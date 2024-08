Banco Central

Papel e lápis

Ao menos na teoria a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC) é bem-vinda. Sua recente declaração de que “o BC não vai hesitar em subir juro se necessário” mostra a disposição dele em ater-se aos fundamentos da economia para controlar a inflação. Mas, logo após a indicação, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse: “Vou continuar sempre cobrando. Eu acho que não temos uma inflação que justifique a taxa de juros que temos hoje”. Pelo visto, a obsessão compulsiva da ala dura, engessada, do PT em atacar o BC apenas porque “acha” que não há justificativa para juros altos vai continuar. Com a diferença de que, se Campos Neto não é sequer ouvido, Galípolo terá de “explicar muito bem” a taxa de juros, segundo Gleisi. Haja papel e lápis para desenhar!

Luciano Harary

São Paulo

*

Gabriel Galípolo

Quem sabe agora Lula para de se intrometer na política do BC.

Robert Haller

São Paulo

*

Rede social

Intimação via X

Moraes manda notificar Musk e ameaça suspender X no País (Estadão, 29/8, A10). O ridículo a que chegamos: a Justiça brasileira intimando alguém via rede social. Como será a comprovação do recebimento? Será um like?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

Incêndios

15 dias

STF dá 15 dias para governo Lula agir contra fogo em Pantanal e Amazônia (Estadão, 28/8, A17). Em 15 dias não sobra árvore na Amazônia nem jacaré vivo no Pantanal. O combate aos incêndios deveria ter começado antes da anunciada temporada do fogo. Agora são poucos bombeiros e brigadistas para combater incêndios de dimensões continentais. Quanto aos piromaníacos em São Paulo, eles agem todos os anos na mesma época.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

A origem do fogo

Fogo é uma reação de óxido redução em cadeia. Quando uma fonte de calor atinge um ponto crítico em presença de um material combustível e oxigênio, detona-se uma reação química que resulta em luz e calor. Combustíveis e comburente (O2) estão por toda parte, o problema é a fonte de calor que detona o processo. Portanto, o fogo tem causa: natural ou antrópica. E causa tem agente causal. É este que precisa ser investigado em cada incêndio. As causas naturais são raras e sujeitas a circunstâncias muito particulares, já os incêndios causados pelo sapiens, mesmo que não intencionais, têm como origem um palito de fósforo ou um isqueiro. As mãos responsáveis têm de ser investigadas de forma pertinaz e rotineira, e o piromaníaco, ou o descuidado, punido exemplarmente.

Eurico Cabral de Oliveira

São Paulo

*

Eleição em São Paulo

Goela apimentada

Jair Bolsonaro e seu clã estão na praia eleitoral, debaixo de um sol tórrido, aos gritos, com isopores verde-amarelos, tentando vender Ricardo Nunes (MDB), o picolé de chuchu 2.0, que está derretendo. Lula e a esquerda, sob o mesmo sol abrasador, com isopores vermelhos, anunciam Guilherme Boulos (PSOL), o picolé de jiló, com uma dose adicional de açúcar, para se tornar palatável. Enquanto isso, o empresariado, os financistas e os farialimers, pragmáticos e oportunistas, como sempre foram, espalham seus quiosques multicores pela praia e anunciam Pablo Marçal (PRTB), o sorvete de pimenta-malagueta, capaz de proporcionar uma experiência gourmet inigualável. Pelo visto, a maioria do eleitorado paulistano, ávida por novos sabores, na data da eleição estará com a goela apimentada.

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru

*

O ‘salvador’ de sempre

A cada nova eleição vemos como os brasileiros sofrem da síndrome do “salvador da Pátria”. Nossa história política demonstra claramente que se acredita sempre naquele que prega contra o modelo vigente, na transformação para um novo paraíso, este sim verdadeiro. Como é possível? Depois de todas as situações graves e de momentos tenebrosos que vivemos, espera-se um Messias político? Não analisam históricos, promessas, nada. Até quando viveremos neste analfabetismo político que nos conserva no atraso? Dias Gomes tinha razão: no Brasil, acredita-se e espera-se ainda hoje a eleição de Sassá Mutema. Ele, sim, vai fazer um grande governo. E sofreremos todos por essa crença.

Lucia Helena Flaquer

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FALA DE LULA

“Cachorro com muitos donos: ou morre de fome ou morre de sede”. Nós brasileiros estamos totalmente de acordo com a frase. O senhor irresponsável presidente deste país e seu partido estão conduzindo as empresas, ainda sob controle do governo e não privatizadas, para, outra vez, a um enorme problema para o povo brasileiro, do mesmo modo que nas gestões anteriores. O dono, neste caso o governo federal, este sim, vai “morrer de fome ou morrer de sede” na próxima eleição em 2026. Querer interferir na iniciativa privada é crime e não é aceito pela sociedade brasileira, mesmo sendo “nós e eles”.

Werner Sönksen

Noruega

*

‘PRESIDENTE QUE TEMOS’

Infelizmente, é triste dizer que temos um presidente da República bronco, sem refinamento algum institucional, que no lugar de cumprimentar o novo presidente da Vale, Gustavo Pimenta, empresa mineradora orgulho dos brasileiros, das mais importantes do mundo, Lula, do alto da sua estupidez, sem se conformar com estatais privatizadas, malcriado, disse “Cachorro com muitos donos: ou morre de fome ou morre de sede”. Inacreditável. Realmente, a Vale tem muitos donos, não somente pelo mundo, mas milhões de acionistas, a maioria composta de trabalhadores brasileiros. É uma das empresas que mais recolhe impostos para orgia da gastança de Lula e seu PT. Nosso presidente, sem perfil democrático, e contra as regras de mercado, é que dá mostras desrespeitosas que é dono do Brasil. Por ele, revogaria todas as estatais já privatizadas desde FHC, como tenta, felizmente sem sucesso, revogar a privatização da Eletrobras. Segue ainda a cartilha dos ditadores, em que as estatais é um refúgio precioso para indicar seus asseclas, e fazer, como fez entre 2003 a meados de 2016, Lula e Dilma, com a corrupção petista, que quase quebraram a Petrobras, outras estatais, fundos de pensão, e ainda compraram uma refinaria superfaturada, quase falida e inoperante nos Estados Unidos, etc. Lula não aceita, inclusive, a independência do Banco Central, preferindo ofender seu presidente Roberto Campos Neto. Lógico que Lula é o exemplo cristalino da atual mediocridade que vive nossa classe política. Por outro lado, felizmente, temos um mercado ávido para produzir, fazer investimentos e criar empregos. Diferente do bronco Lula, aplaude também a indicação de Gustavo Pimenta para presidência da Vale.

Paulo Panossian

São Carlos

*

AUXÍLIO GÁS

Perguntar não ofende: estas 21 milhões de famílias que o programa Auxílio Gás pretende atingir possui botijão de gás? Tem que ter, pois é recebido um botijão cheio e devolvido um vazio. Deve ser detalhe irrelevante.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

‘LIBERDADE CALADA’

O ministro Alexandre de Moraes está na dianteira na disputa com o X (antigo Twitter) de Elon Musk. Apoiado pelos seus pares que não ousam confrontá-lo, a liberdade de expressão e de imprensa, um dos pilares da tão propalada democracia, está sendo calada. O Supremo Tribunal Federal (STF) faz o que quer e Rodrigo Pacheco insiste em engavetar os inúmeros pedidos de impeachment contra o truculento e antidemocrático Moraes.

Jose Alcides Muller

Avaré

*

ALEXANDRE DE MORAES

Intimação de Moraes a Elon Musk via X é atípica e ilegal, avaliam juristas (Estadão, 29/8). Mais uma do xerife. Alexandre de Moraes, o inescrupuloso integrante do Supremo que, do alto de seu cargo deveria zelar pela ordem e legalidade, comete mais ação ilegal e atípica, transformando suas condutas ilícitas em regra, quando no máximo deveriam ser inadvertidas exceções. Tudo isso sob os olhos complacentes de um Legislativo acovardado, que está pouco se lixando para o bem do País. E por falar em covardia, o silêncio do alto comando das Forças Armadas é ensurdecedor.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

‘VALOR DO X’

O ministro Alexandre de Moraes, baseado em suas leis e arrogância, encontrou o valor de zero ao X de Elon Musk, com dois dias para sumir da equação brasileira.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

X DO PROBLEMA

Pergunta para Alexandre de Moraes: qual é o X do problema?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

‘PODERES INDEPENDENTES’

Falar em suspeita que Lula e STF atuaram em tabelinha para frear a execução de emendas impositivas é tapar o sol com a peneira. Há tempos que Lula vem recorrendo a sua segunda casa para resolver os problemas que o Congresso lhe impõe. Isso é o que se chama de poderes codependentes. E uma vez aprendido o caminho, adeus poderes independentes.

Luciana Lins

Campinas

*

CARGA TRIBUTÁRIA

Uma carga tributária sobre o consumo, alta ou baixa, significa que recursos estão sendo transferidos dos consumidores para o Estado. Isto é fato. Tudo indica que há mesmo uma distorção na carga tributária, se considerarmos as diferentes classes sociais. Como os únicos geradores de riqueza são os trabalhadores, no sentido amplo, os recursos gerados por esses são transferidos, por meio dos impostos, para “as mãos do Estado”. Portanto, é o Estado o verdadeiro responsável pelo bom uso daqueles recursos. Se não o faz, passa a ser o principal responsável pela perpetuação da pobreza e da desigualdade social. Quem se arvora ser a solução, passa a ser o real problema.

Carlos Roberto Teixeira Netto

Rio de Janeiro

*

QUEIMADAS PELO BRASIL

Muita gente no governo está feliz com as queimadas que estão destruindo milhões de hectares na Amazônia e no Pantanal. A bancada da ignorância, liderada pelo presidente Lula da Silva, disfarça bem o discurso, mas, na verdade, gosta de ver gente humilde tacando fogo na floresta. A bancada da corrupção fica feliz com o sucesso dos grileiros de terra, que depois de tacarem fogo vão colocar uma cerca e obter a posse das áreas que eles queimaram. Ignorantes e corruptos logo vão descobrir que a Amazônia sem a floresta não serve para nada, o solo é pobre, vão descobrir também que o Pantanal sem água será a pálida sombra do que foi um dia, será apenas um pasto seco. Em pouco tempo o Brasil estará enfrentando estiagens no padrão africano, décadas sem chuva, todos os responsáveis por destruir o País irão então pedir e receber ajuda do governo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

ELEIÇÕES EM SP

Conforme se diz, a pesquisa revela o momento atual. E no momento atual, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal estão empatados. Tabata Amaral virou antagonista de Marçal e optou pela polarização, pois sacou que não tem chances de ser a prefeita de SP, e se aliou a José Luiz Datena para bater em quem lhe enfrentou. O surgimento de Marçal como candidato acendeu a luz nas campanhas. Como de costume, essa fase é de muitas mentiras e promessas e quando Marçal as expõem, deixa os candidatos constrangidos. Não dá para negar o trabalho que ele vem fazendo, especialmente para desnudar o teatro. Aos mais jovens, horário eleitoral é uma farsa e faz tempo.

Izabel Avallone

São Paulo

*

PABLO MARÇAL

Ao fazer o M nas eleições para a prefeitura de São Paulo, os eleitores estarão votando em Pablo Marçal e Marcos Camacho, vulgo “Marcola”, líder do famigerado Primeiro Comando da Capital (PCC), acusação na qual nega. Não à toa, as redes sociais estão divulgando o meme PCC: Pablo Coach Candidato. Xô,Marçal.

J. S. Decol

São Paulo

*

REAÇÃO DE MADURO

Nicolás Maduro tem razão ao estampar sua estranheza quando aponta que Lula, que aprova as urnas de seu país não auditáveis, quer dar pitaco nas urnas da Venezuela. Até hoje, agora perto das próximas eleições, muitos brasileiros se mostram inseguros se seu voto valerá para o candidato escolhido, não havendo dúvidas, com o nosso sistema de votação eleitoral, qual seria o problema de se introduzir os comprovantes dos votos. Afinal, se for por motivos econômicos, com certeza todos nós, jocosamente, até pagaríamos uns impostinhos a mais. O ditador da Venezuela deve pensar: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.

Leila Elston

São Paulo

*

REFÉNS DO HAMAS

As forças de Israel realizaram o resgate de Qaid Farhan Alkadi, um beduíno israelense de 52 anos, sequestrado pelo Hamas. Pai de 11 filhos, Alkadi esteve em cativeiro por 326 dias. Uma cena particularmente emocionante para os israelenses foi ver o irmão e os filhos de Alkadi correndo com todas suas forças pelos jardins do hospital, ansiosos para reencontrá-lo vivo, são e salvo. Este resgate foi especialmente complexo, pois Alkadi é o primeiro refém vivo a ser retirado de um túnel. Sua libertação pode ser considerada um verdadeiro milagre, e agora, mais do que nunca, é importante pedir a Deus que repita esse milagre 108 vezes, já que ainda existem 108 reféns nas mãos dos terroristas. Estima-se que um terço desses reféns esteja vivo, um terço infelizmente já tenha falecido, e sobre o restante, não há muitas informações concretas.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

*

LUTO NO FUTEBOL

Lamentável o acidente fatal do atleta uruguaio Juan Izquierdo. Noticiou-se que ele teve parada cardíaca na ambulância, mas não foi informado se as ambulâncias nos estádios estão equipadas com desfibrilador para emergências cardíacas, ou apenas fazem remoções até centros médicos.

Ricardo Herbert Beger

São Paulo