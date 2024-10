As diferenças, no entanto, são enormes. Os dossiês eram publicados em revista com circulação limitada. Nas redes sociais, as mentiras circulam entre milhões no espaço de horas. Verdade é que também são desmentidas com rapidez, e os autores das notícias falsas acabam pagando o preço.

Foi assim com Pablo Marçal e foi assim também no primeiro grande caso do gênero, numa eleição espanhola na qual se atribuiu falsamente um atentado a defensores da autonomia basca. Através de celulares foi convocada uma grande manifestação, que repercutiu no resultado eleitoral.

Um dos muitos nós que amarram o crescimento de forças democráticas ou mesmo de esquerda está na rigidez com que veem a questão de prosperidade individual versus soluções coletivas.

A prosperidade individual, a capacidade de empreender num mundo de raros empregos, não deveria ser estigmatizada como ilusão do sistema.

Documentei uma experiência no Vale do Jequitinhonha, em Minas, envolvendo 2 mil mulheres. Foram financiadas para empreender e mantinham contato permanente entre si, trocando experiências e se ajudando. Pelo menos para mim ficou evidente ali que era possível empreender e se interessar pela sorte coletiva.

Este é o outro lado do crescimento da direita: o erro dos adversários.