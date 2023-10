Conheça a coquetelaria do novo restaurante do chef Oscar Bosch, o Cala del Tanit

Olá,

amigos do Balcão

Todos bem?

O balcão de hoje confere a coquetelaria do novo restaurante do chef Oscar Bosch, o Cala del Tanit. Nesta semana também começou a rodar a carta nova do Orfeu. Mas vamos com calma...

O Cala, localizado no Itaim Bibi, traduz a paixão de Bosch pelos sabores da costa mediterrânea. O desafio de harmonizar o frescor e a potência de sabores da gastronomia da casa ficou por conta do bartender Thiago Fernandes (ex-Guilhotina).

PUBLICIDADE

Thiago apresenta aqui uma carta enxuta e inteligente - que dialoga com muita classe com os pratos que saem da cozinha.

Destaque para o Umami Gimlet (com gim e cordial de umami). Experimente com uma das entradas da casa ou mesmo com peixes. A ideia do frescor mediterrâneo está muito bem traduzida etilicamente aqui.

Umami Gimlet Foto: Pedro Ferrarezzi

Interessante também é a experiência com o Amore Amaro (com amaro, bourbon, angostura, gengibre e especiarias). A simples descrição dos ingredientes sugere um drinque mais pesado. Não é o que acontece. Com mais amaro do que bourbon em sua composição, o coquetel entra naquela categoria de estruturados com frescor.

Para quem não abre mão de um coquetel mais seco, a pedida é o Água Santa, com jerez, gim, lillet, licor de ervas e bitter de laranja.

PUBLICIDADE

O Cala del Tanit fica na R. Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi.

Amore Y Amaro Foto: Pedro Ferrarezzi

ORFEU

Essa semana também começou a rodar a nova carta do Orfeu, batizada de ‘Banho de Folhas’, assinada por Michelly Rossi.

O Bar Orfeu fica no térreo do Edifício Vila Normanda, ao lado do Copan.

PUBLICIDADE

A carta é toda construída tendo a cachaça e uma ideia de brasilidade como norte. Conceito que, felizmente, o mundo da coquetelaria tem abraçado com mais convicção.

Hoje, é possível encontrar trabalhos que busquem, sem pudor, essa essência brasileira - como, por exemplo, a coquetelaria desenvolvida por Neli Pereira, no Espaço Zebra.

Destaque para o Kayala - com cachaça, xarope de coco tostado, água de coco, suco de abacaxi e mix de limões.

Para quem ainda tem algum preconceito com a cachaça, recomendo uma passeio pela carta do Orfeu.

Drinque do restaurante Orfeu Foto: katiuska Salles

PUBLICIDADE

FESTA NO GUARITA

O Guarita bar comemora 7 anos e 7 meses neste domingo. As festas do Guarita já são uma tradição em Pinheiros. Desta vez, além de drinques do Guarita, o evento tem a participação de bartenders como Rodolfo Bob, Alice Guedes, Alex Sepulchro e Frajola. Na cozinha, a festa tem a presença de Toshi Akuda (Otoshi Izakaya), Caio Alciati (Losdos Taqueria) e Gustavo Rodrigues (Lobozo e Sorocaba Bar). No domingo, dia 29, das 13h às 21h - na Simão Álvares 952.