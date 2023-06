Conheça o Nada, o novo ‘speakeasy baiano’ do Preto Cozinha

Olá, amigos.

Todos bem?

Não é nada, não é nada, já estamos no fim de junho.

E com ele, muitos bares estão sendo inaugurados na cidade. Um dos mais recentes (ainda em esquema de soft opening) é o bar Nada.

É tudo ou nada. Ou, como diaria Tim Maia: ‘tudo é tudo, nada é nada’

O Nada é o speakeasy do restaurante Preto Cozinha. No caso, caberia chamar de “um speakeasy baiano”. O espaço tem um clima de exclusividade, com apenas 30 lugares. Inspirado em uma Bahia mais abastada e luxuosa, o Nada tem nas paredes um tom de verde que remete às portas de endereços icônicos de Salvador, como o Farol da Barra e Igreja do Carmo.

A carta de coquetel é criação do bartender Chris Carijó.

Ambiente do Bar Nada Foto: Lais Acsa

Esse Balcão ainda não experimentou, mas ficou curioso com o Maria Amarelada, uma releitura de bloody mary feita com manga verde e tiquira (destilado de mandioca).

Um dos já experimentados, e recomendados, por esse Balcão é o Sebastião- que combina cachaça, vermute tinto, vinagre de Jerez e licor de jabuticaba, finalizado com um flor comestível.

A carta ainda tem o Brejosa, drinque inspirado nas cervejas de boteco e servido em um copo que imita uma lata, à base de vodka, limão galego, licor de lúpulo brasileiro, angustura laranja e finalizado com uma espuma de IPA.

O menu de comidas, criado pelo dono e chef Rodrigo Freire, estará disponível a partir da segunda quinzena de julho.

R. Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros.

Coquetel do Nada Foto: Laís Acsa

NOTÍCIA

NEGRONI COM CAFÉ

O N45 Negroni acaba de lançar o N45 Coffee, versão da bebida acrescida de um toque de café. Na fórmula do N45 Coffee, elaborada pelo master distiller da marca, Cesar Griffo, é utilizado um extrato de café arábica descafeinado, que passa por uma infusão de 60 dias antes de ser adicionado ao coquetel para ficar mais uma semana infusionado. O preço final sugerido de R$ 164,90.

BOURBON COUNTY

A Bourbon County, linha especial da Goose Island, que, nos últimos anos, lançou as novas safras no fim do terceiro trimestre, terá sua edição de 2022 por aqui já este mês. Cada safra de Bourbon County é disponibilizada para venda apenas uma vez por ano. E, em 2023, o Bourbon Day acontece no dia sábado, com o início das vendas físicas na casa da marca em São Paulo, o Goose Island Brewhouse, no Largo da Batata, emPinheiros.

COM BLUE LABEL

Entre os dias 27 de junho e 30 de julho, O Carrasco – bar escondido no segundo andar do Guilhotina – terá o Cardápio Blue Label Experience. Os coquetéis do premiado bartender Spencer Amereno e da Cris Negreiros irão harmonizar com o menu em cinco tempos pensado pelo chef Cassiano Oliveira. A dupla traz o Old Highland Cocktail com Blue Label, baunilha de Madagascar, mel de Jataí e bitter, além do Blue Tones com Blue Label, Porto Tawny, Jerez Fino e essência de laranja e outros. O menu sai por R$ 560 (mais serviço) por pessoa e é preciso reservar. Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros (dentro do Guilhotina Bar). Telefone: (11) 3031-0955 | Horário: terça a sábado das 19h às 21h30 e 21h30 à 00h | @ocarrascobar.

CIRCUITO DE BARES

Até o dia 22 de julho, a Bombay Sapphire promove a “Galeria de Drinks Bombay”, um circuito de bares com drinques exclusivos, no Rio de Janeiro e São Paulo. Por aqui, em SP, bares como o Solara, Flora, Next Door, Bottega 21, Regô, Terê e Imakay estão entre os participantes.