Conheça os sabores da coquetelaria do Shiro e do Pina

Essa semana, visitei dois bares na cidade. Um deles, completamente novo, uma extensão de um reconhecido restaurante japonês na região dos jardins. O outro não é novo, mas acabou de reabrir após uma reforma, na Barra Funda.

Achei conveniente falar do Shiro e do Pina no mesmo post. Acho que são dois ótimos exemplos de como a coquetelaria pode apontar para lados diferentes (até opostos) e ainda assim trazer criatividade, elegância, sabor e qualidade.

Minha primeira parada será no Shiro ( Rua Padre João Manuel, 712 - Cerqueira César)

O Shiro fica em cima do restaurante Kuro. No bar cabem 10 pessoas (12, talvez, se der uma apertadinha). Só com reserva antecipada é possível acessá-lo - em três janelas de horário: 19h, 21h15 e 23h15.

A primeira boa surpresa da casa é encontrar a bartender Ana Gumieri trabalhando em outro registro e com outros produtos. Aqui, você encontra a Ana encontrando equilíbrio em destilados como Awamori, shochu e, claro, no uísque japonês.

Ana Gumieri Foto: Arquivo Pessoal

A delicadeza dos produtos combina com a delicadeza (e elegância) na execução. O resultado é o foco no sabor (e não na potência). Toda a experiência no Shiro merece atenção. Um lugar para bebedores com repertório.

Destaco o ‘Su com Cumaru’ - com cachaça branca com matcha, shurb de cumaru e limão taiti (aqui a cachaça é pré-aquecida). Também vale muito experimentar o Tosuto - com uísque japonês, arroz tostado, akamisso, xarope de mel e limão taiti.

Laranja de ouro, um dos 8 coquetéis autorais no novo Shiro Foto: Rubens Kato

Os drinques autorais variam de R$ 45 a R$ 80.

Minha amiga e repórter do Paladar Fernanda Meneguetti fez um belo registro sobre sua visita ao Shiro. Leia aqui.

Minha segunda parada é o Pina ( R. Brigadeiro Galvão, 177 - Barra Funda)

O Pina acaba de reabrir depois de um período de reforma. E com a reabertura veio uma nova carta de coqueteis - substituindo o menu já clássico das linhas de metrô.

Agora, trata-se de um mergulho nas memórias familiares de quem faz e trabalha no Pina. A carta vem acompanhada de um álbum de fotos - destacando momentos da vida que, por algum caminho, levou à criação de determinado coquetel.

Um bom exemplo disso é o Pereira (uma releitura do Garibaldi). O proprietário do Pina e bartender da casa, Gabriel Szklo, conta que na infância tinha um fascínio por uvaia (fruta típica da Mata Atlântica) e sempre quis encontrar um coquetel que reproduzisse essa sensação. Com a simplicidade do encontro entre a uvaia e o campari nasceu esse ótimo coquetel.

Drinque com uvaia Foto: Arquivo Pesssoal

A carta ainda tem ótimos achados como o Acuérdate de la Pensión - com tequila, cynar e jerez; e o Pina Martini - com gim, jerez, água mineral e levedura.

Para uma explosão de sabor, sugiro o Salsa Jerezana - com jerez, água de tomate, nori, gergelim, chá preto lapsang souchong, missô, mel, ácido cítrico e tintura de levedura.

Os drinques autorais variam de R$ 28 a R$ 40.

O novo balcão do Pina Foto: Arquivo Pessoal

