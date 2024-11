Operação Contragolpe

Traidores da Pátria

O general da reserva Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major do Exército Rafael Martins de Oliveira e o major de Infantaria Rodrigo Bezerra de Azevedo foram presos pela Polícia Federal na terça-feira, por terem participado de um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e, então, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Utilizando codinomes, os “kids pretos” – militares de alta performance em ações de grande impacto – teriam se preparado para matar Moraes no dia 15 de dezembro de 2022, mas a ação foi abortada na última hora. O caso deixa o povo brasileiro estarrecido. Defender o País, garantir a ordem e a lei e preservar a soberania nacional, certamente, não estavam nos planos desses militares.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

‘Kids pretos’

Militares envolvidos nos planos “Punhal Verde e Amarelo” e “Copa 2022″ são delinquentes fardados. Treinados e pagos pelo Estado brasileiro para, depois, atentarem contra suas próprias instituições. E isso é só parte do horror destapado neste país há anos pelo capitão ainda impune, com sua matula e o apoio, a voz e o voto (ou o silêncio cúmplice) de milhões de brasileiros.

Carlos A. Idoeta

São Paulo

*

Cúpula do G-20 no Rio

Pretensão e razoabilidade

Do ponto de vista dos povos cujos líderes estavam presentes na cúpula do G-20 no Rio de Janeiro esta semana, pergunta-se em que, efetivamente, este evento vai alterar positivamente sua vida? E, também, qual é o sentido de pagarmos o deslocamento de integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federal, estadual e municipal, hotéis e salões de luxo para, ao fim, seus participantes emitirem uma inócua declaração conjunta afunilada no termo “guerra”? Quanto à adesão de 82 países à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, faltou deixar claro – e debater – que a fome e a pobreza têm sua origem na exploração europeia do passado, que desestruturou a organização social do continente africano, consolidou a dominação territorial nas Américas e, nos tempos atuais, cristalizou economias oligárquicas. E neste ínterim Lula da Silva, buscando projeção pessoal oportunisticamente, se esbalda em pretensa liderança mundial nesta área, enquanto continuamos carecendo de profunda reestruturação nacional. Muita pretensão, nenhuma razoabilidade.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

Teatro

O G-20 discutiu o caso da Venezuela? Discutiu o problema do tráfico de drogas, que afeta todos os países? E, no discurso de Lula, nenhuma palavra sobre o agro, o grande responsável por acabar com a fome, pois sem alimentos ninguém vive. Encerrado o teatro do G-20, o povo vai continuar sem a picanha e com o preço dos alimentos nas alturas, e a fome continuará atacando os invisíveis e os miseráveis.

Izabel Avallone

São Paulo

*

Trabalho

Diretor de felicidade

A propósito da reportagem Diretor de felicidade é nova aposta do mercado e salário pode chegar a R$ 40 mil (Estadão, 15/11), desenvolver um ambiente de trabalho saudável e produtivo é uma questão sistêmica, que não pode ser endereçada por meio de uma estratégia simples e linear. Ela abrange desde os critérios de satisfação dos colaboradores (reconhecimento, segurança, autonomia, percepção de justiça, etc.), passa pelos estilos de liderança, pela cultura e o clima organizacional, pela governança, pela responsabilidade social e pela questão de propósito e sustentabilidade. É preciso que haja muita abertura das organizações para reverem suas maneiras de atuar e muita consistência entre o compromisso com a felicidade dos colaboradores e as decisões corporativas. Uma proposta para reflexão: uma organização que exige o retorno ao trabalho 100% presencial, submetendo o colaborador aos desgastes de deslocamento, aos custos de transporte e alimentação (sem contar a pegada de carbono decorrente desses trajetos) e que restringe as oportunidades de promoção a quem se adequar/submeter (quando existe a alternativa híbrida) está, de fato, preocupada com a saúde mental dos colaboradores? Os profissionais que se candidatarem às posições de chief happiness officer (CHO) devem fazer uma análise bastante criteriosa da organização e sua abertura para as necessárias mudanças antes de se colocarem num papel meramente figurativo.

Ana Cristina Lessa Simões

São Paulo

*

HISTÓRICO DE BRAGA NETTO

É bom lembrar que o general Braga Netto, cujo nome transitou do noticiário político para as páginas policiais, foi o responsável pelo combate ao crime no Estado do Rio de Janeiro.

José Ricardo de Carvalho

São Paulo

*

DECLARAÇÃO DO MINISTRO

Corretíssimo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso ao declarar que as notícias sobre o plano de golpe e assassinato de autoridades são estarrecedoras e perto do inimaginável. Fica muito claro que se impõe a prisão do general Braga Netto e, certamente, como desdobramento, do principal personagem e possível beneficiário, Jair Bolsonaro .

Sylvio Belém

Recife

*

RUMO DO BRASIL

Em 2021, Lula da Silva, por ação meio misteriosa, chancelada pelos togados da Corte suprema, viu seus processos da extinta Lava Jato serem suspensos, voltando então a adquirir a condição de ficha limpa, apto a nova candidatura à presidência, na qual saiu vencedor. Cumpre, há mais de dois anos, o terceiro mandato, até agora caótico no setor das contas públicas, com desdobramentos na área internacional, em que emite pontos de vista que garantem um festival de perplexidades mundo afora, principalmente entre aliados históricos. Poucos sabem qual o rumo que o navio Brasil está adotando, se é que há algum, e se pode chegar a um porto seguro.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

CONTROLE DE MASSAS

A tutela sobre os gastos do bolsa família avança em direção ao novo Zeitgeist de controle das massas, experimento iniciado globalmente com a covid-19. Essa decisão é só uma pequena ramificação da nova tendência. Sociedade perfeita e totalmente tutelada pela elite democrata governante.

Oscar Seckler Müller

São Paulo

*

QUALIDADE HUMANITÁRIA

Qualificar, pior ainda em público, de bestão, um suicida com ou sem problema mental, revela muito sobre a qualidade humanitária de alguém.

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

*

DESLUMBRE CANSA

Tudo o que precisava ser dito de quando Janja abre a boca, já foi. Agora, gostaria de saber por que ela é a sombra da Lula. Ela não é ministra nem assessora, não faz parte do governo e no G-20 ficou bem atrás dele. Isso para aparecer? Será que ele está tão frágil que não consegue estar sozinho? Reeleição nem pensar. Deslumbre às vezes cansa.

Cecilia Centurion

São Paulo

*

‘IMAGEM NA LAMA’

Grosseria e falta de educação agora é voluntarismo juvenil. Ouvi muito meus pais dizerem: “Educação cabe em qualquer lugar, grosseria nem no bar”. A primeira-dama com linguajar de mulher dama (das mais baratas) coloca a imagem do País na lama. Saudades de dona Ruth Cardoso.

Celso Francisco Álvares Leite

Limeira

*

‘IMPEACHMENT’

Nosso Congresso ou Justiça não deveria pedir o impeachment da primeira-dama?

Carlos Gaspar

São Paulo

*

NOBEL DA PAZ

O tão desejado prêmio Nobel da Paz para Lula está cada vez mais próximo: basta ele se afastar da Janja, que paz.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

RECEPÇÃO DO G-20

Meus cumprimentos, Rio de Janeiro, por receber o G-20 com organização, tranquilidade, sol e muita beleza.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

TAXAÇÃO DOS MAIS RICOS

Essa história de taxar os mais ricos, uma posição puramente populista, só vai acrescentar mais uma polarização no Brasil: ricos x pobres. Boa coisa não vai dar.

Luiz Frid

São Paulo

*

JAVIER MILEI NO G-20

Trumpibe Javier Milei cumpriu seu papel de guri de recados de Donal Trump no G-20. Pibe é menino em espanhol e Milei age como uma insuportável criança mimada. Birrento e chato, ficou tão só no G-20 que acabou concordando com o que discorda. Odeia os pobres e ama os ricos. Recebeu um gelo total de Lula e dos demais participantes do evento. A Argentina oscila entre populismo incompetente de falsos socialistas e de aprendiz de extrema direita capitalista trumpista. Milei representou a sombra de Trump, que vai assombrar o mundo nos próximos quatro anos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

PACTO CONTRA FOME

O mundo poderia já aplicar o pacto contra a fome em Gaza. De acordo com uma recente avaliação de segurança alimentar apoiada pela ONU, mais de 1,8 milhão de pessoas em Gaza sofrem de fome extrema, sendo que 6% da população já vive uma insegurança alimentar catastrófica. Esse número poderá aumentar para 16% entre novembro e abril de 2025 se Israel não parar com o massacre.

Omar El Seoud

São Paulo

*

FOTO EMBLEMÁTICA

A emblemática foto do G-20 entre os participantes do evento, tendo ao fundo o morro Pão de Açúcar, é uma imagem que vai ficar para sempre na memória de todos os habitantes mundiais. Se o evento tiver efeito contra a fome, teremos certamente a eternização de tal acontecimento, posto que no futuro será lembrado como um feito humanitário sem precedentes na história da humanidade. Que assim seja.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

ABISMO ENTRE FALA E AÇÃO

G-20 e Aliança Global contra a Fome e a Pobreza são ‘gol de placa’ da diplomacia brasileira (Estadão, 18/11). Vamos aguardar. Como enfatizado anteriormente, existe um abismo entre a fala e a ação, e falar até papagaio fala. No G-20 houve muita retórica, promessas e propostas em meio a rapapés e regabofes, bancados com dinheiro público. Lula da Silva, histriônico, que adora um palanque e um holofote, é conhecido por não transformar em ações o que promete, está muito longe de ser um diplomata razoável, graças, entre outras virtudes, ao seu péssimo currículo político. Reafirmo que seria muito mais digno que toda dinheirama torrada no G-20 fosse repassada para aos pobres e famintos, protagonistas principais do evento.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto