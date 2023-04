Lula na China

Pode nos custar muito

Lula está se achando: critica o dólar como moeda comercial; quer se meter na guerra da Rússia com a Ucrânia sugerindo que a Ucrânia devolva a seu invasor parte do seu território; ataca o Fundo Monetário Internacional (FMI); defende a falida Argentina; e se aproxima da China de forma geopolítica perigosamente. Está dando um tapa na cara de Joe Biden, não tem humildade para se colocar numa posição de neutralidade, um erro que pode nos custar muito.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Bretton Woods

“Quem é que decidiu que era o dólar a moeda (internacional)?”, questionou Lula da Silva na posse de Dilma Rousseff como presidente do banco do Brics. O presidente brasileiro deveria saber que a Conferência de Bretton Woods, em New Hampshire (EUA), no ano de 1944, reuniu as principais lideranças mundiais e definiu o lastro do dólar americano para moedas internacionais.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Qualquer moeda

Lula se pergunta o motivo de o mundo usar o dólar em transações internacionais. Parece que nasceu ontem. Ignora que há a necessidade de uso de uma moeda forte, de aceitação global e já solidificada nas finanças. Acha que pode instituir qualquer moeda do zero, como novo standard internacional. Por que não a moeda de Bangladesh, por exemplo? Tenha a santa paciência!

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

Congresso Nacional

Baixaria

Acompanho a política nacional há sete décadas e me lembro do desempenho de Jair Bolsonaro como deputado, a ponto de estranhar como ele nunca perdeu o mandato por quebra de decoro. Como presidente da República, então, ele se comportou de maneira insólita, superando minhas mais sombrias expectativas. Mas o auge deste tipo de baixaria aconteceu na terça-feira, na Câmara dos Deputados, quando o ministro da Justiça ali compareceu atendendo a um convite. As acusações e perguntas feitas por parlamentares que hoje são oposição e o bate-boca que se seguiu entre os deputados foram de tão baixo nível que aquilo mais parecia um botequim na zona do meretrício. Dois deputados do PL se sobressaíram, como citou reportagem do Estado (12/4, A7): Paulo Bilynskyj, comparando Lula a Hitler e Stalin; e Carla Zambelli, dizendo palavrões impublicáveis a outro deputado. Se o Conselho de Ética não propuser a cassação desses parlamentares depois desse absurdo, ao menos fica claro que cometemos outro erro histórico nas eleições de 2022, ao elegermos para aquela Casa pessoas totalmente despreparadas e indignas de nos representar.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

Eles vão continuar

A audiência com Flávio Dino na Câmara foi, infelizmente, cercada de ofensas e baixarias entre parlamentares governistas e de oposição. E esse tipo de pressão não deve parar por aí, já que há outros cinco ministros do atual governo convidados para sessões semelhantes no Congresso. Lula não vai ter refresco.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Segurança nas escolas

Policiamento escolar

A par da noticiada correta decisão de aumentar o policiamento escolar para o devido e melhor resguardo de nossas crianças (Estado, 13/4, A18), devemos ter sempre em mente as inexcedíveis definições, respectivamente, do filósofo Cícero e do pai do Direito Penal, Cesare Beccaria: “O maior estímulo para cometer faltas é a esperança da impunidade” e “alguns tribunais oferecem a impunidade àquele que praticou delito grave. Assim, a vileza é mais comum e contagiosa, e sempre mais se propaga. Ademais, o tribunal revela a sua própria incerteza, a fraqueza da aplicação da lei”.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

Guardas-civis

Se eu bem me lembro, a Guarda Municipal não havia sido recriada justamente para fazer a segurança das escolas? Onde foram parar os guardas-civis? No trânsito, multando veículos para ajudar a mais ineficiente agência do governo do Estado a fechar seu orçamento?

