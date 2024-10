A ultradireita europeia criou o feio neologismo “remigração” para indicar o sonho desesperado de erguer uma fortaleza protegida dos bárbaros. A norte-americana propõe a deportação de um contingente imenso de pessoas sem documentos, não sem antes passar por confinamentos e campos de concentração. Tomado ao pé da letra, esse projeto daria inequívocos traços policialescos a toda a sociedade. Mesmo entre conservadores fiéis ao império da lei, há quem fale de fascismo ou fascistização, não hesitando em exumar a palavra terrível de um século atrás. Debates conceituais à parte, convém levar Trump a sério e verificar todas as possibilidades de involução civil – e crise civilizatória – implícitas na caça e expulsão de milhões de pessoas.

Processos dramáticos como os citados, a saber, a reestruturação produtiva e a imigração de massas, são marcas da transformação que nos atinge em cheio. Há um elemento de verdade na constatação da falta de líderes à altura. A própria fragilidade de um político experiente, como Biden, pode servir como sinal dos tempos, em particular quando em contraste com a audácia de tiranos e tiranetes até no coração do Ocidente democrático. O mais certo, porém, é apontar as dificuldades da política, em geral, diante da velocidade das mudanças, empobrecendo a esfera pública e facilitando a manipulação massiva de indivíduos sem maiores referências culturais, econômicas ou de qualquer outro tipo. As soluções, então, ficam mais ou menos ao acaso, escapando à virtù humana e brotando caoticamente da fortuna que não controlamos.