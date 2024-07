Eleição na Venezuela

E agora, presidente?

‘Quem se assustou que tome chá de camomila’, diz Maduro sobre Lula (Estadão, 24/7, A12). E agora, Luiz Inácio, como se posicionará de fato? Como presidente do Brasil com um vizinho ditador, defendendo a democracia de fato, sendo claro, subindo o tom? Como militante de esquerda, colocando panos quentes deixando a pseudopresidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendê-lo? Ou como artista de circo fazendo mise-em-scène para a comunidade internacional? Enfim, grande probabilidade de continuar sendo Getúlio Vargas, jogando dos dois lados.

Marcelo Teixeira

São Paulo

O caminho de Maduro

Causou espécie Lula dizer que ficou assustado com as ameaças de Nicolás Maduro sobre a eleição para presidente na Venezuela no caso de ele vir a ser derrotado. Lula nunca se espantou com as atrocidades cometidas pelo regime chavista, como as tentativas de assassinato de opositores ou o impedimento de adversários políticos, como María Corina Machado, de disputar as eleições. Ou, ainda, o fato de o regime dificultar o registro de 5,5 milhões de eleitores fora do país para impedi-los de votar. Maduro, ao que parece, não aprendeu o caminho das pedras ensinado pelo companheiro Lula: construir uma narrativa para vencer os inimigos. Já nas cordas e com chance real de ser derrotado, o ditador venezuelano apelou para outro caminho nefasto e cruel: o da intimidação, do pavor e do medo. Disse que haverá um “banho de sangue” e “guerra civil”, se ele não ganhar as eleições. Resta, pois, saber qual vai ser a trapaça do venezuelano para fraudar o resultado das urnas.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

Amizade

Não sei se vocês já repararam, mas os olhos de Lula da Silva brilham quando ele se encontra com Nicolás Maduro. Lula tem admiração por Maduro. Lula é amigo de Maduro e acha que ele é seu amigo. Quando Lula disse que ficou “assustado” com a declaração de Maduro de que a Venezuela poderá ter um “banho de sangue” e uma “guerra civil” caso ele perca as eleições, Maduro retrucou: “Quem se assustou que tome chá de camomila”. Será que a ficha vai cair e Lula, desapontadíssimo, vai perceber que Maduro não é e nunca foi seu amigo? Será que o ingênuo Lula vai entender que Maduro está pouco se lixando para o que Lula pensa? Presidente Lula, caudilhos não são amigos de ninguém. Ditadores não são confiáveis. Aos 78 anos, está mais do que na hora de Lula da Silva saber escolher as suas amizades. Ah, presidente, e para não esquecer, Vladimir Putin também não é seu amigo. Nem Xi Jinping.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Escapou

Segundo um assustado Lula, “Maduro sabe que a única chance que a Venezuela tem de retornar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo o mundo”. Será que Lula da Silva deixou escapar que a atual situação do país vizinho, ao invés do “excesso de democracia”, de normalidade nada tem?

Alexandru Solomon

São Paulo

Celso Amorim

A respeito do editorial O ‘susto’ de Lula (Estadão, 24/7, A3), quero dizer que, não bastasse termos de aguentar um presidente da República populista, irresponsável, medíocre, provecto, mal-educado, preconceituoso e teimoso, ainda temos de engolir um conselheiro como seu chanceler de facto, figura grotesca que ainda vive no século 20 e não evoluiu um milímetro nas suas convicções anacrônicas. Esta figura corresponde para a esquerda ao que representou recentemente Olavo de Carvalho para o bolsonarismo. Deus nos livre!

