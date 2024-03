Petrobras

Insegurança

Ministros falam em rever dividendos ‘em momento oportuno’ (Estadão, 12/3, B2). Sobrou para os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, justificarem a retenção dos dividendos extraordinários da Petrobras, que não podem ser usados, pois pertencem aos acionistas, com palavras vãs. Só assustaram os investidores e geraram insegurança aqui e no exterior.

Tania Tavares

São Paulo

*

O passado que assombra

Pobre e rica Petrobras, que tem PT no nome e no cofre esvaziado. Por onde andam Pedro Barusco, por exemplo, que embolsou quase US$ 100 milhões da Petrobras; ou Renato Duque, que entesourou € 20 milhões depositados em Mônaco? Sinto saudades deles, de suas caras de pau e da tranquilidade com que confessaram suas trapaças.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

CVM

Não acho estranho que Lula não tenha percebido que o Brasil mudou, que ele não pode atacar a imprensa na tentativa de mudar a sua história, que ele desconheça a história de Israel ou que defenda uma ditadura real na Venezuela, mas acho estranha a passividade da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), que não esteja protegendo os interesses dos investidores da Petrobras.

Jose Rubens de Macedo Soares

São Paulo

*

Para que serve a Petrobras

O editorial Mão pesada sobre a Petrobras (Estadão, 12/3, A3) pode ser resumido numa única frase, que valia para o governo Bolsonaro e continua valendo para o atual governo Lula: a Petrobras não precisa dar lucro. Basta que dê votos.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

*

Governo federal

Aprovação

“Não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos”, disse Lula referindo-se à pesquisa que apontou queda na aprovação do governo. Sr. Lula, quando o povo lhe conferir 100% de aprovação, é porque sua democracia relativa se transformou numa ditadura.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

Governo de SP

Jogos políticos

Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está preocupado com joguinhos políticos supérfluos aceitando o convite da comunidade brasileira em Israel para visitar aquele país, os usuários de trem que utilizam a linha CPTM Coral entre 5h e 8h pegam trens abarrotados e com maior intervalo de tempo – um tratamento indigno e desrespeitoso com o trabalhador.

Anderson Antonio Vidal

Suzano

*

Educação

Engajamento escolar

Evasão escolar inicia no fundamental e envolve família e renda (Estadão, 12/3, A16). A motivação dos adolescentes e jovens adultos quanto aos estudos escolares públicos requer uma análise aprofundada e tomada de decisão coletiva nacional no que se refere à tendência tradicional/conservadora curricular disciplinar, há anos em discussão na academia. E, ainda, no que diz respeito às suas perspectivas de aprendizagem e as de seus responsáveis ou familiares quanto à sua preparação formativa escolar pública para corresponder às exigências do mundo do trabalho e, consequentemente, se estabelecer profissional, familiar e socialmente. A concepção inovadora de educação do corpo humano pela/na instituição escolar pública urge que seja efetivada conforme o conhecimento dialético e o ensino inter ou transdisciplinar, articulando ciências, tecnologias e manifestações corporais da civilização humana (jogos, brincadeiras, danças, ginásticas, esportes, e-sports, artes circenses, lutas e práticas alternativas), em prol da saúde, da educação e do lazer da sociedade brasileira. São imprescindíveis a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação de projetos políticos pedagógicos atrelados aos coletivos escolares e comunitários; às políticas públicas municipais, estaduais e nacionais; à formação continuada e permanente de professores e profissionais; à valorização da profissão de professor e financeira de sua carreira; às condições de trabalho, de infraestrutura física (conceito arquitetônico do prédio) e de materiais e equipamentos aos potenciais cientistas e/ou professores, profissionais, atletas, artistas, políticos e filósofos.

Dagmar Hunger

Bauru

*

PETROBRAS

É uma pena que o governo Lula tenha uma concepção estatizante da Petrobras. A visão do presidente é usar a petroleira para sugar seus recursos por meio dos dividendos dos acionistas, teoricamente os donos da empresa. Trata-se de uma apropriação indébita de bem alheio. A Petrobras deveria ter sido privatizada no governo anterior para evitar o ataque ao bem do povo. O disfarce de uso dos dividendos para o desenvolvimento do País é uma justificativa falsa que distorce o fim principal da empresa, que é produzir petróleo ao menor custo possível e distribuí-lo aos consumidores com qualidade e, aí sim, promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar da sociedade.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

*

MÃO PESADA

Como se vê, toda vez que o presidente Lula da Silva põe a língua solta para fora e a mão pesada sobre as duas das maiores empresas brasileiras – Petrobras e Vale –, as ações despencam na bolsa de valores B3, causando imensurável prejuízo no seu valor de mercado e no bolso dos milhares de acionistas. O melhor que Lula tem a fazer é manter a boca fechada e as mãos grandes do governo afastadas das empresas. O petróleo da Petrobras e o minério da Vale são coisas nossas, do povo brasileiro, não do desgoverno do PT.

J. S. Decol

São Paulo

*

INICIATIVA PRIVADA

Lula da Silva é teimoso e mostra que não aprendeu com os erros do passado. O governo Dilma Rousseff quase quebrou a Petrobras, e Lula quer repetir a lambança. A história mostra que um país só cresce e se desenvolve com liberdade para a iniciativa privada.

J. A. Muller

Avaré

*

BRONCA EM LULA

Lula faz reunião em 18/3 para dar broncas nos ministros, mas quem vai dar broncas em Lula? (12/3, A8). Quem vai dar broncas em Lula, se continuar pensando que é dono do Brasil, são as urnas de 2024 e 2026.

Tania Tavares

São Paulo

*

USINA DE ATRASOS

Não deve ser surpresa para ninguém os resultados da queda da popularidade do sr. Lula da Silva, divulgada nesta semana por três institutos de pesquisa: Quaest, AtlasIntel e Ipec. Agindo como um Midas ao contrário, o sr. Lula consegue fazer perder valor tudo o que toca. Foi assim na Petrobras, ao agir para conselheiros não autorizassem a distribuição correta de dividendos, as manobras para interferir na sucessão do CEO da Vale. De sobremesa, estão aí suas ganas de transformar a categoria dos motoristas e entregadores de aplicativos em CLT, visando unicamente a maior arrecadação por parte do governo. Logo, logo, vamos ver a Uber sair do País, entre outras, gerando mais desemprego. Para engrossar o descontentamento da população, seu indicado ao STF Flavio Dino ainda fala em humanizar o crime, o que está repercutindo muito (mal) nas mídias sociais. Sua postura no âmbito das relações internacionais é sua marca registrada mais contundente dos erros e preferências bizarras (conflito da Ucrânia, apoio a Putin e a Maduro e patética atitude com Israel). É muito retrocesso num mandato só. Talvez assim, mantendo essa performance horrorosa, os inocentes que apoiaram “o ex-presidiário painho” nas urnas em 2022 repensem seu voto em 2026 e destituam do poder essa usina de atrasos e vergonha.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

*

DESAPROVAÇÃO DE LULA

Lendo artigos de diversos jornalistas percebe-se uma preocupação com a desaprovação de Lula. Todos citam as últimas tropeçadas dadas pelo presidente e ficam constrangidos em apontar os fatos. Relembram o caso de Jair Bolsonaro com vacinas entre outras, e apontam o namoro de Lula com Nicolás Maduro e a dificuldade de dizer que aquele país vem sofrendo uma ditadura cruel. Não só isso, tem o caso da Lava Jato, preocupação de Lula em apagar a corrupção que houve e se vingar do hoje senador Sergio Moro, e o caso Hamas x Israel não pode ser simplesmente apagado. Todos percebem um Lula diferente. Hoje está cheio de soberba e não escuta ninguém. Maltratar o eleitor é uma das piores práticas. É essa a preocupação dos jornalistas, despertar a ira do cidadão e mudar de ideia. Ou Lula acorda ou terá o desprezo daqueles que acreditaram nele.

Izabel Avallone

São Paulo

*

MAIS BRASIL

Quem sabe se com óculos novos nosso presidente veja mais e fale menos. Por favor, mais Brasil, menos mundo.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

EVOLUÇÃO DIGITAL

Lula da Silva declarou recentemente estar “cansado” da inteligência artificial (IA). Acrescentou, talvez ironicamente, que o Brasil, com tanta gente inteligente, não necessita de investimento no novo recurso tecnológico. É óbvio que, em se tratando de ferramenta impactante, com alcance e regras de aplicação ainda não estabelecidas com exatidão, não há como negar que sobre ela paira um sentimento de perplexidade que é também o da maioria da população. Mas a observação sugerindo jocosamente que ela pode ser emulada pela dos brasileiros escancara uma visão primária das evoluções digitais cada vez mais rápidas pelas quais o mundo vem passando. Melhor seria se, na qualidade de chefe de Estado, não tentasse ser engraçado, mas sim incentivador das comunidades acadêmica e empresarial nacionais no sentido de apressar o ingresso do País em áreas técnicas de vanguarda, a fim de evitar que, mais uma vez, se perca por aqui o bonde da modernidade e da inovação.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

INTELIGÊNCIA BRASILEIRA

Segundo Lula, não há necessidade de investimento em inteligência artificial em um país com “tanta gente inteligente”. De fato, há diversos brasileiros muito inteligentes, mas o que o presidente talvez não tenha percebido é que existem tipos distintos de inteligência. Os que o cercam, por exemplo, são de fato muito espertos. Mas, com raras exceções, toda essa esperteza serviria para agregar valor a alguma atividade econômica produtiva.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

A DESARMONIA DOS PODERES

Na desarmônica República brasileira das castas privilegiadas, o Poder Judiciário ocupa o primeiro lugar, seguido por breve espaço pelo Poder Legislativo. Os integrantes desses Poderes, descaradamente descumprindo a Constituição, se apossam da quase totalidade do Orçamento público que lhes é destinado, através da criação de fantasias remuneratórias para justificar imorais pagamentos de penduricalhos. Esses privilégios nada republicanos, que são sustentados por desvios e suplementos orçamentários, além de resultarem em acúmulos de fortunas com o dinheiro público, na contramão da desconcentração da distribuição de renda, função primordial do Estado, também retiram verbas que seriam aplicadas em projetos essenciais a toda a população. Mesmo diante desse imoral apossamento, não se percebe qualquer melhora na prestação jurisdicional e na representatividade legislativa, muito ao contrário, persistindo os modelos prestacionais do Estado quando colônia. E assim, com esses dois Poderes funcionalmente desmoralizados entre si, consagra-se a desarmonia dos Poderes.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

OPERAÇÃO VERÃO EM SANTOS

A população de Santos manifestou-se pela continuidade da Operação Verão da Polícia Militar (PM) naquela cidade e região. O pedido é que esse policiamento não fique restrito ao período de férias. Isso porque os problemas de segurança são permanentes e colocam em risco os cidadãos em todas as épocas do ano. A Baixada é impactada pelo crime organizado, que usa clandestinamente o porto para remeter drogas ao exterior. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, optaram pelo enfrentamento dos esquemas criminosos, cujo objetivo é sufocar a atividade ilegal e liberar a população dos riscos. Fizeram tudo às claras, transferindo a direção da secretaria e operando na área, tudo com o conhecimento pleno do Ministério Público, corregedorias e defensorias. Manifestantes presentes à Praça das Bandeiras falaram da necessidade de a operação policial prosseguir, ao mesmo tempo em que contestaram os que tentam politizar a atividade e denunciam violência, letalidade policial e operações supostamente ilegais.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

*

BAIXADA SANTISTA E FAIXA DE GAZA

Tarcísio de Freitas e Benjamin Netanyahu, dois “líderes” que não estão “nem aí” para a morte de inocentes.

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

*

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Um milhão e meio de refugiados palestinos se amontoam em Rafah, no extremo sul da Palestina, neste inicio do Ramadã, em que o exército de Israel pode entrar por terra e causar uma brutal tragédia anunciada. O mundo está perplexo com esse extermínio, sem fim, da população palestina em seu território ocupado pelas tropas israelenses.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

ATAQUES TERRORISTAS

Há exatos 20 anos, em 11 de março de 2004, deu-se o pior atentado terrorista da Espanha e o maior na Europa desde a explosão em Lockerbie (1988). Tudo motivado pelo terrorismo fundamentalista islâmico; o mesmo que mudou o mundo no 11 de setembro. Depois de Madri, vieram os atentados na França, em 2015, na Bélgica em 2016 e tantos outros. Mais recentemente, tivemos o episódio de 7 de outubro, quando um atentado covarde e brutal do Hamas deixou mais de mil civis mortos em Israel. Para todos os eventos, deixo a frase mais marcante do 11 de setembro: “Nunca vamos nos esquecer”. E para os terroristas, nunca vamos perdoar”.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

GUERRA NA UCRÂNIA

Lula, “a voz do povo”, disse que a Ucrânia deveria entregar parte de seu território, o pleiteado e invadido pela Rússia. Agora vem o papa Francisco, “a voz de Deus na Terra”, afirmar que “a Ucrânia deveria alçar bandeira branca e ter coragem para negociar o fim da guerra”. Parece que estamos e vamos bem mal de porta-voz. E, quem diria, não só nós brasileiros. Até Deus...

A. Fernandes

São Paulo