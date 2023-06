Cascasse Il Mondo Bar traz um pouco da Itália e de Nova York para Perdizes e região

Olá, amigos. Todos bem?

Ainda impactado pelo sucesso do BCB-SP, a maior feira de coquetelaria e bares do País (certamente uma das maiores do mundo). Por dois dias (5 e 6), o Pavilhão do Ibirapuera transformou-se em um grande centro de troca de informações e cultura etílica (além, claro, de muitos negócios envolvendo esse mercado). Com o sucesso do evento, a feira do ano que vem já está confirmada.

Mas vamos falar de uma das boas novidades da cidade.

Não faz muito tempo que Perdizes (ok, tem gente que diz que é Pompéia, outros falam em Sumarezinho) ganhou um bar que promete entrar na lista dos mais disputados de SP.

Trata-se do Cascasse Il Mondo Bar (Cascasse Il Mondo é uma expressão italiana que significa “que caia o mundo”). A casa de Renato Perito (ex-Fasano) tem como proposta principal unir o jeito italiano e americano (principalmente de NY) de tratar a coquetelaria. O desafio é grande, mas o resultado é altamente satisfatório. Sem malabarismos, o menu entrega drinques coerentes para quem gosta de fazer o trajeto entre “pouco teor alcoólico” e “punch mais alto” sem muitos sobressaltos.

Cascasse Il Mondo Bar Foto: Renato Perito

Do menu autoral, o destaque é o Bamboo #724 – com vermute seco, marsala, luxardo e bitter. Esse balcão gostou também do Pistachio Severo – um drinque clarificado (milk punch) com uísque irlandês, licor de ervas, pistache e limão. Vale ressaltar a equipe super afiada no serviço. A experiente bartender Yara Priscilla Ortiz Vieira é parte do time.

O bar fica na rua Tucuna, 724.

Cascasse Il Mondo Bar Foto: Renato Perito

World Class Brasil

Vitória Kurihara foi a grande vencedora da etapa brasileira do World Class Competition, principal competição de coquetelaria do mundo organizada pela Diageo. A final foi realizada na última segunda-feira, dia 5, no primeiro dia do Bar Convent Brasil (BCB), em São Paulo. Vitória será a representante do País na fase global da competição, que acontece de 23 a 27 de setembro também em São Paulo. “Eu sou a primeira campeã de Curitiba. E muitas pessoas de lá que já tinham participado do World Class antes de mim me apoiaram demais. Eu me sinto numa grande família”, disse Vitória.

Vitória Kurihara Foto: Bruno Basila

Bartender Competition

Na noite da última quarta-feira, dia 7, o bartender de Florianópolis Lucas Tomas sagrou-se o vencedor da Campari Bartender Competition 2023. Ele ganhou uma viagem para Itália para conhecer a matriz e todo o universo de Campari e, possivelmente, se tornar embaixador da marca por um ano.

O drinque que transformou Tomas em campeão foi o Origens, que combina Campari com infusão de morango e especiarias brasileiras.

Conheça a receita do campeão Origens:

50ml de Suco de Laranja

40ml de Campari com infusão morango

40ml de Vinho Chardonnay

20ml de Xarope de mel da Bragatinga com Puxuri

2ml de Licor de cacau

Especiarias brasileiras

Lucas Tomas foi o campeão da Bartender Competition Foto: Carla Carniel

Investimento

A Monin, fabricante de soluções aromáticas para bartenders, mixologistas, chefs ebaristas, anunciou que irá construir sua primeira fábrica na América Latina. A novainstalação será erguida em Itú em um terreno próprio de 132.000m².

Com investimentos estimados em R$350 milhões, o projeto promete gerar mais de200 empregos diretos e cerca de 300 indiretos de operação industrial numaprimeira etapa, além de 450 a 500 empregos diretos de obras das edificaçõesindustriais e administrativas.

Jazz

Em parceria com a Jameson, marca de uísque irlandês, o restaurante Fôrno recebe, todas as terças-feiras do mês de junho, o “Jazz de Terça”- projeto que reúne boa gastronomia, drinques e música ao vivo. A cada terça-feira a casa oferece um prato exclusivo assinado pelo chef Fih Fernandes, além de double drinque Jameson e apresentação de jazz ao vivo. Na R. Cunha Horta, 70 - Consolação.

Parada LGBT

Smirnoff é a patrocinadora master da 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. , A marca traz uma campanha com o mote: ‘Seu Orgulho Faz História’. Com o objetivo de honrar os pioneiros do movimento, a campanha traz destaque para as figuras icônicas e suas histórias de luta e resistência, incluindo nomes como Silvetty Montilla e Márcia Pantera, duas das maiores drag queens do País.

Pabllo Vittar

A partir desta semana, até 14 de junho, Absolut Vodka vai lançar uma campanha ao lado de Pabllo Vittar, Pepita, Thiago Pantaleão, Spartakus e Letticia Munniz, que celebra quatro décadas de conquistas da comunidade LGBTQIAPN+ e 40 anos de apoio da marca à luta, desde os anos 80. A produção também celebra o orgulho incondicional de ser e pertencer por meio da mensagem “Orgulhe-se em excesso, beba com moderação”.