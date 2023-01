Ataque à democracia

Protagonistas

A propósito das fotos de protagonistas dos atos do último domingo, publicadas na capa do Estadão de ontem, fico horrorizada em pensar que alguns podem até surgir como candidatos nas próximas eleições – a exemplo do que sucedeu com lideranças do movimento que culminou com a destituição do governo de Dilma Rousseff. A História vai se repetir?

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Consciência cidadã

Mesmo reconhecendo o excelente trabalho jornalístico do Estadão em trazer imagens e nomes dos baderneiros, a grande expectativa agora é conhecer e alcançar os líderes e financiadores dessa arruaça que abalou todos os brasileiros que possuem um mínimo de autêntico patriotismo e consciência cidadã.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Tristeza profunda

Uma tristeza profunda se abate sobre todos os que amam o Brasil, a democracia e a nossa Constituição. Há alguns anos, quando participava de uma mobilização na Esplanada, vi um carro invadir o gramado e o então deputado federal Jair Bolsonaro, balançando uma Bandeira do Brasil, subir no capô e ser ovacionado por um grupo ao seu redor, então senti um calafrio na espinha. Foi o prenúncio de que ali começava algo de muito ruim para o País. Não deu outra. A que ponto chegamos! É preciso urgentemente restabelecer a ordem e punir de forma exemplar os terroristas da Praça dos Três Poderes para que isso nunca mais aconteça de novo.

Jane Araújo

Brasília

Brasília

Contradições

A barbárie é da essência do bolsonarismo (Em nome da liberdade, a barbárie, 11/1, A3). Jair Bolsonaro nunca foi um político que se destacou pelo debate de ideias, muito menos argumentos. É um movimento totalmente calcado em preconceitos estabelecidos de acordo com seus interesses e suas próprias convicções, tal qual uma seita fundamentalista em que qualquer opinião contrária é imbecil e arrogante. Seus seguidores são como um espelho invertido, em que fazem exatamente aquilo que criticam.

Servio Tulio Vialogo M. de Castro

Marília

Marília

Consumo de luxo

Pirâmide social

O prazo para a compra em um estaleiro brasileiro do iate italiano Azimut, de pelo menos R$ 54 milhões, chega a dois anos (8/1, B3). Pode parecer um detalhe apenas, mas é um indicador do que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. Além de a pirâmide social ter se esparramado na base, entre os componentes, quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ou miserável teve essa condição piorada.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

O que acontece com o Brasil? Como pode num país existir a fome e também uma fila de espera para compra de iates? É a desigualdade que reina?

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

Santa Rita do Passa Quatro

São Paulo

Limite de ruído

Nova reportagem do Estadão (8/1, C1) voltou a abordar a polêmica do aumento do limite de ruído em São Paulo. A discussão do tema é de suma importância por agredir fisicamente a população paulistana, além de a lei que autoriza mais barulho em show ter sido aprovada com jabuti, portanto, sem passar pelas competentes comissões do Legislativo. Como engenheiro industrial, estudei acústica, exatamente para preservar a audição dos operários nas fábricas. O som passa a danificar o ouvido humano em 80 decibéis. Eis o absurdo que os vereadores aprovaram e o prefeito sancionou: elevaram o limite permitido para 75 decibéis. A lei municipal atual permite o limite de 55 decibéis à noite e 50 decibéis para a madrugada, adotado em várias cidades do planeta. Atentem para a diferença. Dias depois, acatando a um pedido da bancada do PSOL, a Justiça de São Paulo suspendeu a mudança. Agora, na reportagem, leio que os promotores de shows alegam que a lei em vigor é obsoleta e consideram que o atual limite é impraticável. A lei não é obsoleta e os promotores de shows não são médicos nem honestos quando afirmam tal patacoada.

Gilberto Pacini

São Paulo

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ESTADÃO IDENTIFICA 88 EXTREMISTAS

A primeira página do Estadão (A1, 11/1) trouxe na manchete falas estarrecedoras dos extremistas que invadiram Brasília. Num trabalho jornalístico de fôlego, o Estadão identificou 88 extremistas pelas redes sociais e por outras checagens. Fica claro que realmente tudo foi devidamente “planejado e organizado.” Espero que o presidente Lula da Silva não absorva esse triste episódio inédito na nossa história como um troféu político através da sua inseparável demagogia e populismo.

Paulo Panossian

São Carlos

São Carlos

MANCHETE DA BARBÁRIE

Parabéns pela capa desta quarta-feira, 11/1. Parabéns por mostrar quem são essas pessoas que praticam terrorismo, vandalismo e depredação em nome de um projeto de poder. Sinto orgulho por ser assinante do Estadão, jornal de excelência que trabalha a favor da nossa democracia.

Therezinha Lima e Oliveira

São José dos Campos

São José dos Campos

O ALERTA CONTINUA

Fez muito bem o Estadão ao mostrar o rosto e exibir o nome dos terroristas de Brasília na capa do jornal e na matéria interna. Precisamos saber quem são esses criminosos e acompanhar o desenrolar dos fatos, com os devidos processos legais e prisões. O alerta continua, pois estão convocando novos atos.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

Campinas

NOVOS ATOS À VISTA

Os atos terroristas que aconteceram em Brasília representam um movimento que não vai parar nem com a prisão de milhares de desordeiros criminosos. As redes sociais já estão divulgando novos atos nas capitais brasileiras que anunciam uma “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder.” Isso deixa claro que os golpistas querem que o poder seja transferido para os militares, com Bolsonaro na liderança, num claro pedido de golpe contra a nossa democracia. A brincadeira acabou e precisa ser encarada pelas autoridades com rigor e atenção. Esses bandidos pretendem derrubar torres de energia e paralisar refinarias, levando o Brasil ao caos.

Rafael Moia Filho

Bauru

Bauru

CAOS APARENTADO A UMA GUERA CIVIL

Tudo indica que atos reprováveis, como esses de Brasília, continuarão a ocorrer. Estamos vivenciando um caos aparentado a uma guerra civil.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)

Vitória da Conquista (BA)

SUGESTÃO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS

Sugiro que seja criado instrumento legal (lei, decreto ou outra figura jurídica) para ressarcir os danos físicos e morais da ação terrorista, que deve atingir a todos os participantes, por cinco anos, quatro neste governo e mais um no próximo. Assim que for estabelecido o valor total físico e contábil do prejuízo, aqueles que invadiram devem ter redução de 10% sobre seus salários ou rendimentos, sem poder deduzir na declaração de Imposto de Renda (IR). Aqueles que planejaram, financiaram, motivaram, coordenaram as ações deverão ter seus rendimentos pessoais -aqueles declarados no IR- reduzidos em 20%, tampouco deduzir do IR. Tudo isso sem prejuízo das condenações criminais. Apenas prisão não impedirá que continuem a planejar ações futuras. Se doer no bolso e no poder de compra durante esse longo período, as chances de participarem em ações antidemocráticas no futuro serão bem menores.

Luis Tadeu Dix

SãoPaulo

SãoPaulo

CRENÇA NUMA FRAUDE

Parece incrível que tanta gente pacífica tenha optado por votar em Bolsonaro, apesar dos sinais que sempre deu de sua aversão a todos os valores que jurava defender. Atacava a corrupção oponente, mas está envolvido em suspeitas de atos gritantemente corruptos. Sempre se mostrou incapaz de conviver democraticamente com o contraditório, sequer conseguia participar de fóruns internacionais, tornando-se um pária para o mundo. Desprezou nossa Constituição por muitas vezes. Estimulou a destruição de nossas florestas, sem contar o horror que foi capaz de fazer com o povo brasileiro durante a pandemia. Desprezou com uma indiferença cruel a existência de milhões de desempregados e famélicos. Destruiu a educação e a cultura do País. Mesmo assim, seus aliados, por conveniência irresponsável, acobertavam tudo e nenhum pedido de impeachment prosperou. Mas nada disso foi capaz de impedir o voto em tal criatura tão destrutiva e perversa para impedir a eleição de quem consideravam um “comunista” indigno do voto deles, mesmo representando, naquele instante, a garantia da nossa democracia tão vilipendiada durante esses quatro anos do desgoverno Bolsonaro. O resultado está aí para todos verem. Atacaram nosso País, nossos símbolos pátrios e nosso belo patrimônio arquitetônico para deixar claro que pretendiam destruir nossa democracia em nome de conceitos que eles jamais foram capazes de entender e respeitar. E se não são capazes de aprender por amor ao país e respeito ao próximo, só lhes resta a punição exemplar, dentro dos ditames da lei, essa pela qual tem tão pouco respeito.

Eliana França Leme

Campinas

Campinas

PRISÃO DE ANDERSON TORRES

Após os terríveis e tenebrosos atos de terrorismo em Brasília, os responsáveis por tais trágicos acontecimentos começam a ser apurados e punidos. A decretação da prisão do ex-ministro de Segurança Pública, Anderson Torres, exemplifica o início do que vem por aí, no sentido de punição dos líderes dos atos terroristas. Isso precisa acontecer, para evitarmos de uma vez por todas a repetição desse vandalismo contra a democracia, que fomos vítimas e que tanto nos envergonha.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que firmemente defendeu esta instituição e a nossa democracia, é o ministro certo, na hora certa.

