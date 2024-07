Governo Lula

Casos nebulosos

Licitação para compra de arroz vencida por empresas que não atuam no ramo; licitação da Secretaria de Comunicação Social (Secom) com resultado apresentado pela imprensa antes da abertura dos envelopes; 17 encontros fora da agenda entre membros do Ministério de Minas e Energia e a empresa Âmbar Energia (do Grupo J&F), antes de uma medida provisória dando privilégios para a Amazonas Energia, comprada pela Âmbar. Falta transparência nesses casos nebulosos.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

Reforma tributária

Efeito plateia

A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados. Lá se engalfinham 513 indivíduos, muitos dos quais não representam, como deveriam, o povo que os elegeu, mas eles próprios. Os cidadãos comuns serão, é óbvio, mesmo sem serem suficientemente consultados, diretamente impactados pelo texto, cheio de complexidades e reviravoltas, baseadas algumas em argumentos técnicos, mas outras originadas de emaranhados políticos meio que secretamente acertados entre o Planalto e o presidente da respectiva Casa Parlamentar. Fica a sensação de que a sociedade não está entendendo, com o detalhamento desejável, o que está em jogo nas isenções ou inserções de impostos de determinados produtos ou transações, e quais serão os desdobramentos para o dia a dia da redação final da lei que emergirá. Ou seja, tudo parece indicar que, mais uma vez, se assistirá ao efeito plateia, citado por Lima Barreto: participação nula de quem terá a vida futura afetada por decisões firmadas na Ilha da Fantasia.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

Informalidade

A regulamentação da reforma tributária aprovada a toque de caixa na última quarta-feira vai empurrar mais ainda as classes baixas para a informalidade, querem apostar? Quanto mais fome de impostos o governo tem, mais incentiva a sonegação e a informalidade. Esses “mandatários inteligentes” não aprendem! E ainda diziam que a reforma era para facilitar a arrecadação...

Beatriz Campos

São Paulo

*

Judiciário

Penduricalho

“Política pública de estímulo à lotação e à permanência de magistrados em comarcas de difícil provimento”, essa é a criativa denominação que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) usou para mais um penduricalho para os servidores do Judiciário (Juízes ganham novo benefício para turbinar salários e CNJ não prevê impacto financeiro, Coluna do Estadão, 11/7, A2). O CNJ parece um sindicato, só que tem o poder de mando. Realmente, um segmento social do Brasil que vive em outra realidade.

Luiz Frid

São Paulo

*

Meio ambiente

Cerrado

A matéria Problemas de outros biomas alimentam os incêndios no Pantanal (Estadão, 10/7, A15) chama a atenção para o fato de que a preservação do Cerrado é, para o Brasil, tanto ou até mais importante que a preservação da Amazônia, preocupação do mundo inteiro. Assim, fica claro que é necessário promover o máximo de preservação do Cerrado enquanto é tempo, criando-se imensas áreas preservadas desse bioma.

José Elias Laier

São Carlos

*

Venezuela

Armadilhas de Maduro

A coluna As armadilhas eleitorais de Maduro (Estadão, 11/7, A12), de Andrés Oppenheimer, denuncia as manobras do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, para se perpetuar no poder, apesar da forte rejeição da grande maioria do seu povo. Se isso vier a ocorrer, ainda teremos que aguentar o presidente Lula da Silva exaltando a “democracia” venezuelana e classificando a justa revolta da oposição venezuelana como choro dos perdedores.

Marcos Lefevre

Curitiba

*

Eleições nos EUA

Joe Biden

Na política, a idade não aposenta mandatários, mas seus atos e falas, sim. Então, me desculpe, Byeden.

Carlos Gaspar

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RELÓGIO DE 80 MIL

Relógio Piaget de R$ 80 mil usado por Lula não foi dado de presente em mandatos, diz Planalto (Estadão, 11/7). Entretanto, Luiz Inácio disse a aliados que ganhou o relógio de presente quando era presidente, e não declarou o bem no sistema da presidência. Lula da Silva mentiu, ou mentem seus miquinhos amestrados do Palácio do Planalto. Está muito claro que a situação é muito semelhante ao caso das joias de Jair Bolsonaro, que continua sendo obsessivamente investigado, enquanto Lula é blindado.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

‘FALTA DE TRANSPARÊNCIA’

Conforme informação da assessoria de imprensa do presidente, Lula recebeu de presente um relógio no valor de R$ 80 mil quando não estava exercendo o cargo de presidente. Mesmo assim, o caso continua muito nebuloso e sem nenhuma transparência.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

‘MALES REVELADOS’

Os fatos desta quinta-feira, 11/7, me deixaram estarrecida. Dos Bolsonaros já esperava muito, mas realmente passou da conta. Fiquei imaginando se este ser do mal tivesse ganhado a eleição. Fora a família, desconfiava de amigos e inimigos. Graças a Deus todos os males estão sendo revelados.

Cecilia Centurion

São Paulo

*

JAIR BOLSONARO

O Brasil inteiro parece um bando de urubus mortos de fome querendo arrancar o presente das mãos de Jair Bolsonaro a qualquer custo. Para mim, ele ganhou e ponto final. Se fosse um presente para o País, seria uma peça de arte ou decoração, não algo de uso pessoal como joias ou relógios. Ele pode fazer o que quiser com isto que não me sinto lesada. Ele não está roubando o País como todos alegam. O País é composto de uma população muito sem verniz, que não entende o mimo que alguém conseguiu e quer ver o indivíduo nivelado por baixo. Não sou bolsonarista nem lulista, mas acho que todos deveriam se preocupar com assuntos mais importantes do que as joias que alguém ganhou, mesmo que esse presente seja de um valor considerável em relação ao que vemos nas lojas em nosso dia a dia.

Sueli C. V. Machado

São Paulo

*

SALÁRIO TURBINADO

Este benefício é mais um escárnio na cara dos contribuintes. Uma verdadeira vergonha. Entretanto, se este absurdo for realmente efetivado, sugiro que haja também uma política pública de estímulo à lotação e à permanência de policiais, médicos, enfermeiros, bombeiros, professores, assistentes sociais, garis, etc. em locais (comarcas) de difícil provimento. Não é somente os intocáveis que deveriam ter este benefício, e sim todas as categorias que estão no dia a dia no front dos reais problemas da nossa sociedade.

Alexandre Gonçalves Ferreira

Rio de Janeiro

*

‘CONGRESSO NO BOLSO’

Assistimos a filme repetido: turbinar o salário dos juízes; por o Congresso Nacional no bolso. Altas verbas para a imprensa falar o que interessa ao governo ou minimizar as mazelas. É o modo Lula de enrolar os menos avisados. Já soltou que pode concorrer à reeleição; o opositor sendo perseguido. Falta o quê? Calma, veremos.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

*

PODER JUDICIÁRIO

Mais um penduricalho foi criado pelo insaciável Poder Judiciário para que os brasileiros paguem a conta. A reforma que o Brasil mais precisa é a do Judiciário e ninguém fala dela.

Renato Maia

Prados (MG)

*

IRMÃOS BATISTA

Quem é beneficiado neste país? O empresário. E quem paga a conta? O povo, especialmente os pobres. Um exemplo recente é a empresa Ambar, controlada pelos irmãos Batista, conhecidos por seus envolvimentos em escândalos de corrupção. Eles participaram de 17 reuniões no ministério sem nenhuma transparência. E agora, uma medida provisória assinada pelo presidente Lula beneficia diretamente esta empresa. Não adianta dizer que ele não sabia, pois a reportagem do Estadão, intitulado Empresa favorecida por MP fez antes 17 visitas a ministério (Estadão, 10/7, B1 e B2) detalha toda a manobra política. Você, que defende o governo Lula a qualquer custo, acha isto normal? Como cidadão com princípios e valores, você deveria cobrar do partido, mas o fanatismo não permite.

Luiz Solino

Cuiabá

*

‘BONS PADRINHOS’

Joesley e Wesley Batista voltam ao jogo politico. Quem te viu, quem te vê. Nada como ter bons padrinhos.

Robert Haller

São Paulo

*

‘GRAVES PROBLEMAS’

A verdade que não quer calar. “Sempre achei que um dos mais graves problemas dos subdesenvolvidos é a sua incompetência na descoberta dos verdadeiros inimigos. Assim, por exemplo, os responsáveis pela nossa pobreza não são o liberalismo, nem o capitalismo, em que somos noviços destreinados, e sim a inflação, a falta de educação básica e um assistencialismo governamental incompetente que faz com que os assistentes passem melhor que os assistidos. Os inimigos do desenvolvimento não são os entreguistas, que, aliás, só poderiam entregar miséria e subdesenvolvimento, e sim os monopolistas, que cultivam ineficiências e criaram uma nova classe de privilegiados – os burgueses do Estado. Os promotores da inflação não são a ganância dos empresários ou a predação das multinacionais, e sim esse velho safado, que conosco convive desde o albor da República – o déficit do setor público”. Precisa e inconteste definição do extraordinário Dr. Roberto Campos.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

*

MERCOSUL

Sobre o oportuno editorial A irrelevância do Mercosul (Estadão, 11/7, A11), cabe dizer, diante da insignificância do bloco que nunca vingou, que poderia ser chamado de Merdosul, com o perdão da má palavra.

J. S. Decol

São Paulo

*

DIVERSIDADE

Ao ver que a Argentina não está de acordo com o resto da América do Sul, fica claro a importância da diversidade e da rotatividade de ideologias, pois a esquerda, que se diz arejada e progressista, chama qualquer adversário de ultradireita. O que acham? Alguém tem perna esquerda e perna ultradireita? É cansativo este eterno discurso que só gera mais animosidade ao que deveriam ser apenas diferenças.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

*

PAIXÃO PELO ESPORTE

Nestes tempos conturbados em que o planeta está vivendo, verifica-se como a paixão pelo esporte está tendo uma importância impressionante na população mundial. O futebol é certamente o esporte que mais desperta tal sentimento de apaixonamento, como os veículos de televisão estão mostrando nestes últimos dias. Este clima é uma forma saudável, de grande parte da população mundial, de manter seu equilíbrio psicoemocional nos tempos que temos pela frente.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

SELEÇÃO BRASILEIRA

Existe uma enorme diferença entre o bom futebol que está sendo praticado na Eurocopa e o pobre futebol da Copa América, de modo especial o de nossa seleção. A outrora respeitado e temido canarinho não assusta mais ninguém, resultado da má gestão no futebol e de seu indevido uso político.

Sylvio Belém

Recife

*

CALÇADAS CARIOCAS

Para melhorar o nivelamento da calçada e defeitos que fazem os transeuntes tropeçarem, há semanas a prefeitura do Rio de Janeiro trabalha em um trecho do calçadão da Avenida Atlântica, situado entre as ruas Santa Clara e Constante Ramos. Trabalho insano, pois seria antes necessário tirar todas as pedras portuguesas para nivelar a base do calçamento, pois não há qualquer referência de nível para executar o trabalho. Os exímios calceteiros estão enxugando o mar.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

Rio de Janeiro