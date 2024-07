‘Estadão Analisa’: A PEC do Esculacho, Câmara se anistia e vai descansar

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 12, Carlos Andreazza aborda a controversa aprovação da apelidada PEC da Anistia, que perdoa todas as legendas que não cumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas pretas e pardas nas últimas eleições. Andreazza critica essa medida, argumentando que é um evidente sinal de desrespeito à população e aos princípios de ética na política. A Câmara aprovou a proposta em dois turnos, e o pagamento das cotas raciais descumpridas deverá ser realizado de forma retroativa, a partir de 2026. A decisão ainda depende do aval do Senado.

Outro tema central do podcast é a decisão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) de solicitar a suspensão de um acordo que favorece a empresa dos irmãos Batista, a Âmbar Energia. Além disso, Andreazza também comenta sobre a Reforma Tributária, agora nas mãos do Senado.

Por fim, a análise da existência de uma suposta Abin Paralela, que, segundo Andreazza, de paralela não tem nada, revela as preocupações com a utilização de órgãos de inteligência para fins escusos e não republicanos, enfatizando a urgência de uma reavaliação dos mecanismos de controle e transparência dessas instituições.