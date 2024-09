Conheça a coquetelaria do Il Carpaccio, novo restaurante italiano no Itaim

Olá,

amigos!

Todos bem?

O Balcão de hoje foi visitar a bartender Ana Gumieri no seu novo trabalho, o restaurante Il Carpaccio, no Itaim.

Ana, que vem de trabalhos sólidos (líquidos, na verdade, rsrs) em casas como Gran Bar Bernacca e Shiro, partiu para uma nova experiência.

Mas vamos falar um pouco do Il Carpaccio. Recém-inaugurado, o restaurante é uma empreitada do restaurateur Gianluca Perino, do chef de cozinha Ricardo Dicamargo e da estilista Cris Barros.

Trata-se de um restaurante focado na gastronomia italiana clássica. O ambiente suntuoso tem mais de 400 m² e um balcão daqueles ‘bonitões’ (cadeiras confortáveis e etc. e tal).

Ana Gumieri no Il Carpaccio Foto: Ricardo Dangelo

Aqui, o maior desafio da Ana foi construir uma carta acessível para um público que, em sua maioria, não é muito próximo do universo da coquetelaria ou é muito mais propenso ao vinho.

Felizmente, Ana conseguiu manter sua identidade de sabor e complexidade ao entregar drinques mais leves - e que não irão assustar os marinheiros de primeira viagem.

Quero destacar dois: o Sereníssima - que leva rum com fatwash de óleo de coco, jerez manzanilla, xarope de mel e camomila; e o Nº Cinque - que vai com bourbon, amaro, bitters cocoa, baunilha com maracujá e limão cravo.

Nº Cinque Foto: Ricardo Dangelo

São dois exemplos de drinques que podem ser populares, mas sem perder o punch criativo. Quem for ao Il Carpaccio, pode tomar os dois. Ah, só mais uma coisa, muitos clientes usam o balcão do bar como espera. Acho vacilo. O espaço é suficientemente confortável para acomodar um jantar e uma bela rodada de drinques.

O Il Carpaccio fica na Rua Jerônimo da Veiga, 382 – Itaim

Ambiente no Il Carpaccio Foto: RicardoDangelo

BAR CASH

O Bar Cash é um programa de fidelidade para quem curte um balcão de bar. A ideia básica é acumular pontos que podem ser trocados por drinques ou outros prêmios nos bares parceiros e participantes.

O Bar Cash já está em casas como O Picco, Banqueta Vila Madalena, Caledonia Whisky & Co., Cordial Bar, Cariri, Trinca, Sylvester Bar, Hideout Speakeasy e Hideout Fizz (esses dois últimos estão em Santos). Em breve, novas casas irão se juntar ao time.

O funcionamento é simples. Basta identificar-se como usuário do aplicativo na hora de pagar sua conta. A cada R$1 gasto, você ganha 10 pontos. O saldo de Bar Cash pode ser usado em qualquer dos bares participantes.

Para se cadastrar entre no link: ganhe.barcash.app.br pelo navegador de internet do seu celular ou computador.

Balcão. Além das doses, é possível provar drinques clássicos e autorais com uísque, claro Foto: Alex Silva/Estadão

NFL

Com Johnnie Walker Blue Label e Don Julio 1942, a Diageo se une à XP Investimentos para promover nesta sexta-feira ações em camarote da NFL na Neo Química Arena. O Brasil recebe uma partida do esporte americano pela primeira vez na história. O espaço receberá em média 900 convidados. A união de ambas as marcas de luxo, batizada de Blue 42, promoverá também o after do local com a DJ Eli Iwasa e drinques especiais.