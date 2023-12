COP-28

Em qual Lula acreditar?

Na Conferência do Clima em Dubai (COP-28), Lula da Silva defendeu a descarbonização, mas o Brasil foi convidado a entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) e deve aceitar, segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Lula da Silva disse, também, que é preciso “trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis”, mas ele próprio é a favor da exploração petrolífera na Bacia Amazônica. Aqui e no exterior, Lula fala – e como fala – uma coisa e pratica outra. A quem dar ouvidos: ao Lula que fala ou ao Lula que não faz o que fala?

Clima ou petróleo?

Conferência do clima ou do petróleo? A pergunta é título de excelente coluna de Celso Ming, no Estadão de 30/11 (B2), e revela a dúvida sobre o que de fato promete a COP-28, realizada nos Emirados Árabes Unidos, grande produtor de petróleo, e presidida pelo presidente da petrolífera estatal local.

Fundo para as florestas

O presidente Lula pede ajuda, na COP-28, para que os países ricos criem um fundo de auxílio para a preservação das florestas. Mas Lula não explica como vai parar as queimadas na Região Amazônica e no Pantanal, por exemplo. Afinal, Lula tem destino diverso para esses recursos?

Inteligência artificial

Imortalidade

Mais uma vez Eugênio Bucci nos traz excelente artigo sobre inteligência artificial (IA): Além do humano (Estadão, 30/11, A6). Impactado, refleti sobre Drácula, o vampiro imortal criado por Bram Stoker. A imortalidade seria um castigo para presenciar todos os seres amados morrerem. A mortalidade, uma bênção, tão bem descrita na obra As intermitências da Morte, do genial José Saramago. Pois bem, essas abordagens eram humanas, demasiado humanas, parafraseando Nietzsche, o que claramente não ocorre com a IA, que desumaniza. A máquina não sofrerá nem resolverá o problema climático ou outras insignificantes humanidades. Aliás, as suas criaturas nem estarão preocupadas com isso, já que certamente os algoritmos já ofereceram Soma para se divertirem.

Ameaça contemporânea

Mais do que os conflitos Hamas-Israel e Rússia-Ucrânia, o mundo inteiro deve se preocupar com a inteligência artificial. Vinda para durar, é a mais contundente ameaça estrutural à democracia. Aos excelentes argumentos desenvolvidos por Pedro Doria (Quem censura a inteligência artificial?, Estadão, 1/12, B10), permito-me acrescentar um exemplo cotidiano: 60% das ações trabalhistas, conforme divulgado, originam-se da inteligência artificial, que substitui os advogados em sua tradicional argumentação – caso a caso, criativamente –, “jurisprudência do caso concreto”, como ensinava o saudoso mestre Goffredo da Silva Telles. Advogado de trabalhadores, mormente no plano coletivo e constitucional, por mais de 50 anos, sou insuspeito para afirmar que fiquei pasmo ao constatar que a IA apresentou petição inicial em reclamação trabalhista, obviamente estereotipada, para sustentar que uma atendente em loja de shopping center ficava sujeita a pó, retalhos de cimento, pisos molhados em ambientes cinzentos, como se dá numa fábrica lamentável e sem equipamento de proteção, para reclamar do pequeno empresário mais de R$ 50 mil e consequências. Depois, o patrono, em audiência, não consegue sustentar o programa do robô. Isso somente empobrece as relações jurídicas e sociais, afastando o homem do centro de sua história.

Petrobras

Indicações políticas

Uma liminar de abril deste ano do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que derrubou trechos da Lei das Estatais, permitiu que fosse dado mais um golpe contra a Petrobras, abrindo caminho para a entrada de políticos na administração da empresa. Somos dominados por picaretas e, ao que parece, estamos tomando de novo o caminho do fundo do poço, lembrando todos aqueles roubos revelados pela Lava Jato.

A LUA DE MEL INTERMINÁVEL

Até onde continuará o presidente da República a gastar exorbitâncias em suas viagens, com hotéis luxuosos e suítes enormes, como se fosse um monarca de origem Real? Chama a atenção uma nítida contradição entre o que prega e o que executa. Em menos de um ano, já estamos sem superávit e com as nossas finanças esgotadas. Quem poderá colocar um basta nas mãos abertas desse desgoverno?

HIPOCRISIA DE LULA

COP-28: Lula fala em reduzir dependência de combustíveis fósseis e cobra dinheiro de países ricos (Estado, 01/12. Lula da Silva busca protagonismo junto à opinião pública mundial, mas afunda em hipocrisias. Faz bravatas para a redução de combustíveis fósseis, mas “passeia” exagerada e desnecessariamente em aviões movidos com os referidos combustíveis. Cobra dinheiro de países ricos, fingindo ignorar que ninguém tem obrigação de sustentar ninguém. Países tornam-se naturalmente ricos através de muito trabalho, com políticos honestos, competentes e capazes, destinando adequadamente os impostos arrecadados e, principalmente, eliminando a corrupção. Lula, que é muito mais motivo de ironia do que de exemplo, faz cobranças sem entregar a própria “lição de casa”.

