Guerra Hamas-Israel

Denúncia por genocídio

Dois dias após afirmar que “não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo-conduto para novos atos terroristas”, por ocasião do evento pró-democracia no Congresso Nacional, o presidente Lula da Silva recebe o embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Alzeben, e subscreve a denúncia por genocídio contra o Estado de Israel, na Corte Internacional de Justiça. Numa só tacada Lula comete dois erros: primeiro, perpassa a democracia, pois deveria ouvir também, por justeza, o embaixador de Israel; e, segundo, demonstra desconhecimento total do conceito de genocídio, cujo significado – extermínio premeditado e deliberado de um povo – passa longe da guerra que está acontecendo na Faixa de Gaza, iniciada com os ataques covardes da organização terrorista Hamas cujo desejo último é a aniquilação do Estado judeu – se isso não é genocídio, o que é então?

Luciano Harary

São Paulo

Ministério da Justiça

Indicação de ministros

Flávio Dino no STF, Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Juca Chaves tinha razão, a única coisa no Brasil que vai para a frente é o atraso.

Ely Weinstein

São Paulo

Ricardo Lewandowski

Ao aceitar o cargo de ministro da Justiça, Lewandowski só deixa transparente que retorna ao lugar de onde, na realidade, jamais saiu: do lado de Lula.

Oscar Thompson

São Paulo

Dois governos

Enquanto Lula terá como ministros da Justiça Dino e Lewandowski, Jair Bolsonaro teve na mesma pasta Anderson Torres. Retrato autêntico do que são os dois governos. De um lado a seriedade e competência, do outro a irresponsabilidade e incompetência.

Sylvio Belém

Recife

Suprema Corte

João Vaccari Neto

Para surpresa de zero pessoas, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anula condenação de 24 anos de cadeia imposta a João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT. Já circulam rumores de beatificação, mas como há companheiros do primeiro escalão há mais tempo na fila da bem-aventurança, terá de enfrentar longa espera.

Joaquim Quintino Filho

Pirasssununga

Turismo

Carregadores de malas

Foi divulgada a oportuna proibição da utilização de jumentos no turismo da praia de Jericoacoara, no Ceará (Jumentos se livram de puxar charrete em Jericoacoara, A20, 11/1). Ótima medida, de fato os animais estavam submetidos aos maus-tratos e a todas as suas consequências. O Ministério Público (MP) da Bahia deveria aproveitar esse exemplo e se preocupar com situação semelhante a que são submetidos os carregadores de malas e demais objetos na recepção de turistas e de quem chega ao Morro de São Paulo, praia próxima a Salvador. Além de puxarem os carrinhos como se fossem animais de carga, fazem esse trabalho subindo e descendo ladeira íngreme, único meio de acesso ao miolo central da ilha. Situação desumana que exige uma providência do governo. A solução seria simples, construindo novo acesso, mais viável, ou outro meio que evite essa exploração de pessoas em nome do turismo. Parabéns ao MP do Ceará, e que essa iniciativa acorde o MP da Bahia, seus colegas, que ainda permitem que seus conterrâneos sejam tratados como animais de carga no Morro de São Paulo.

Luiz Fernando Caldas Villela de Andrade

São José dos Campos

Passeio de charrete

As charretes puxadas por jumentos oferecem aos turistas lazer e amostra cultural própria do Nordeste, que deve ser preservada e incentivada, e traz uma importante fonte de renda à população mais pobre da região. O Ministério Público do Ceará deveria apenas proibir os maus-tratos aos animais, e não o serviço oferecido.

Martinho Isnard Ribeiro de Almeida

São Paulo

NÃO MUDOU NADA

Essa CBF não muda em certas decisões. Muito deselegante a forma como dispensaram o técnico Fernando Diniz. É bem verdade que não estava acertando, mas não precisava ser dispensado da forma que foi. É a CBF de 70 anos atrás, quando era CBD. Não mudou nada.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

SELEÇÃO BRASILEIRA

Boa sorte para Dorival no comando da seleção brasileira e saúde para o cerebral e eterno canhotinha de ouro, o meia, Gerson Nunes, que completa 83 anos de idade. Niterói em festa. Pena que para a CBF a data passe em branco.

Vicente Limongi Netto

Brasília

DECISÃO DE LULA

Lula da Silva envergonha o Brasil apoiando a denúncia da África do Sul contra Israel por genocídio na Corte de Haia. Só não digo que envergonha ainda mais a história de Lula porque não sei se isso é possível.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Bahia

AÇÕES DO NOVO MINISTRO

Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça é o famoso: “é dando que se recebe”. Ele votou sempre a favor do padrinho Lula da Silva (no impeachment de Dilma Rousseff, deu um “duplo twist carpado” para a sua não cassação dos direitos políticos), e agora está recebendo sua recompensa pela prática da fidelidade.

Vital Romaneli Penha

São Paulo

BELO SERVIÇO

A indicação do ministro Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça é a prova inequívoca do pagamento do belo serviço desse ministro com viés petista em relação ao que ele fez com a ex-presidente Dilma Rousseff, não lhe tirando os direitos políticos. E claro, mostrando que no Brasil quem pode faz o que quer, até conchavos. Brasil, teu futuro é incerto. E todos os políticos só pensam neles o tempo todo.

