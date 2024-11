Com o crescente foco das empresas no bem-estar dos funcionários, o cargo de diretor de felicidade, também conhecido como chief happiness officer (CHO), está se consolidando como uma das novas apostas do mercado.

Esse profissional é responsável por promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo, avaliando desde a saúde mental dos colaboradores até o clima organizacional e as práticas de reconhecimento e recompensa. Segundo Alexandre Rocha, especialista em desenvolvimento de novos negócios e ESG pela FGV, essa posição surge para monitorar e promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

O que faz um diretor de felicidade?

A função principal desse profissional é identificar o bem-estar do colaborador - tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele.

Ele avalia a saúde mental, o clima organizacional e se a empresa adota práticas que afetam o rendimento dos funcionários. “Ele olha para o funcionário, para o contexto da empresa, e busca identificar se há falhas nos processos ou na cultura organizacional que estão gerando insatisfação”, afirma Rocha.

Segundo Vinicius Mutti, CHO na agência PROS, a função vai muito além de criar momentos divertidos ou proporcionar benefícios superficiais, como festas e tobogãs no escritório.

“Quando falamos de felicidade corporativa, não estamos nos referindo a sorrisos constantes. A ideia é criar um ambiente psicologicamente saudável, com feedbacks frequentes e uma liderança humanizada. Queremos garantir que as pessoas se sintam reconhecidas e com propósito no que fazem”, explica Mutti.

Essa função não se resume a um único departamento. Segundo Mutti, o diretor de felicidade, ou a pessoa responsável por isso, precisa observar o negócio e a cultura organizacional para identificar como promover a felicidade no trabalho.

Essa felicidade vai além de benefícios financeiros: abrange feedbacks constantes e o fortalecimento da liderança.

Em alguns casos, o diretor também está encarregado de analisar o potencial de desenvolvimento dos funcionários, oferecendo capacitação e suporte para que eles possam crescer dentro da empresa.

Empresas investem na figura do diretor de felicidade para melhorar o bem-estar dos funcionários, com salários que podem chegar a R$ 40 mil Foto: Prostock-studio - stock.adobe.com

Ambev, Heineken e Chilli Beans já adotaram o cargo

No ano passado, a Chilli Beans anunciou Denize Savi como gestora executiva de felicidade. A empresa afirma que a ação é uma iniciativa contínua, com reflexões mensais baseadas em um indicador, e, que são avaliadas seis dimensões do comportamento humano: emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado, realização e vitalidade.

"Esse mapeamento, que tem embasamento científico, permite monitorar continuamente o bem-estar e a felicidade organizacional e propor ações de impacto, como por exemplo, rodas de conversa que integram colaboradores de diferentes áreas", diz Denize. A Heineken também aderiu à área em 2023, com Lívia Azevedo como líder. Raquel Zagui, diretora global de Diversidade, Equidade e Inclusão da fabricante de bebidas, explica que a ideia de criar uma área focada no bem-estar das pessoas tem relação com o pilar Social do ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança). Em 2021, a Ambev incorporou um gestor de felicidade na empresa. Durante a pandemia, a regional Nordeste da companhia criou o cargo de especialista happiness & learning. Mais detalhes aqui. A reportagem entrou em contato com a empresa para verificar se o cargo foi extinto ou ainda está ativo, mas não obteve resposta dentro do prazo de fechamento da matéria.

Quanto ganha um diretor de felicidade?

Segundo o site Glassdoor, a média salarial do cargo de diretor de felicidade no Brasil é de R$ 7.000, mas isso varia bastante, dependendo do tamanho da empresa e da região do País.

Rocha estima que a remuneração desse profissional fique na faixa de R$ 15 mil a R$ 40 mil. “O valor depende muito do tamanho da empresa e do nível de maturidade da organização, mas o teto que eu tenho visto é algo em torno de R$ 40 mil″, afirma o especialista.

Como se tornar um diretor de felicidade?

O cargo de diretor de felicidade ainda está em ascensão, e a demanda por esse tipo de profissional tende a crescer nos próximos anos, especialmente com a pressão das agendas ESG, que exigem mais cuidado com o bem-estar social e psicológico dos trabalhadores.