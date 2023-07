O azeite brasileiro acaba de arrematar três prêmios em dois importantes concursos de olivicultura Foto: Marcela Oliveira

O brasileiríssimo azeite Sabiá acaba de receber três prêmios em dois dos concursos mais importantes do mundo. O azeite de oliva produzido desde 2022 na Fazenda Sabiá da Vigia, no município de Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste gaúcho, arrematou os prêmios de Melhor Azeite Blend do Hemisfério Sul, Melhor Coratina do Mundo feito fora da Itália e Melhor Extravirgem do Brasil - concedidos, respectivamente, pelo Leone D´Oro International e o EVO IOOC.

O Sábia está em sua quarta safra. Começou a ser produzido nos olivais de uma fazenda de gado em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, pela jornalista Bia Pereira e pelo empresário Bob Costa. As duas primeiras safras, de 2018 e 2019, foram distribuídas apenas para a família. Desde 2022, o Sabiá é produzido também na Fazenda Sabiá da Vigia, no Rio Grande do Sul.

A fazenda em Santo Antônio do Pinhal, onde a história do azeite Sabiá começou Foto: Marcela Oliveira

Atualmente, a marca acumula oitenta prêmios internacionais. Em março deste ano, o azeite entrou pelo segundo ano consecutivo na lista dos 10 melhores azeites do mundo no prêmio espanhol EVOOLEUM Awards, um dos mais respeitados concursos da olivicultura.

“Ser destaque em dois dos mais respeitados concursos italianos, terra dos melhores azeites, é motivo de muito orgulho para nós e reconhecimento do trabalho e da dedicação da equipe do azeite Sabiá. Isso mostra também que estamos no caminho certo”, exalta Bia.