Marieta Barugo

São Paulo

INDICAÇÃO DE LEWANDOWSKI

Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou, em 2021, seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por ser “terrivelmente evangélico”, o presidente Lula da Silva acaba de convidar o ex-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública por ser terrivelmente petista e lulista. Pobre STF.

J. S. Decol

São Paulo

NOVO MINISTRO

A indicação de Ricardo Lewandowski , ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com histórico de decisões favoráveis ao PT, para o Ministério da Justiça é uma prova incontestável da parcialidade de alguns integrantes da Suprema Corte que julgam com viés ideológico. Lewandowski é mais um zero à esquerda do governo Lula, apesar de ser de esquerda.

José Jamuller

São Paulo

RICARDO LEWANDOWSKI

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já chega ao posto de ministro com a pecha de ter “inovado” a legislação à época em que optou pela manutenção da elegibilidade da então cassada presidente da República, Dilma Rousseff. Assim, com essa chamada justiça relativa – na dependência do “quem” reclama pela justiça – seguimos sempre com o “Brasil de todos”, mas nunca justamente “para todos”.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

CRISE NA FAIXA DE GAZA

O mundo precisa buscar uma saída para a guerra na Faixa de Gaza. Os dois lados têm culpa no conflito que já se arrasta há muito tempo. A solução começa com a criação de um estado palestino livre e independente de Israel. A ideia de um enclave palestino dentro de Israel nunca funcionou, a reconstrução da Palestina deve ser feita em outro lugar. Os países muçulmanos da região poderiam acolher os palestinos de Gaza, recebendo, para isso, grande ajuda financeira internacional. Israel poderia incorporar a Faixa de Gaza ao seu território. Em um segundo momento, o mesmo poderia ser feito com a Cisjordânia. Ficar apontando dedos sobre quem é culpado não resolve nada. Os líderes mundiais devem apontar soluções.

Mário Barilá Filho

São Paulo

VELHA VIRTUDE

Lula decide apoiar denúncia contra Israel por genocídio em Gaza na corte de Haia (10/1). Lula revela uma nova, ou velha, “virtude”: o alinhamento ao terror. Acusa Israel de genocídio, não reconhecendo seu sagrado direito de se defender, ao mesmo tempo que blinda os terroristas do Hamas. Buscando a qualquer preço fama e protagonismo, para satisfazer seu ego inflado, mesmo às custas de posturas inconsequentes, Lula da Silva está muito longe do grande estadista que julga ser, e mais uma vez envergonha o povo brasileiro que raciocina.

Maurílio Polizello Junior

São Paulo

VIOLÊNCIA NO EQUADOR

O caos que o narcotráfico está provocando atualmente no Equador é a forma assustadora que esse tipo de criminalidade causa continuamente em vários países em que se instala. Segundo estudiosos do assunto, para se combater eficazmente tal tipo de criminalidade, há necessidade de se descriminalizar o uso dessa droga, pois assim o custo de tais produtos caem e os narcotraficantes deixam de lucrar valores altíssimos, possibilitando com isso, que eles sejam mais facilmente combatidos pelas autoridades policiais onde atuam. Essa teoria, remonta a década de 1930, quando nos Estados Unidos tal descriminalização ocorreu com o álcool e os lucros de tais quadrilhas diminuíram, possibilitando assim, que tais marginais que controlavam o tráfico na época fossem mais eficientemente e devidamente combatidos, levados à justiça americana. Terminando, assim, o ciclo das quadrilhas de traficantes desse produto no solo americano.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

CONCENTRAÇÃO DE RENDA

O imposto de renda da pessoa física é determinante para a brutal concentração de renda no País. O assalariado paga como renda tributável o que recebe, enquanto os mais ricos e empresários auferem de grandes lucros e dividendos grandes importâncias que não são taxadas por serem consideradas rendas não tributáveis. Assim, um assalariado que recebe R$ 4.000 mensais tem uma carga superior a um empresário que recebe R$ 4 milhões de lucros e dividendos. Espero que esse absurdo e injustiça sejam sanados com a próxima reforma tributária.

Sylvio Belém

Recife

VICE DE BOULOS

Marta Suplicio, digo, Suplicy, está de volta para compor a chapa de Guilherme Boulos à prefeitura paulistana. Lá atrás, disse ela: “relaxa e goza, depois a gente esquece”, e até hoje parece que ainda não desculpou seu filho Supla quando disse que a mãe era “golpista” e seu pai “petista” quando pretendeu fazer marketing para lançar sua música. Mesmo assim, trabalhando com o atual bolsonarista Ricardo Nunes, resolveu trocar de camisa. Afinal, é o atual “toma lá, dá cá a quem der mais”, como sempre faz. Pobres paulistanos!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ANIVERSÁRIO DE SP

Totalmente de acordo com as colocações da Sra. Elisabeth Migliavacca sobre a comemoração do próximo 25 de janeiro. São Paulo abandonada, nada a celebrar. Mas, cabe dar um abraço de solidariedade e amor a essa cidade, e votos para que volte a ser tratada com respeito e carinho.

Severino José da Silva

Rio de Janeiro

CPI PARADA

Parou, por quê? A pergunta que não quer calar: e a CPI das pesquisas eleitorais? Quando vai sair, senhores parlamentares? O povo quer saber.

Elias Skaf

São Paulo