José Roberto dos Santos Vieira

São Paulo

Eleição nos EUA

US$ 250 milhões

Com a democrata Kamala Harris na disputa para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump pode pegar seu bonezinho e zarpar, porque só com as doações de campanha que Kamala recebeu desde a tarde de domingo até a noite de segunda-feira até o esparadrapo que Trump tem na orelha tremeu.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Trump x Kamala

Se na campanha eleitoral Donald Trump pensa em tratar Kamala Harris como tratou Hillary Clinton em 2016, vai se dar mal. Kamala é muito melhor de palanque do que Hillary. Acho que ele preferia enfrentar Joe Biden.

Luiz Frid

São Paulo

‘TAXAD’

O PT está batendo cabeça tentando responsabilizar a direita por conta dos memes envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É tão óbvio os apelidos colocados que chega ser risível a rapidez com que as sátiras chegam ao mundo virtual. Haddad só fala em taxar. Igual discurso, tem o presidente. O cidadão pagador de impostos não aguenta mais. Dona Gleisi Hoffmann foi chamada de mentirosa no editorial do Estadão, intitulado Um chiste revelador (Estadão, 23/7, A3), por tentar imputar aos bolsonaristas a autoria dos ataques. Taxad, como ficará conhecido, fez por merecer tal nome. Até hoje ninguém esqueceu da Martaxa que chegou até a sair do PT, porém, está voltando, apostando na memória curta do eleitor. A sanha arrecadatória é tão grande que rapidamente chegou à internet. Um governo que investe toda a sua energia para recuperar a base fiscal, foi desmascarado pelas redes sociais que percebeu a manobra para aumentar impostos. Logo, ser chamado de Taxad nada mais é do que a constatação de que o povo não é bobo. Tem a maior carga tributária do mundo e entrega serviços de quinta categoria, como: saúde, segurança e educação. Vai Taxad mais o quê?

Izabel Avallone

São Paulo

PREFEITURA DE SP

Fiquei deveras intrigado ao saber que a Polícia Militar impõe sigilo de 100 anos em casos que envolvem o vice-prefeito, na chapa de Nunes, candidato à reeleição, o coronel Mello Araújo, indicado por Jair Bolsonaro. O ex-presidente nunca atuou na política de São Paulo, a não ser para eleger um de seus a deputado federal pelo nosso Estado. Não lembro do coronel Mello Araújo, assim como, provavelmente, a maioria dos eleitores da nossa cidade. Diante de tal sigilo, como poderemos decidir votar na chapa que tem como titular o atual prefeito? Nós já temos um problema sério a resolver, ou seja, a política de adensamento da cidade, da maioria dos vereadores que compõem a atual Câmara Municipal, que são acintosamente a favor das imobiliárias, em detrimento à saúde da população, com total apoio do prefeito. Nunca é demais lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS), subordinada à ONU, recomenda que uma cidade deve ter, no mínimo, uma arborização de 12 m² por habitante. Já foi comprovado que estamos longe disso, e, ainda em 2011, o professor Paulo Saldiva comprovou que morriam 4.000 paulistanos por ano, somente pela poluição dos veículos. E de lá até a atualidade com certeza só piorou. O atual prefeito também não fez por merecer a reeleição, acompanhando os vereadores. Na atual administração, até os jabutis foram inseridos em nossa legislação.

Gilberto Pacini

São Paulo

MAPA DA FOME

O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014, voltando infelizmente em 2021. Agora, o número de brasileiros que não têm o que comer teve uma queda em 85%, o que significa uma grande vitória das políticas sociais do governo Lula. Neste momento, vale lembrar Josué de Castro, político e cientista pernambucano, perseguido e cassado pela ditadura militar, que afirmou: “O mundo se divide em dois grupos, o dos que não comem e o dos que não dormem com medo dos que não comem”.