Tania Tavares

São Paulo

São Paulo

DECLARAÇÃO DE FLÁVIO DINO

Muito apropriada e reconfortante a declaração do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, um dia após os ataques terroristas em Brasília. “Quero agradecer pelo papel institucional das Forças Armadas brasileiras, que ouviram, durante meses, o canto demoníaco do golpismo e nele não embarcaram”, disse. Entretanto, é bastante preocupante a quantidade de autoridades policiais e militares que colaboraram, direta ou indiretamente, com os vândalos golpistas. Seguramente, por trás desses, há muitos outros mais, como se diz na gíria, “na moita.” É imperativo que os comandantes das Forças Armadas e das forças de segurança em todos os níveis da federação monitorem de perto, identifiquem e punam possíveis atividades golpistas, constitucionalmente ilegais. Não pode haver leniência com essas figuras. Tolerância zero.

Luciano Harary

São Paulo

São Paulo

POSICIONAMENTO TARCÍSIO DE FREITAS

O posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, na reunião convocada pelo presidente Lula, merece toda reflexão. Sua fala, breve, de condenação aos atos de invasão e depredação dos palácios públicos e o pedido para completa e justa apuração dos fatos, precisa ser considerada. É só dessa forma que o País poderá voltar à normalidade. O presidente, seus ministros, auxiliares e correligionários e também os seus adversários devem se conter para não tumultuar ainda mais o quadro, que já é adverso. Congressistas, membros do Judiciário e afins têm o dever da discrição para que seus trabalhos conduzam ao melhor desfecho. Todos devem agir com cautela e impessoalidade. Evitar a leviandade de acusar (ou especular) sem provas. O açodamento é o principal inimigo nesse momento e pode levar a enganos cruéis. Que se apure os ataques e se processe os envolvidos.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

São Paulo

TENSÕES DEVEM AUMENTAR

Rubens Barbosa alertou corretamente em seu artigo A História se repete como farsa (Estado, 10/1, A5) que as tensões no Brasil deverão aumentar. As ações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário neste fim de semana contra os invasores, tornarão a divisão do povo brasileiro e o País ainda mais acentuada e radicalizada. O atual governo foi eleito com uma pequena margem, portanto, deve respeitar o resultado das urnas e não achar que pode fazer o que quer. Isto não vai terminar bem se continuar assim.

Werner Sönksen

São Paulo

São Paulo

O FUTURO DO DF

Li o artigo de Pedro Fernando Nery (Estado, 10/1, B4) sobre o futuro do Distrito Federal e me parece muito adequado ampliar a discussão sobre o assunto. Não me parece razoável que um Estado receba recursos do governo federal para fazer a sua segurança. Vejam o que aconteceu no domingo, dia 8/1. Se faz necessário encontrar forma de coadunar os interesses do governo federal e do Estado, independentemente da posição política do governador.

Gilberto Villas Boas Do Prado

São Paulo

São Paulo

EM NOME DA LIBERDADE, A BARBÁRIE

Além de oportuno para este momento ‘orwelliano’ que vivemos, é certeiro o editorial Em nome da liberdade, a barbárie (Estado, 11/1, A3). Tempos sombrios e contraditórios e de selvageria explícita, em que somos provocados a refletir sobre o paradoxo da tolerância de Karl Popper: “a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância.” Diante desta tragédia anunciada e até ensaiada, precedida de ameaças e arruaças não levadas a sério, foi posta em funcionamento a chocadeira do ovo da serpente e a bagunça golpista explodiu. Parece haver consenso de que a liberdade de expressão é um dos pilares da sociedade democrática, aberta e pluralista, mas este princípio vale para os que clamam para a volta da tirania e da opressão, para os que usam o argumento da força contra a força do argumento, para os que recorrem aos métodos violentos como invasão, baderna, arruaça, vandalismo, golpismo e terrorismo. Sob o império da liberdade, da civilidade, da convivência e da autoridade –sem autoritarismo, nem totalitarismo de direita ou de esquerda– desapareçam a incompetência, a truculência, a tibieza, a pusilanimidade, a leniência e a prevaricação dos responsáveis pela ordem e o progresso, e o analfabetismo político de todos –eu disse todos– os brasileiros.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

São Paulo

VACINA ANTIGOLPISMO

Assim como os brasileiros foram vacinados contra o coronavírus, toda a população do Brasil deve ser vacinada com muitas doses de vacinas antigolpismo, antifascismo, antibolsonarismo, estes odiosos vírus que matam a democracia, a liberdade, a verdade e a vida.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Porto Alegre