Isso implica uma espécie de enfraquecimento dos que buscam construir pontes que fomentem o diálogo e ajudem a produzir consensos. Num passado não muito remoto, houve partidos de esquerda (comunistas, trabalhistas, social-democráticos) que promoviam inflexões ao centro, dado não possuírem maiorias para governar. Boa parte da história do Estado de bem-estar foi construída por inflexões desse tipo. Hoje, os partidos de esquerda não têm como replicar as práticas daquele passado. Só conseguem ser participantes “positivos” da política quando se abrem para o centro. Um bom exemplo pode estar na vitória dos trabalhistas na Inglaterra. O Partido Democrático na Itália e o PSOE na Espanha também trafegam por essa via.

Com as eleições deste ano, a França tornou-se um laboratório para se analisar a polarização em situações democráticas. Lá, três polos mostraram força eleitoral: a Nova Frente Popular (esquerda); o Juntos (coalizão governista, de centro); a Reunião Nacional (extrema direita). Todos os polos conquistaram importantes votos, com um expressivo avanço da extrema direita e da frente popular. O jogo jogado tornou-se tripolar, com os extremos batendo duro no polo centrista de Emmanuel Macron, que recuou.

O lado esquerdo do tabuleiro, que se unificou eleitoralmente, ainda não conseguiu se unificar politicamente. A resolução da luta interna entre a França Insubmissa, o Partido Socialista e os ambientalistas é crucial para que a esquerda atue como força de governo e atraia Macron para o campo democrático e republicano. Mas o impasse ameaça se prolongar, em parte por cálculos políticos do presidente francês.

Outra situação surge nos EUA após a desistência de Joe Biden, que reabriu a disputa entre democratas e republicanos. A misoginia racista de Trump permanece sendo o desafio. Se o Partido Democrata unificar suas diferentes correntes (que vão do centro à esquerda), terá como apresentar aos eleitores uma mensagem programática que abrace os direitos universais, defenda a democracia, dialogue com os trabalhadores e abra as portas para o futuro. Uma vitória poderá, então, ocorrer em uma disputa que parecia perdida.

As sociedades atuais não são facilmente “organizáveis”, as massas não se unificam com facilidade. Com os deslocamentos ocorridos no mundo do trabalho, suas associações perderam protagonismo. Os trabalhadores se converteram em “subalternos”, uma miríade de grupos e indivíduos desprovidos de canais associativos e mal alcançados pelos partidos de esquerda, que não conseguem traduzir politicamente as justas aspirações que explodem nas eleições.