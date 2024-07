Ocorre que, no Brasil, investigações internas são realizadas de forma privada e unilateral, em uma relação trabalhista (empregador investigando seu empregado), por investigadores que não têm fé pública e, mais grave, sem qualquer regulamentação. Advogados e membros do departamento de compliance das empresas não detêm poder de intimar pessoas, que são entrevistadas sem o compromisso da verdade. Logo, os elementos coletados nas investigações corporativas precisam ser corroborados em juízo ou creditados por autoridades para que tenham o devido valor probatório.

Por outro lado, há investigações corporativas que podem gerar efeitos para além da relação trabalhista entre empregador e empregado. São os casos, por exemplo, das apurações de corrupção, fraudes à licitação, infrações concorrenciais e desvio de bens da empresa. Cuida-se de condutas que podem colocar a empresa na mira de autoridades, com possível instauração de procedimentos investigativos ou punitivos por atos de seus colaboradores e representantes. Há, portanto, nesses casos, evidente e acentuado conflito de interesses entre, de um lado, o poder diretivo da empresa, seu incentivo em apurar os fatos e de relatá-los às autoridades, e, de outro, o direito constitucional do colaborador em não se autoincriminar.

A jurisprudência brasileira inclina-se a reconhecer que os direitos fundamentais incidem também nas relações entre entes privados, no que se convencionou chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Para evitar abuso no exercício de um direito ou abuso econômico, entende-se que, quanto maior for a desigualdade entre os particulares, maior deve ser o respeito aos direitos fundamentais da parte mais frágil, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Assim, havendo a possibilidade de os elementos da investigação corporativa serem compartilhados com autoridades e por elas usados em desfavor do colaborador investigado, é fundamental que esse colaborador seja cientificado do escopo da apuração e, logo, possa exercer o direito ao silêncio. Ainda, eventual pedido de assistência por advogado também deve ter igual atenção, assim como o acesso aos elementos que o incriminem, com exceção de informações que possam expor o denunciante e as testemunhas, pois a violação à confidencialidade do canal de denúncias e dos relatos registrados pode gerar o descrédito do canal de denúncias.

Na eventualidade de os elementos produzidos na investigação interna serem discutidos em juízo, é imprescindível que a empresa assegure, também, a chamada cadeia de custódia. Todos os elementos obtidos na investigação, para que sejam submetidos ao crivo judicial, precisam ser produzidos de forma a dar-lhes credibilidade e a oportunidade à parte contrária de questionar a forma como foram produzidos. E esse contraponto aos elementos da investigação garantirá que sirvam de fundamento para eventual decisão judicial, a favor ou contra a empresa.