O CLAUDICANTE LULA

O descompensado presidente Lula hesita profundamente nas suas propostas em relação ao meio ambiente. Emocionado, resolveu visitar a Arábia Saudita, conhecida por desprezar os problemas do meio ambiente, haja vista a produção ilimitada de combustíveis fósseis. Além disso, Lula está em dúvida sobre exploração de petróleo no Amazonas. Pretendo líder e ser protagonista na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 28), titubeia. Na verdade, o demiurgo claudicante mais parece com um “cãozinho caído do caminhão de mudanças que não sabe para onde correr”. Criou mais uma dor de cabeça para dizer que é sua. Afinal, ninguém sabe se ele é a favor ou contra ao tema, que nada mais é do que um conjunto de processos e medidas que mantém a vida na terra. Esse é o Lula na sua essência.

DUBIEDADE DE LULA NA FOZ DO AMAZONAS

A matéria COP-28: hesitação de Lula sobre petróleo na Margem Equatorial do Amazonas ofusca esforço antidesmate (Estado, 29/11, A13), da repórter Paula Ferreira, aponta a realidade que é o desgaste da imagem do País na questão ambiental. Para quem é da área de exatas, como eu, a ideia é simplesmente absurda. As justificativas do presidente da Petrobras são de um absurdo extraordinário, para dizer o mínimo. A extração de petróleo no pré-sal, no Oceano Atlântico, ainda que a 600 km da costa, não é nenhuma segurança para um eventual desastre, provocado por um ciclone ou um tsunami. Se ocorrer um desses eventos possíveis, como nos adverte a Lei de Murphy, uma onda de petróleo poderá atingir o Rio Amazonas, causando danos irreparáveis naquela floresta e a longo prazo. Também existem vulcões adormecidos no leito do Atlântico Sul, os quais, com o aquecimento global, poderão entrar em atividade. Também cabe ressaltar, mais uma vez, que já estamos atrasados em relação às projeções de 2015, no Acordo de Paris. Providencialmente, o surgimento do El Niño neste ano, no Oceano Pacífico, vem nos dar um alerta de como estamos atrasados em substituirmos os gases do efeito estufa, entre eles o CO2 da queima dos derivados de petróleo, além do metano, produzido pelo gado.

COMO GANHAR PRESENTES DAS ARÁBIAS

Esses 160 chefes de estado que estão na COP 28, em Dubai, passando pela Arábia Saudita, Doha ou Catar, devem se preparar para receber presentes milionários e enfrentar o dilema de aceitar ou rejeitar os mimos. Se aceitarem, podem declarar em seu retorno, e os presentes serão incorporados ao Tesouro Nacional. Mas, se resolverem ficar com o valioso regalo para si, precisam organizar com muita competência como trazê-lo sem alarde e sem criar situações altamente vexatórias, como a vivenciada pelo almirante Bento Albuquerque, então ministro do governo de Jair Bolsonaro, que criou o conhecido rebu ao tentar trazer escondido o famosíssimo colar de diamantes, brincos e anel para a primeiríssima-dama Michelle Bolsonaro, no valor de R$ 16,5 milhões. O que é de chorar um rio inteiro, como na canção americana “Cry me a river”? Para evitar frustrações diamantíferas e escândalos públicos, é mister preparação para um bem sucedido “delivery de jóias das Arábias”.

BOQUINHA PARA O AMAZONAS

As delegações na COP 28, em Dubai, estão debatendo o que fazer para salvar o planeta, com ênfase na Amazônia Legal, o “pulmão do mundo”. Na contramão, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) está enxergando uma “boquinha”, pois a “Amazon usa nome do Amazonas, quanto a gente ganha por isso?”, questionou. Se a moda pegar, este Jornal, o São Paulo Futebol Clube, São Paulo Fashion Week e o GP São Paulo, entre outras, deveriam pagar pelo uso do nome do Estado, pois todas são atividades comerciais. Fale sério, governador.

AMAZON(IA)

O governador do Amazonas quer cobrar Jeff Bezos pelo uso do nome “Amazon”. Wilson Lima afirma que se reunirá com representantes da empresa na COP 28. É vergonhoso andar com um pires nas mãos pedindo esmola. Esse governador devia cuidar do seu Estado e não ficar nesse estado lamentável de pedinte.

SEGURANÇA PÚBLICA

Acabamos de descobrir que o crime organizado se espalhou por todo o País, inclusive na Amazônia. Enfrentar esse problema para sufocar o crime e dar aos brasileiros a possibilidade de terem uma vida tranquila é uma das tarefas mais importantes do governo. Logo irão nos contar que isso não é possível, porque faltariam recursos. No entanto, eu descobri recentemente que o orçamento das Forças Armadas é enorme. Desde a guerra do Paraguai, nunca mais tivemos ameaças, e não parece que o futuro nos reserva isso. Por que não se poderia mudar o objetivo de nossas Forças? Por que não transformá-las em especialistas na ordem e que possam nos dar essa paz e segurança que tanto bem nos fariam?

DESMATAMENTO ZERO JÁ!

Alguém precisa denunciar o governo do presidente Lula por crime de prevaricação na área ambiental. Lula não se cansa de repetir que pretende permitir o desmatamento ilegal, criminoso, até 2030, quando então vai impor o desmatamento zero. Desmatamento ilegal zero só em 2030 é fazer o jogo dos criminosos da floresta, mais sete anos de queimadas e desmatamentos criminosos vão acabar com o que resta do Pantanal e do Cerrado, e levar a Amazônia para o ponto onde a floresta não vai mais ser capaz de se recuperar e se tornará um gigantesco pasto seco. O governo Lula precisa de um choque de realidade nas questões ambientais.

DESFLORESTAMENTO ZERO

O autor está correto com a meta de desflorestamento zero em dois anos. Entre quatro e cinco anos, o Brasil poderá estar próximo a carbono zero. Essa haveria de ser a meta política. Precisa haver empenho do governo/estado, porque o desflorestamento – e a pobreza – alcançam grande áreas e muito numerosos cidadãos.

ESCOLHAS

Pergunta que não quer calar: os brasileiros estão escolhendo errado votando nas eleições para candidatos a cargos públicos ou, atualmente, só sobraram candidatos que são da turma do Lula ou da turma do Bolsonaro? Estamos condenados a não ter futuro? Oremos.

SABATINA NO SENADO

Gostaria de saber se as senhoras, os senhores e outros políticos de oposição apoiarão ou não a eleição do sr. Flávio Dino (temperamental), pois estamos caminhando para uma maioria de esquerda e aproveitadores no Supremo Tribunal Federal (STF). Será golpe a lá Hugo Chávez disfarçados? Agora entendo o que Lula, eleito em 2002, disse :“O PT governará por 20 anos”. Sim, pois, nesse tempo, teriam a maioria dos indicados no STF (dariam o golpe?). Interrompidos pelo impeachment de Dilma Rousseff, tivemos Michel Temer que indicou um ministro e Bolsonaro, dois, mas desses só dois são mesmo oposição. Uma vergonha. Em vez disso, os senadores e deputados deveriam estar votando e exigindo que a escolha para o STF fosse de uma lista tríplice, pois são escolhidos pelos seus pares que são magistrados. Espero também que os(as) senadores(as) continuem usando de suas atribuições e “enquadrando” o STF, que pode, mas não pode tudo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição existe para não ser respeitada e seguida. O notável saber jurídico e a ilibada reputação, preconizada no artigo 101, são tributos necessários para a indicação de um ministro da Suprema Corte, são deixados de lado e o que vale de fato é o compadrio. O presidente da República indica um garantista, lacrador e amigo para não ser apunhalado pelas costas. Indique um amigo e durma tranquilo.

ESTATAL CEITEC

O editorial O incrível caso da estatal Ceitec (Estado, 01/12, A3) retrata uma das mais de 40 empresas públicas federais criadas durante as más administrações petistas com a sonhadora promessa de se tornar uma grande produtora de chips e inserir o Brasil no disputado mapa mundial do setor de alta tecnologia, sem dispor do vultoso capital financeiro e de mão de obra qualificada, necessários para empreitada de tamanha envergadura. Depois de incluída no fracassado programa de desestatização do governo Bolsonaro, eis que o governo Lula 3 resolveu ressuscitar a falecida com claros propósitos de drenar bilhões em recursos públicos e arrumar emprego para a companheirada, sem qualquer garantia de retorno em receitas, inovação ou produtividade para o País. Como diz o editorial, ”Com a reativação da estatal inútil e deficitária, Lula atesta ser incapaz de aprender com seus próprios erros. Pior: movido pela inabalável fé em si mesmo, insiste em repeti-los à espera de resultados diferentes.” Por oportuno, cabe evocar a célebre frase “eles nada aprenderam nem esqueceram”,de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, aplicada aos Reis Bourbons, franceses e espanhóis, quando, ao serem restaurados no poder após vinte e cinco anos de banimentos e perseguições, voltaram a repetir os mesmos erros que conduziram a sua derrubada anterior. Como se vê, o presidente Lula nada aprendeu nem esqueceu. Pobre Brasil.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 33 anos. Essa lei dá proteção aos jovens de 12 a 18 anos. Hoje, ela está bastante desatualizada, pois a violência dos “menores” aumentou drasticamente entre furtos, roubos e assassinatos. Um jovem com mais de 10 anos já sabe o que é certo ou errado, portanto, há necessidade de diminuir a maioridade penal. Deve se punir o crime, e não a idade. Apesar de ser uma lei federal, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu, na sua campanha eleitoral, lutar em favor de alterar a lei. Não vamos esperar acontecer mais crimes hediondos para isso.

