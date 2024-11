Há uma distinção esquecida. A liberdade de consciência de quem tem responsabilidade pública concerne mais ao seu aspecto sociológico e de conduta protocolar do que ao aspecto filosófico que define o livre-arbítrio. Autoridades que não conseguem fazer as mágoas prescreverem não conseguem tomar decisões corretas que afetam a vida coletiva. Desigualdades injustas e privilégios é que excluem a maioria das classes sociais dos benefícios do progresso de que poucos usufruem. No Judiciário, uma corregedoria judicial externa e ativa, mais do que leis rancorosas, poderia pôr melhor ordem na entrada em cena de autoridades antimodernas desembaraçadas do controle democrático.

Tem sido muito rasa a história brasileira. Não é possível que alguém que seja de esquerda, direita ou centro, ou seja considerado nada por achar que a política e a economia não são necessidades da natureza – aliás, têm sido suas duas maiores inimigas –, veja graça no malabarismo doutrinário que brota de tal ativismo turístico judicial e ministerial.

Um dos maiores gênios da humanidade, frequentador de palácios, morador de castelo, teve 60 mendigos no seu enterro e poderia bem ajudar na reflexão sobre por que valores e princípios ajudam mais à vida do que privilégios. Ninguém tem defesa quando se trata de ofensa aos seus valores. Ofensa que faz pobres, jovens, doentes e os que vivem do trabalho deverem da sua condição muita coisa diante de autoridades que criaram para si uma posição política e intelectual independente para fazerem o que querem.

A corrida desenfreada de juízes a viagens e entrevistas não os faz reformadores, pois com mero jogo de palavras se faz um deformador. Não é preciso ir tão longe para saber que as conferências a que nossas autoridades deveriam ir são as que dão a palavra a quem não fala por dependência pessoal ou os aplaude por interesse. Se é mais que hedonismo, aluguem dos Lamas o Potala e melhor reflitam em Lhasa. Tomar encargo de servir ao País é conciliá-lo com sua melhor e mais alegre natureza, que dá de ombros para náufragos do bom senso a passar recado do estrangeiro como mensagem confiada ao mar numa garrafa.