Entre os 100 melhores bares do mundo, Tan Tan lança nova carta de coquetéis

Olá, amigos! Todos bem?

O Balcão de hoje vai falar um pouco sobre uma das cartas mais esperadas do ano, a do Tan Tan.

O bar é o único brasileiro na lista de melhores do mundo (62º posição no World’s 50 Best Bars Awards 2022) e também foi, recentemente, listado como um dos 10 melhores Bares de Coquetéis e Restaurantes no prêmio regional da Tales of the Cocktail Foundation.

Não à toa, os interessados em coquetelaria (um grupo que não para de crescer), já estavam no modo: Quando sai a nova carta?

Saiu!

Uma noite no Tan Tan Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

Batizado Duality#2, o menu é uma criação conjunta do chef Thiago Bañares, do head bartender Caio Carvalhaes e da equipe do Tan Tan (que tem, por exemplo, o bartender Yuri Pereira no seu elenco).

A carta é uma continuação lógica do trabalho anterior. Ela explora, sob diferentes técnicas, a dualidade de ingredientes que contam um pouco da história da casa. Desta vez, os produtos escolhidos foram: yuzu e a conserva de ameixa umeboshi (representando a origem japonesa do bar), o açaí e a raíz amazônica priprioca (representando as raízes brasileiras) e a banana (que aparece como elemento internacional). Cada produto ganha dois coquetéis.

A primeira coisa a ressaltar é o equilíbrio. O álcool não “grita” em nenhum dos drinques experimentados por esse ‘Balcão’. O foco é, claramente, o sabor e a valorização dos produtos.

Os coquetéis que trabalham a banana como ingrediente chave estão entre os melhores da temporada (levando em consideração todos os coquetéis lançados neste ano). Destaque para o surpreendente Chinese Dessert - com Cachaça (amburana), vermute tinto, bitter, gergelim tostado e banana. Pra quem gosta de fazer listas de “melhores do ano”, fica aqui a dica.

Chinese Dessert na nova carta de coquetéis do Tan Tan Foto: Tati Frison

Também destaco uma espécie de versão do Paper Plane com yuzu, o Kamikase - que leva bourbon, amaro, mel e yuzu. Outro surpreendente da nova carta é o Koreisha - tequila, vodca, licor de cereja, limão e umeboshi.

Para iniciar a noite por lá, recomendo um martini com jeitão de anos 90, o Old Passion - com vodca, jerez, especiarias, licor de flor de sabugueiro, maracujá e priprioca. Ou ainda o Deep Purple - com jerez, vermute seco, licor de maraschino, bitter de laranja e açaí.

Kamikase na nova carta de coquetéis do Tan Tan Foto: Tati Frison

A carta ainda tem um hall da fama - com clássicos da casa. E, agora, uma seção chamada de “área de desenvolvimento” - onde a cada três meses serão apresentadas novas criações da equipe (alcoólica e não alcoólica).

Trata-se de mais um trabalho do Tan Tan que vai manter a relevância da casa no cenário da coquetelaria brasileira. Mais do que isso, um trabalho que reforça a vocação do Tan Tan para se tornar um player mundial na coquetelaria.

Na R. Fradique Coutinho, 153.

Old Passion na nova carta de coquetéis do Tan Tan Foto: Tati Frison

Notícia

Rabo de Galo

Após muita luta da comunidade de bartenders e, principalmente, do Mestre Derivan (figura fundamental na coquetaria brasileira e que nos deixou recentemente), o Brasil acaba de colocar seu segundo coquetel na lista da IBA (International Bartenders Association). Agora, assim como a caipirinha, o Rabo de Galo é um drinque reconhecido internacionalmente - o que aumenta o potencial de utilização da nossa cachaça pelo mundo.

No Instagram da IBA, a receita divulgada é:

50 ml de cachaça

15 ml de vermute

15 ml de cynar

Mestre Derivan era o organizador do concurso Rabo de Galo Foto: GABRIELA BILO / ESTADAO CONTEUDO

Bubble Gin

O mixologista Zulu, do Boteco São Bento e São Conrado Bar, criou, em parceria com a Tanqueray, o “Bubble Gin”. Com as seis opções no valor de R$ 46, o cardápio conta com: Bubble Bee – gin Tanqueray, bubble de maracujá, bubble de maçã verde e água tônica; Bubble Berry – gin Tanqueray, bubble de blueberry, bubble de limão, espuma de gengibre e água tônica; Litchi Bubble – gin Tanqueray, bubble de lichia e água tônica; Bubble Red Peers – gin Tanqueray, bubble de morango, sumo de limão e espuma de gengibre; Bubble New Tropical – gin Tanqueray, bubble de iogurte e Red Bull Tropical e; Bubble Menta – gin Tanqueray, bubble de menta, hibisco e água tônica.