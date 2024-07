Eleição americana

Ataque à democracia

O atirador do atentado a Donald Trump no último sábado era um jovem de 20 anos, residente de uma pequena cidade de 30 mil habitantes na Pensilvânia. É o divulgado, para o momento. O establishment político estadunidense deve refletir que a polarização chegou ao limite, ou passou dos limites. Quando um jovem redneck, com acesso a armamento pesado (legalizado) e treinamento sniper (militar ou civil), dispara contra um ex-presidente e candidato conservador, é sintoma de que a frustração e o rancor não se canalizam apenas ao governo democrata, dito esquerdista; mas a todo o sistema representativo que se vê em descrédito. O tiro é contra a democracia liberal. Os fomentadores do extremismo perderam o controle. E as forças que foram estimuladas agora podem se voltar contra eles mesmos. Hoje, Trump; amanhã, qualquer político. Qualquer um.

Roberto Yokota

São Paulo

Violência política

Toda violência política deve ser condenada. Mas um país que alimenta a corrida armamentista no mundo e libera a livre circulação de armas está colhendo o que planta: quatro presidentes assassinados e outros oito vítimas de atentados no exercício do mandato. Lamentável!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

‘Lucky day’

Donald Trump deve ser cancelado nas urnas, na eleição presidencial de novembro, pelos votos dos que a ele se opõem, jamais por tiros de uma arma de fogo. O atentado contra ele na Pensilvânia foi um covarde, inadmissível e abominável atentado contra a democracia. Por ser seu lucky day, com o anjo da guarda de prontidão, sobreviveu com um leve raspão na orelha. O atirador, não.

J. S. Decol

São Paulo

Campanha acirrada

O tiro que passou de raspão na orelha do candidato e ex-presidente Donald Trump contribuirá e muito para sua eleição. Esse filme já vimos por aqui, na forma de uma facada. O de Trump ainda foi mais leve, pois atingiu o lombo da orelha direita, fazendo derramar alguns mililitros de sangue, suficientes para estampá-lo nas capas dos jornais mundo afora, agora como vítima. Ainda bem que não atingiu o alvo, mas, em uma campanha acirrada como essa nos Estados Unidos, não deixa de ser um presente dos deuses.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

Presidentes vítimas

O tiro que sangrou a orelha de Donald Trump vai elegê-lo novamente à presidência dos Estados Unidos, como a facada elegeu Jair Bolsonaro e a cadeia elegeu Lula da Silva. Os eleitores votam nas vítimas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Ciência

Conforto para a mulher

Fernando Reinach sempre muito bom (Uma revolução nos absorventes), 13/7, A19)! Finalmente a ciência está se voltando para a realidade feminina, trazendo conforto para as mulheres junto com melhoria para o meio ambiente. Antes tarde do que nunca.

Jussara Helena Beltreschi

Ribeirão Preto

Museu

Estrada para Inhotim

Voltamos a Inhotim depois de nove anos de nossa visita anterior. É um museu deslumbrante formado dentro de um parque belíssimo, resultado do sonho de seu criador, Bernardo Paz. Ouvi uma senhora inglesa, boquiaberta, comentando com o marido a beleza de uma das esculturas em madeira de Hugo França, do qual há dezenas espalhadas pelo parque. O mundo inteiro tem que poder conhecer Inhotim. E é aqui que cabe uma crítica ao governo de Minas. A estrada de Belo Horizonte para Brumadinho é péssima, cheia de lombadas não sinalizadas, sem acostamento nem sinalização. Viajar à noite é um pesadelo. Como o governo do Estado permite que se mantenha essa estrada pavorosa para chegar a esse museu maravilhoso?

Aldo Bertolucci

São Paulo

Museu do Futebol

Na reinauguração do Museu do Futebol, não poderia passar em silêncio uma parte de sua história. Durante a pandemia de covid-19, os monitores organizaram turmas online para contar histórias, montar jogos e distrair as pessoas. Foram semanas, meses, de risadas e narrativas. Ajudaram muita gente a não cair na depressão. Meu marido e eu seremos eternamente gratos pelo carinho.

Etty Verissimo da Costa

São Paulo

ATENTADO CONTRA TRUMP

O atentado contra Donald Trump reflete a cultura da violência. Foram tantos os atentados contra políticos norte-americanos quanto as interferências do mesmo naipe dos EUA em outros países. O midiático candidato republicano, em menos de um minuto, coloca a mão na orelha, abaixa-se e já se levanta com os punhos cerrados, com imagem já viralizada mundo afora, tendo a bandeira por trás da foto. Pelo jeito, o fato será mais importante para o sucesso da campanha do que qualquer discussão sobre porte de armas, limites das liberdades individuais e um longo etc. que defensores da democracia deveriam ter em primeiro plano.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

SOCIEDADE ADOECIDA

O autor do atentado contra Trump tinha 20 anos de idade e era direitista, amante de armas e filiado ao Partido Republicano. Não dá para tirar proveito da situação, é mais um episódio de doença da sociedade norte-americana e que vem se repetindo ao longo do tempo.

Sylvio Belém

Recife

HISTÓRICO DE ATENTADOS

O atirador que poderia ter provocado a morte de Donald Trump, segundo o FBI, estava registrado como republicano, portanto, teoricamente, deveria ser um defensor da candidatura do ex-presidente. Claro, nem todo republicano é obrigado a concordar 100% com as determinações do seu partido, e isso só reforça o fato de que a reeleição de Trump é controversa até mesmo entre seus correligionários. Por outro lado, é um alívio para o Partido Democrata, que saiu ileso do tiroteio. Quanto ao Estados Unidos, depois de uma longa trégua, o país se vê de novo como a democracia que tem um longo histórico de assassinatos e tentativas de assassinatos a presidentes, candidatos a presidente e, agora, até ex-presidentes.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

NOVO HERÓI AMERICANO

Joe Biden não vai poder bater em Donald Trump, o novo herói americano, a lenda que levou um tiro de AR-15 na cabeça e sobreviveu para salvar a Pátria. No Brasil, o ex-presidente Bolsonaro se beneficiou muito da facada, porque os adversários pararam de bater nele e porque ficou desobrigado de participar dos debates em que seu despreparo e destempero ficariam evidentes, e deu no que deu. A América está assistindo ao nascimento de um verdadeiro monstro indestrutível: Trump será eleito com uma bala na cabeça e fará picadinho dos processos contra ele. As consequências de Trump reeleito e mais poderoso do que nunca serão nefastas para os Estados Unidos e para o mundo civilizado.

Mário Barilá Filho

São Paulo

REFORMA TRIBUTÁRIA

A esperança dos brasileiros com a reforma tributária morrerá só em 2033, data em que emergirá a trava impeditiva do aumento da alíquota geral de 26,5%. Tantas foram as alterações e tantos os remendos ocorridos nesta reforma que poucos se atrevem a dizer que a alíquota geral, logo mais, será de 26.5%. Aliás, o Poder Legislativo colocou a trava para ser acionada após mais de oito anos porque já sabem que teremos uma alíquota em torno de quase 30%, fugindo, assim, das promessas feitas. Mas, sem dúvida, os brasileiros vão sentir logo o Gosto amargo da reforma (Estadão, 12/7 A3), conforme pontua o Estadão e no qual o editorial faz uma análise profunda das incidências políticas que interferiram na reforma tributária. Questiona-se agora: a reforma tributária aprovada não será, por muitas vezes, discutida judicialmente em decorrência de danos a classes ou categorias tributadas ? O princípio da isonomia constante da Carta Magna não deveria ter sido aplicado integralmente na referida reforma?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PEC DA ANISTIA

Será que o presidente Lula, que olha tanto para os pobres, não vai olhar para os pobres partidos políticos e vetar a PEC da Anistia (melhor, da vergonha), perdão este que pode chegar a R$ 23 bilhões?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘INTERESSES COMUNS’

Políticos de esquerda e de direita. Inimigos, pero no mucho. Quando interesses comuns estão em jogo, inimigos tornam-se amigos, legislam em causa própria, desrespeitam a população e os princípios da ética na política. A PEC do esculacho, Câmara se anistia, e vai descansar (Estadão, 12/7). Partidos rivais se unem em autoperdão de mais R$ 20 bi em multas (Estadão, 12/7, A8). Os nomes dos deputados que aprovaram esta indecência foram registrados, e certamente serão rejeitados nas próximas eleições Veja como votou cada deputado na PEC que anistia partidos políticos (Estadão, 12/7, A8).

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

‘MAIS IGUAIS QUE OUTROS’

A PEC que perdoa infrações cometidas pelos partidos políticos e que, segundo a organização Transparência Partidária, pode ultrapassar R$ 23 bilhões, foi aprovada na Câmara e agora segue para o Senado Federal, onde certamente também será sacramentada. Um simples mortal que, por ventura, faça um lançamento equivocado no imposto de renda, por exemplo, cai na malha fina e é multado. Não tem perdão. Conforme o artigo 5.º da Constituição, todos são iguais perante a lei, mas como disse Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell, alguns são mais iguais do que outros.

Jose Alcides Muller

Avaré

‘IRREGULARIDADES’

Então ficou combinado na Câmara que os partidos políticos não respondem pelas irregularidades dos próprios partidos políticos. Isso faz parte de um Estado republicano? Uma vergonha.

Luiz Frid

São Paulo

LULA DA SILVA

Lula da Silva em mais um show de delírio para inflar o ego da sua claque: “Porra, eu tô vendo esses presidentes, tudo gente famosa na televisão. Tô vendo todo mundo lá. Será que alguns caras desses já passaram fome? Será que algum cara e desse já ficou desempregado? Será que algum cara desse já viu a casa dele encher d’água e colocar sanguessuga na sua canela e lesma na parede? Veio cocô boiando, barata tentando se salvar e rato. Não, nenhum deles. Eu já tinha”. Também concordo que nenhum desses caras tenha passado por isso, mas este não seria o currículo que faz de alguém um bom presidente. Também não há registro que algum cara desse tenha passado 500 dias na prisão por corrupção, o que também não enriqueceria currículo de ninguém à presidência de qualquer país. Mas o que Lula quis mesmo dizer com mais esse delirium verborrágico é que nunca existiu, não existe e, provavelmente, nunca existirá um presidente, a nível mundial, tão bom, tão perfeito, tão inteligente, tão honesto quanto ele. Uma vez Barack Obama disse que Lula era o cara, e Lula acreditou. Alguém mais acredita?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

PETROBRAS E BOLÍVIA

Lula 3, junto com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, (“farei tudo que o mestre mandar”, lembra da amarelinha com as meninas no tempo de criança?), quer a atuação da Petrobras na Bolívia. Com certeza, ela obedecerá o mestre. A Petrobras fará prospecção na Bolívia (é a parte incerta e cara na área de petróleo). Lembra? Na gestão Lula 2 a Petrobras adquiriu duas refinarias na Bolívia, as reformou e, um ano depois, sob simbólica pressão militar, foi forçada, com a aquiescência de Lula 2, a devolve-las à Bolívia por US$ 112 milhões (quase doação). Também na conta de Lula 2, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, orçada em R$ 4 bilhões, ainda não concluída, já consumiu R$ 40 bilhões. Também na gestão Lula 2, com Dilma Rousseff na presidência do Conselho da Petrobras, a Petrobras comprou a sucata refinaria Pasadena, nos Estados Unidos, sem uso, causando prejuízo de US$ 1 bilhão de dólares à Petrobras. Mais adiante, na gestão de Dilma, na presidência do Brasil, antes do impeachment, aconteceu o mensalão que quase quebrou a Petrobras. Lula 3, embora o governo de pires na mão seja maior beneficiado com dividendos (detém, direta e indiretamente, 36% das ações da Petrobras) abomina pagar dividendos aos acionistas, daí a pretensão de contratar a construção de 25 navios a um custo estimado em R$ 2,5 bilhões – que impacta no resultado financeiro. O governo é péssimo administrador de empresas. Está mais que comprovado com a Petrobras. Motivos há com sobra para privatizá-la, para evitar possíveis novos vultosos prejuízos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

CENTRÃO

O estudo Elite Parlamentar 2024 da Consultoria Arko Advice revelou que dos 594 congressistas da Câmara e do Senado apenas 15 são do PT, enquanto 117 (75 deputados e 42 senadores) compõem a elite do Congresso, sendo a maioria do chamado centrão, que tem no comando da Câmara o deputado Arthur Lira (PP), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e nas principais comissões. Como se vê pela radiografia do plenário do Congresso, o controle das decisões está nas mãos grandes do podero$o centrão. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

‘ESPECULAÇÃO’

A grande mídia, em reportagem recente, elencou sete ações em que Jair Bolsonaro é indiciado em supostos crimes. A irrelevância dos assuntos é patente. Fraude em carteiras de vacinação, desvio de joias, ataque às urnas, trama golpista, ataque às instituições, uso da Abin e uso de cartão corporativo. Todos em fase de inquéritos que vem sendo exaustivamente apurados e que até agora nada relevante e comprobatório foi encontrado. Penso que se algo importante e significativo for encontrado e comprovado, é preciso haver punição exemplar. Porém, em nenhum deles se ouve falar de corrupção, desvio de dinheiro público, nem qualquer coisa que se assemelhe aos crimes cometidos pelas gestões petistas quando tais gestores até condenados foram com milhares de provas. Então, acho que chegou a hora de encerrar estes assuntos e tratar de coisas sérias. Por ora, é só especulação e perda de tempo.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

ABIN

Segundo relatório da Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido utilizada para vigiar jornalistas, ministros da Suprema Corte, senadores, ministros do Executivo e outras autoridades durante o governo de Jair Bolsonaro. Auditores da Receita Federal teriam sido monitorados, pois estavam trabalhando no caso das rachadinhas, que envolvia também Flávio Bolsonaro. Esta suposta organização criminosa teria utilizado fake news para injuriar Alexandre de Moraes e seus colegas do Supremo Tribunal Federal (STF). Supostos envolvidos neste esquema teriam conhecimento da minuta do golpe e teriam atuado contra os senadores que participaram da CPI da covid-19. Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Arthur Lira, Kim Kataguiri, Randolfe Rodrigues, João Dória e diversos outros teriam sido vítimas da Abin paralela. O farto material produzido pela PF deverá ser exaustivamente investigado e eventuais culpados deverão ser punidos com todo o rigor da lei. Como se já não bastassem os graves problemas que enfrentamos todos os dias, os brasileiros precisam gastar tempo e dinheiro para investigar crimes cometidos nas altas esferas do governo.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

‘REBELDIA’

O atual técnico do São Paulo Futebol Clube, o argentino Luis Zubeldía, tem conseguido uma façanha inédita no clube. Na verdade, já conseguiu ser o campeão – não no futebol – mas sim na quantidade de cartões amarelos e vermelhos recebidos que terminam em expulsão de campo. Na derrota de ontem para o Atlético-MG, sem ser convidado para entrevista, Rebeldia, digo, Zubeldía socou o backdrop (painel de entrevista) localizado ao lado do campo. Afinal, está explicado por que o técnico já está mais conhecido como Rebeldia e não como Zubeldía. Difícil está sendo ser são-paulino e aguentar tanta rebeldia.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

SELEÇÃO

Cada torcedor tem na ponta da língua sua seleção preferida. Sobretudo quando a atual seleção é o fim da picada. A minha é a seguinte: Ederson, Arana, Militão, Marquinhos e Danilo; André, Gerson e Paquetá; Rafinha, Vini Jr. e Rodrigo.

Vicente Limongi Netto

Brasília