Em alguns centros de votação há um excesso suspeito de eleitores registrados, disse-me o principal autor do estudo, Héctor Briceño. Além disso, muitos eleitores em distritos com maioria de oposição descobrem, como aconteceu nas últimas eleições, que seus locais de votação são mudados no último minuto para locais distantes.

Em sexto lugar, Maduro proibiu a vinda ao país de missões de observação eleitoral com credibilidade, como da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia. Com exceção do Centro Carter, a grande maioria dos observadores estrangeiros convidados pertence a grupos que aplaudem a ditadura de Maduro.

Em sétimo lugar, as cédulas são formuladas para favorecer Maduro: na primeira e na segunda linhas, a foto com Maduro sorridente aparece 13 vezes, representando vários partidos reais e fictícios. Comparativamente, a foto de González Urrutia aparece apenas três vezes — e perdida nas linhas inferiores entre muitos outros candidatos menores.