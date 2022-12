As melhores opções para um café da manhã especial neste sábado

A previsão de temperatura amena na manhã do último sábado anterior ao Natal justifica, para muitos paulistanos, a decisão de aproveitar o início do dia para um preguiçoso e farto café da manhã, antes de começar a inevitável maratona de compras que marca esse período do ano. Mas as informações valem também para outros sábados, com sol ou com chuva, porque um bom café da manhã melhora o dia, a vida e até o clima.

Nas dicas que se seguem, Paladar apresenta sugestões mesas de tipos variados, com especialidades marcantes. Encontre a sua e bom proveito.

Sonhos (ou donuts) que são um sonho

Isso é que é um sonho daqueles que ninguém quer esquecer

Para quem acorda lentamente e só entra em contato com a realidade depois da segunda ou terceira xícara de café, a reportagem Decifrando sonhos apresenta seis endereços para adoçar o dia com aqueles pãezinhos recheados, recobertos de açúcar e repletos de sabor – sejam sonhos ou donuts –, um em Santana, na zona Norte, e cinco em Pinheiros, na zona Oeste. A rede de confeitarias Dulca, reconhecida por também oferecer sonhos tradicionalíssimos, com recheio de baunilha, tem cinco unidades na Bela Vista, duas no Jardim Europa e uma em Higienópolis. Mas também dá para continuar sonhando em casa, via serviço de entregas.

Combustível para o dia todo

Mesa farta no dia internacional do café da manhã longo e preguiçoso

Também há alternativas excelentes para que não deseja apenas açucarar o paladar e sim mandar logo uma refeição completa, de longa duração, com um brunch reforçado. Essa selação está na matéria Oito endereços que servem brunch, com um roteiro que também tem Pinheiros e Higienópolis mas alcança ainda o Itaim Bibi, onde o Locale Caffè serve ovos mexidos com pão italiano e presunto cru crocante, tostada de figo, presunto cru, redução de frutas vermelhas e creme de ricota. Drinques clássicos de brunch, como a mimosa (prosecco e suco de laranja) também constam do cardápio.

Num outro mapeamento de bruchs, realizado em março deste ano, Paladar foi buscar outras opções para a refeição nem tão café nem tão almoço, nos Jardins, no Jardim das Bandeiras, no Tatuapé e em Pinheiros. Nesses casos, vale conferir bem os horários, porque em alguns endereços, embora haja opções para um café da manhã tardio, a pegada está mais para almoço mesmo.

Um belo café no Campo Belo

Alternativa do Urban Kitchen, no Campo Belo

Há pouco mais de um mês, numa incursão gastrônomica pelo Campo Belo, o Paladar contou aos famintos como é o ambiente e a comida da Uban Kitchen, na reportagem que pode ser lida neste link. Funcionando do café da manhã ao jantar, é o tipo de lugar que não decepciona quem se atrasa para o brunch. Destaques do horário matinal: tostada na manteiga, ovos orgânicos mexidos, salmão defumado, cebolinhas, queijo, avocado grelhado, rabanetes e brotos e omelete com shimeji e queijo gruyère.

Tradição de 150 anos

A coxa creme do estabelecimento gastronômico mais antigo do país

Combinar a incursão alimentícia com um pouco de história também é uma boa pedida para o café da manhã. No centro da cidade, atrás da catedral, funciona a Padaria Santa Tereza, estabelecimento gastronômico mais antigo do Brasil, até onde as pesquisas no Google permitem apurar. O estabelecimento foi apresentado aos leitores de Paladar na reportagem publicada recentemente, disponível neste link. Com todo o cardápio regular de uma padaria, o local oferece ainda uma substanciosa coxa creme de frango e uma coxinha de brigadeiro recheada com morango que faz sucesso entre a clientela.

Pão, pão... pão, pão

Desafio para os próximos meses: conferir o ranking do pão francês na cidade

Num delicioso esforço de reportagem, jurados convocados por Paladar também já fizeram um teste às cegas para ranquear os melhores pães franceses encontráveis na cidade. A lista aponta três estabelecimentos campeões: o Estado Luso, na Vila Pauliceia, o Fabrique, em Higienópolis, e o Paris, no Jardim França – todos lugares com diversas opções para untar, tostar e rechear o pãozinho. Mas analisa também os produtos de mais duas dezenas de padarias, para quem quiser fazer sua própria seleção, garantindo o café da manhã dos próximos meses.





Sábado não deu, vá com fé no domingo

Um supercafé da manhã em São Paulo, com visita à catedral

Quase que ainda uma novidade, existe também em São Paulo o brunch dominical da Catedral da Sé, que está na lista de visitas programada por Paladar, mas já conta com o reconhecimento do Estadão, como testemunha a coluna Direto da Fonte, de Gilberto Amêndola. Confira, nesta nota, como fazer a reserva dessa disputadíssima nova opção do cardápio matinal paulistano.