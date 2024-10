A indisfarçável campanha contra os poderes do STF tem ficado evidente na cobertura diária de Brasília, embora os meios de comunicação nem sempre acentuem os possíveis efeitos institucionais do conflito. Para muitos leitores, ouvintes e telespectadores, o noticiário talvez esteja apenas mostrando, mais uma vez, as costumeiras brigas e intrigas entre autoridades pouco interessadas em questões de relevância pública. Se é esse o caso, por que um cidadão perderá tempo acompanhando baixarias distantes de seus problemas, ambições e necessidades? A distância entre Brasília e a maior parte dos brasileiros é muito mais que geográfica.

Para a maior parte dos brasileiros, as brigas de Brasília devem parecer pouquíssimo relevantes. Ganhar a vida com o trabalho do dia a dia deixa pouco tempo para preocupações políticas. As poucas horas livres são preenchidas mais facilmente, e de modo mais agradável, com novelas e shows de tevê. Na maior parte das ocasiões, é compreensível, sensato e justificável o distanciamento dos conflitos brasilienses. Poucos cidadãos devem ter tempo, informação e condições práticas de acompanhar os fatos da política nacional e as encrencas entre autoridades. Mas algumas dessas brigas são importantes e podem afetar a liberdade e os direitos dos cidadãos.

O risco é especialmente significativo quando o conflito opõe Poderes da República, como ocorreu, nos últimos dias, na disputa entre Legislativo e Judiciário. A disputa pode ser particularmente perigosa quando envolve o possível encolhimento de um dos Poderes e, portanto, uma alteração do equilíbrio entre as grandes funções. Confrontos dessa natureza podem produzir efeitos positivos, no entanto, quando favorecem a definição mais clara da autoridade e dos papéis de cada instituição.

Mas não há como evitar a inquietação quando a disputa resulta de faltas cometidas por integrantes de um dos Poderes. Falhas do Legislativo têm sido o argumento usado por membros do Judiciário para justificar aparentes excessos e intromissões. É difícil contestar esse argumento. Além de ter sido nos últimos anos a principal barreira antigolpista, o STF tem-se caracterizado como um Poder especialmente ativo – um bom exemplo, talvez, para o Legislativo e o Executivo.