Sylvio Belém

Recife

SUSTO DE LULA

Lula agora diz que se assustou com a ameaça de Maduro de ‘banho de sangue’ (Estadão, 23/7, A14) Nenhuma novidade. Lula está cansado de saber que seu grande amigo, o sanguinário ditador Nicolás Maduro, lavará as ruas com o sangue do sofrido povo venezuelano caso não consiga manter-se no poder. O espanto de Lula da Silva é falso, e fica por conta de sua incomensurável demagogia.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

RÉPLICA DE MADURO

Aquele mui amigo que o presidente Lula enaltecia e colocava sua mão no fogo, afirmando que o ditador Nicolás Maduro era um grande democrata – apesar de reconhecer que “cada um têm a sua democracia” –acabou por levar uma rasteira do amigão. O demiurgo de Garanhuns disse que ficou muito assustado quando soube que seu mui amigo não ganhasse as eleições do próximo domingo, haveria um “banho de sangue” e que não admitiria chororô dos venezuelanos, tudo após inabilitar politicamente outros cinco opositores. Sabendo que seu conselheiro e apoiador estava assustado, disse, com a maior cara de pau, para o demiurgo tomar um “chá de camomila”. Desnorteado com esta falta de respeito, o estadista tupiniquim, com cara de paisagem, se calou e se recolheu à sua insignificância – coisa difícil de acontecer. Quem viver verá.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

TRÉPLICA DE LULA

Lula não gostou da educada sugestão de Nicolás Maduro, mandando ele tomar chá de camomila para acalmar os nervos. Prontamente Lula enviou o conselheiro da República para assuntos de comidas, ingredientes e bebidas leves, Celso Amorim, a Caracas, para dizer nas fuças do insolente companheiro Maduro que Lula não é homem de forrar o estômago com chá. Respeito é bom e Lula gosta, enfatizará o barbudinho Amorim. Nascido em Garanhuns, agreste de Pernambuco, ex-torneiro mecânico e ex-líder sindical, Lula enfrentou todo tipo de dificuldades encarando suculentas rabadas, cozido de bode, sarrabulho (guisado com miolos de porcos e cabrito com sangue), dobradinha, farofa de tatu. Com bastante pimenta e cachaça compondo a coreografia. Sem faltar rapadura de sobremesa, hábitos de uma mesa saudável de todo exigente nordestino, que o falante chefe da Nação mantém até hoje.

Vicente Limongi Netto

Brasília

CHÁ DE CAMOMILA

Nicolás Maduro ficou profundamente raivoso com o presidente Lula, que errou gravemente o recebendo no Brasil como chefe de Estado. Pegou mal, afinal, Maduro já era um ditador genocida. E hoje ele ficou com ódio e atacou o sistema eleitoral do Brasil, além de mandar Lula tomar chá de camomila. Foi bom, eu lembrei de tomar chá de camomila, e todos devemos tomar, faz muito bem. Foi, aliás a única boa indicação do psicopata master. De qualquer modo, que Deus abençoe a linda Venezuela e livre o povo deste ditador já no próximo domingo, 28/07. Meus cumprimentos ao Presidente Lula. Só defender as eleições e, quem perder, “ir pra casa”, pegou bem desta vez.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

SILÊNCIO DE LULA

Lula, ferrenho defensor de Nicolás Maduro e da sua democracia relativa, ficou mudo com relação à declaração no comício de Maduro no dia 16 de julho, quando disse que “haverá banho de sangue e guerra civil se perder a eleição em 28 de julho”, declaração que foi destaque na mídia internacional. Lula, verborrágico por natureza quando não deve, ficou com o incomum bico calado sobre a fala de Maduro quando as notícias se propagavam pelo mundo afora. Para não comprometer a amizade, só na segunda-feira passada Lula, moderadamente, mencionou que “ficou assustado com a fala de Maduro sobre o banho de sangue”. Foi a forma amena de Lula, fiel parceiro de Maduro, se manifestar e enviar observadores para legalizar o processo eleitoral (nos anteriores, como único candidato).