Domingos Fernando Refinetti

domingos.refinetti@wkadvogados.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TAXAÇÃO DO E-COMMERCE CHINÊS

Taxar produtos populares chineses, bem durante passeio turístico da comitiva presidencial à China, criou a maior “saia justa”; o assunto foi revisto, mas a culpa botaram na burguesia, como se as ricaças comprassem modelitos chineses pela internet.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

AUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Esse aumento de arrecadação, propalado pelo ministro Fernando Haddad, sem aumentar impostos, como taxar e-commerce chinês e jogatina eletrônica (as bets) e cobrar impostos das empresas e dos bilionários “que mamam no orçamento do governo”, está parecendo a promessa do ex-ministro Paulo Guedes de arrecadar R$ 1 trilhão em alienação de imóveis da União. O fim a gente já conhece.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

VAREJISTAS

Essa discussão e choramingação dos varejistas daqui é uma fraude. Enquanto o cidadão compra no AliExpress pagando X, os varejistas cobram no mesmo produto ou similar 2,5X. Parece que a argumentação deles é boa, afinal eles pagam todos os impostos, etc. A única coisa é que eles não compram no AliExpress, mas sim no Alibaba, a 0,1X a unidade com pedido mínimo de 500 unidades, o que para um varejista não é nada. O que pretendem é manter as margens de lucro escorchantes. O governo garante maior arrecadação e o cidadão entra bem novamente. Vamos olhar isso de frente? Os varejistas não são coitadinhos, não.

João Ribeiro

jrbfoto9@gmail.com

São Paulo

*

PARTIDO ARTHUR LIRA

Fundada na Câmara a nova federação partidária PAL, Partido Arthur Lira, com 173 deputados federais, principal força política no Congresso. O lançamento ocorre na ausência do presidente da República e do presidente do Senado, ambos na China.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

FUTURO FINANCEIRO

A atual visita do presidente Lula da Silva à China tem uma importante consequência no futuro que está à nossa frente. Tal importância se refere à geopolítica que o gigante asiático está elaborando para investimentos em vários continentes globais, e o Brasil é um dos países mais importantes nesses aportes. Se nossas lideranças souberem negociar tais acordos, teremos condições de ter um futuro financeiro importante, possibilitando que tenhamos um desenvolvimento adequado para a nossa imensa população.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MALDIÇÃO POLÍTICA

Nos livramos de Jair Bolsonaro e todo o seu eixo do mal para adotarmos (novamente) Lula e todo o seu eixo do mal. Contestadores da ordem mundial e latidores de plantão, ambos os presidentes não contribuíram para nada. Apenas envergonham nossa nação diante do mundo, com suas pautas bizarras e nada sérias. O Brasil vive sob uma maldição política.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

DISCURSO DE LULA

É impressionante a capacidade de Lula quando pega um microfone e destrambelha a falar. Fiquei envergonhado quando abriu a boca na China. Xi Jinping deve ter ficado chocado. Lula acha que pode mudar o mundo. Pobre Brasil.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

ERRO COM A CHINA

No começo da Revolução Industrial o governo de Portugal recebeu uma proposta que considerou fantástica: a Inglaterra queria fazer um tratado pelo qual só iria comprar produtos agrícolas em Portugal. Só tinha uma contrapartida, Portugal se obrigava a só comprar produtos industriais da Inglaterra. Dois séculos depois, a Inglaterra era a maior potência do mundo e Portugal, um pequeno país agrícola. Estamos fazendo o mesmo erro com a China exportando minérios e produtos agrícolas que serão industrializados naquele país. Quem vocês acham que tem mais futuro?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

O governo estuda a liberação do FGTS para compra de automóveis, olhando como um vesgo para o problema dos transportes públicos, e agradando a indústria automobilística. Há que mudar o modelo e trabalhar para a melhoria das estradas que danificam os caminhões e pensar grande. O PT ama a indústria automobilística, um amor antigo que não resolve a mobilidade urbana.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de janeiro

*

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O ministro Flávio Dino, comunista declarado – e não sou eu que estou dizendo, ele mesmo disse textualmente numa entrevista “sou comunista, graças a Deus” –, diz que pode banir redes sociais que não barrarem publicações com discurso de ódio. Eu nem vou entrar no mérito de por que ele está dizendo isso, porque o importante aqui é mostrar as intenções desse governo no que diz respeito a liberdade de expressão. O presidente Lula também volta e meia fala em controlar as redes sociais e acaba de fazer um acordo de cooperação com a imprensa estatal da China. Que cooperação? Imprensa estatal da China nem deveria ter esse nome, porque não é imprensa, é porta-voz do governo. Aliás, o “Brasil contra Fake”, lançado por Lula, é a imprensa estatal do Brasil querendo reescrever a história. Bolsonaro era o perigo da extrema direita, e o novo mandato do PT, que veio com a firme intenção de se vingar das acusações de corrupção, diga-se de passagem comprovadas, e da prisão de Lula, a cada dia dá mostras de que desta vez veio com a intenção de realmente implantar no País um comunismo disfarçado de democracia. Se vai conseguir ou não depende de cada um de nós.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

PUBLICIDADE DO GOVERNO

Revoltante encontrar, em cada um dos jornais que costumo ler diariamente, página inteira ocupada com publicidade do governo Lula 3. E ainda afirmando que fez exatamente tudo o que não fez em 100 dias de governo. A mensagem vem ladeada por fotografia, retratando pessoas em tamanho natural, representantes de segmento social bem diferente daquele que, no discurso, o governo Lula diz que pretende priorizar. Propaganda cara e enganosa.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial está sendo alvo de polêmicas, mais ainda depois da notícia de que tem surgido pedidos para que se interrompam temporariamente as pesquisas a seu respeito, tendo em vista as supostas ameaças, implicações e riscos que ela poderia representar para a sociedade e a humanidade. Os diferentes questionamentos indicam a necessidade de uma abrangente avaliação dos seus reais impactos, que permita superar a polarização entre o fascínio – geralmente acrítico – da tecnologia e a recusa de seu uso. Em seu texto Inteligência artificial e burrice (12/4, C5), o antropólogo Roberto DaMatta faz um apanhado de seu trajeto do “lápis ao computador”, mostra os “milagres” tecnológicos que viveu e revela ter experimentado potências, deficiências, limitações e inseguranças – comuns a todos que labutam no campo da inovação, da ciência e da tecnologia. Ao concluir que “nisso jaz a questão. Podemos ver enormes quantidades de fatos, mas não compreender sua razão de ser” e mostrar de forma bem-humorada um exemplo de redação escrita pelo ChatGPT com informações equivocadas sobre sua biografia, DaMatta desmitifica a inteligência artificial e a coloca em seu devido lugar, a de ferramenta, meio e auxiliar do ser humano e não sua substituta nem fim em si mesma.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

VIGILÂNCIA NAS ESCOLAS

Assim como se vigia e policia as agências bancárias no intuito de evitar que sejam assaltadas, as escolas também ganharão a vigilância de seguranças e da polícia para procurar evitar que novas tragédias aconteçam. Tristes tempos estes que vivemos. A que ponto chegamos!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

VERGONHA ACADÊMICA

Nada de novo com a notícia PF investiga 20 faculdades por fraudes no Fies (13/4, A21). Há muita vergonha acadêmica a ser levantada, pois essa investigação apenas está levantando a ponta de um grande cobertor que ainda está protegendo dezenas de faculdades que se (des)interagem com as universidades.

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

*

RUA BELA CINTRA

Uma obra de certo porte implicou o fechamento da Rua Bela Cintra, entre as ruas Estados Unidos e Oscar Freire a partir desta segunda feira, 10/4. É evidente que haverá enorme impacto na circulação na área. Entretanto, Prefeitura, CET, empreiteira, concessionárias de serviços públicos deixam o contribuinte ao deus-dará. Exceto por duas faixas avisando da interdição (entenda-se “virem-se”), não foi feita nenhuma alteração nas permissões de estacionamento, mãos de direção e muito menos ciclos semafóricos que poderiam amenizar o sofrimento de quem precisa circular por ali. Ah, não há data determinada para conclusão da obra. Embora com mínima esperança de reposta, pergunto aos envolvidos na insensatez: ignorância? inapetência? indolência? Ou incompetência? Quando haverá CPF em casos assim? Sempre vale, aos que são abusados por esses agentes, anotar o fato para decidir seus votos nas próximas eleições.

F. R. Lemmi

frlemmi@gmail.com

São Paulo