, o Inca e diferentes instituições de pesquisa no campo da oncologia e da educação física reforçam que é necessário mudar o paradigma de que pacientes oncológicos devem apenas descansar e evitar esforços físicos, e convidam as pessoas a darem uma nova chance à atividade física, não só pelo potencial em relação a esta e a outras doenças, mas também pela diversão, fruição, encontro e compartilhamento de vivências.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, EDUCADOR FÍSICO DA ÁREA TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E CÂNCER DA COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA / INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA); E ONCOLOGISTA CLÍNICO E DIRETOR-GERAL DO INCA