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

CHÁ DE SUMIÇO

Maduro mandou que, quem se assustou com sua declaração, tomasse chá de camomila. Os eleitores venezuelanos darão um susto e um chá de sumiço no caudilho na eleição presidencial da Venezuela neste domingo.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

‘FALSA DEMOCRACIA’

Após afirmação de “banho de sangue”, Lula 3 toma coragem e diz que, após a perda de uma eleição, há “banho de votos”. Não há como se esconder atrás da farsa de existir democracia na Venezuela, porque esta afirmação, além de causar o repúdio da quase totalidade dos brasileiros, aparece como forma de demonstrar pouco espírito de observação e muito desejo de ocultar a verdade. Assim, O susto de Lula (Estadão, 24/7, A3) é manifestação retardada e desejo de pintar com tintas alegres um quadro triste e aterrador. Aliás, o quadro das eleições venezuelanas é borrado com lágrimas de arbitrariedades e de coerção injustificável. Mas os procedimentos de Maduro para eliminar o concorrente mais próximo (Edmundo González Urrutia, com mais de 20 pontos à frente) estarão expostos ao planeta, com julgamentos bastante severos.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

BLACK LIVES MATTER

A organização de esquerda Black Lives Matter se opôs à nomeação de Kamala Harris como candidata democrata. “As elites do Partido Democrata e os doadores bilionários estão tentando manipular os eleitores negros ao ungir Kamala Harris e um vice-presidente desconhecido como a nova chapa democrata, sem uma votação primária pública”, declarou o grupo. “Não vivemos em uma ditadura. Os delegados não são oligarcas. Instalar Kamala Harris como candidata democrata e um vice-presidente desconhecido, sem nenhum processo de votação pública, tornaria o Partido Democrata moderno em um partido de hipócritas”. Eles acrescentaram: “Este momento exige uma ação decisiva para proteger a integridade de nossa democracia e as vozes dos eleitores negros”. Estão cobertos de razão, trata-se de um golpe e de uma audácia sem precedentes da elite do partido, desconsiderando a importância da votação primária pública dos eleitores democratas. Enquanto isso, os republicanos entraram com uma ação questionando o direito de transferir os recursos arrecadados em prol do candidato Joe Biden, simplesmente substituindo o seu nome pelo de Kamala.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

KAMALA HARRIS

Diante da ameaçadora recidiva de Donald Trump voltar à Casa Branca em 2025, que a mais antiga, importante e rica democracia mundial eleja uma democrata para a presidência do país: Kamala Harris. MADA: Make America Democratic Again.

J. S. Decol

São Paulo

‘ERROS PRIMÁRIOS’

A falha gravíssima na segurança do ex-presidente Donald Trump, que quase o matou e culminou com a renúncia da diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, seguramente não foi um fato isolado. Muito provavelmente falhas gravíssimas vinham ocorrendo sistematicamente não só com Trump, mas com diversas outras figuras políticas sob responsabilidade da agência. As brechas só vieram à tona porque um atentado de fato aconteceu. Não existe segurança 100% em nenhum lugar do mundo. Mas, em se tratando do país que vigia o planeta inteiro, é inadmissível que erros primários aconteçam na própria casa.

Luciano Harary

São Paulo

OLIMPÍADAS

Um século depois, Paris volta a sediar uma Olimpíada e mostrar toda a sua beleza. Ao mesmo tempo, com uma preocupação com a segurança, uma triste realidade de nossos dias. Que estes temores não se concretizem para que possamos ter esta segunda Olimpíada na mais emblemática capital europeia, passando para a história esportiva como a mais tranquila deste início de milênio. Que assim seja.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

BRASIL EM VENEZA

Boa notícia que o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, esteja no Festival de Veneza. Filme de Walter Salles concorre em Veneza (Estadão, 24/7, C3). É um grande feito! Estamos acostumados apenas a valorizar o vencedor em competições deste tipo, esquecendo o quão difícil é ser selecionado. O elenco e a história contada dão um toque especial e importante em função de mais um momento de ascensão do extremismo de direita pelo qual estamos passando.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas