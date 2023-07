Brasil: pouca poupança e muita gastança com dívida

De modo geral, pesquisas indicam que o brasileiro poupa muito pouco e que a poupança como porcentagem da renda aumenta com o valor desta e com o nível educacional das pessoas. Resumirei a seguir resultados de algumas pesquisas e tratarei também da gastança.

Levantamento do Banco Mundial realizado anualmente mostrou que a poupança como porcentagem do PIB em mais de cem países alcançou média de 27% em 2021, e a do Brasil ficou em 18%, caindo para 16% em 2022. Outra pesquisa, do Banco Central, em 2016, analisou não a poupança em si, mas a “capacidade financeira mensal das famílias brasileiras, isto é, se costumam ter sobra de dinheiro depois de pagar as contas e de comprar os itens básicos no mês”. A pesquisa é de 2016, mas trata-se de problema estrutural que não muda rapidamente. Ela concluiu que 45% das famílias não conseguiam gerar excedentes mensais, 37% tinham alguma sobra e apenas 18% costumavam receber mais do que gastavam regularmente, o que também é um mau resultado. E o que faziam com os excedentes, quando existiam? Reservas para imprevistos e emergências foi a razão mais citada, com 60% das respostas, enquanto 28% preferiam usar o excedente com compras supérfluas, o que demonstra a força das tentações do consumo.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) publicou em 2016 um livro cujo apropriado título traduzi como Poupar para desenvolver-se: como a América Latina e o Caribe podem poupar mais e melhor. Logo no seu início, ressalta a importância de uma poupança maior nessa região: “Por que as pessoas e os países deveriam poupar? (...) o que realmente importa é poupar para prosperar e chegar aos bons tempos. As pessoas devem poupar para poder investir em sua própria saúde e educação, assim como na de seus filhos; para viver vidas produtivas e plenas, e para terminar seus dias desfrutando do conforto e da tranquilidade. As empresas devem poupar para se converterem em firmas produtivas que empreguem mais trabalhadores em melhores postos de trabalho, que sejam capazes de produzir bens de qualidade para os mercados interno e internacional. Os governos devem poupar para construir pontes, rodovias e aeroportos que sirvam de apoio a uma economia produtiva, para proporcionar a seus cidadãos serviços de qualidade em educação, saúde, água e saneamento e para assegurar às pessoas adultas uma aposentadoria digna e livre de preocupações. Em poucas palavras, os países devem poupar para os bons tempos, quando todos possam desfrutar dos benefícios do crescimento, da prosperidade e do bem-estar”.

No detalhe, o livro mostra que, no período 1980-2014, a taxa média de poupança nacional bruta do Brasil ficou bem próxima da média dos países da América Latina e do Caribe, de 16% do PIB; bem inferior àquela dos países da Ásia emergente, entre 30% e 35% do PIB; e também abaixo da de países avançados, entre 20% e 25% do PIB. Em geral, países que poupam mais têm mais recursos para financiar investimentos que levam ao crescimento do PIB, como ocorre no caso da Ásia emergente.

Passando à gastança, a Confederação Nacional do Comércio analisa mensalmente o endividamento das famílias e os últimos resultados são de abril deste ano. Mostram que o porcentual de famílias com dívidas a vencer alcançou 78,3%. Não conheço dados internacionais, mas essa taxa parece-me alta. Chama também a atenção a preponderância do cartão de crédito entre os tipos de dívida, com 86,8% das famílias recorrendo a ele, mas seria importante saber as porcentagens das famílias que pagam o cartão integralmente no vencimento da fatura mensal e das que recorrem ao financiamento pelo cartão, que é caríssimo. Em segundo lugar vêm os carnês (17%), que implicitamente têm juros altos; depois, o crédito pessoal (9%), que não é barato; e o financiamento de carros (8,2%). Famílias com dívidas em atraso são 29,1% do total, e 11,8% declararam não ter condições de pagá-las.

Dados da Serasa relativos ao mês de maio passado são mais focados na inadimplência e revelaram 71,9 milhões (!) de inadimplentes, com um valor médio da dívida por pessoa chegando a R$ 4.808,63, e o valor médio de cada dívida a R$ 1.307,47, podendo-se presumir, assim, que a inadimplência predomina entre pessoas de baixa renda.

A fragilidade da poupança, o endividamento e a inadimplência são temas que também deveriam ser objeto de políticas públicas que, sob o aspecto financeiro e por causa do populismo de governantes, são muito focadas em expandir rendimentos como o Bolsa Família, o crédito em geral e a dívida pública. Há poucos anos, a indispensável educação financeira foi incluída no ensino básico, mas ainda não se conhece o resultado. Ademais, pouco se fala em levar essa educação a adultos, que são quem toma decisões nessa área. Governantes devem buscar mais formas de fazer isso, inclusive com vídeos dirigidos à população via televisão e redes sociais, de forma a fortalecer o empenho em poupar.

*

ECONOMISTA (UFMG, USP E HARVARD), É CONSULTOR ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR