Fenômenos da natureza inspiram nova carta de coquetéis do Solara

Olá,

amigos!

Todos bem?

O balcão de hoje já incorpora a correria de fim de ano e vai passar por três casas. O ‘rolê' da coquetelaria começa no Solara. Depois, seguimos para o restaurante Barletta e finalizamos com uma visita ao EAP Café.

Mas vamos com calma que o fígado não é de aço (embora, às vezes, possa parecer).

O Solara acaba de lançar Magnitude, sua nova carta de coquetéis autorais. São 12 drinques, desenvolvidos por Bruno Acioli e equipe, e inspirados em fenômenos da natureza.

Novos coquetéis no Solara Bar Foto: Marcelo Bruzzi

Faça chuva ou faça sol, vamos aos coquetéis.

Destaques para “Floração” – com gim, licor de pitanga, néctar de acerola, soda de flores da estação e pétala de rosa doce.

Outra pedida é o “As Grandes Migrações” – com uísque, fermentado de manga, bitter, tintura de folha de mamão, mel de casca de banana e couro de tamarindo.

A casa é despojada e tem um clima gostoso (diria, solar mesmo). Um bom lugar para um date. Ah, se você não é adepto dos coquetéis - uma cervejinha gelada na área externa do bar é sucesso garantido.

Na Rua Original, 89 - Vila Madalena.

Coquetéis inspirados em fenômenos naturais Foto: Marcelo Bruzzi

Agora, vamos conhecer um pouco do Barletta.

O Barletta é um pequeno tesouro escondido da cidade. A casa fica atrás de uma loja de vinhos nos Jardins. Embora a especialidade, claro, seja os vinhos, os embutidos e a gastronomia italiana, os drinques não fazem feio por lá.

O ambiente é acolhedor (à meia luz) e conta com apresentações de jazz (assim como o Solara, a casa também é um bom lugar para dates).

Entre os drinques da casa, destaque para as variações de negroni - principalmente o Negroni Barletta, uma releitura do drinque tradicional com limoncello artesanal da casa; e o Espresso Negroni (preparado com o processo de cold brew - infusão feita a frio).

O Barletta fica na Alameda Tietê, 360 - Jardins.

Carta de negronis no Barletta Foto: GIOVANNA

Por fim, chegamos no EAP Café.

O EAP Café é o irmão mais novo do EAP Empório Alto dos Pinheiros (casa responsável por criar toda uma cultura cervejeira em São Paulo). Sob o comando de João

Maurício T. Costa, Roberta T. Costa e Paulo Almeida, o local oferece uma seleção de alguns dos melhores cafés de diferentes regiões do País.

Além disso, adivinhem, tem coquetelaria, sim senhor.

Trata-se, claro, de uma coquetelaria descompromissada com base de café. Esse blogueiro do mundo etílico teve a oportunidade de experimentar alguns e destaca: Whiskey Affogato e o Espresso Negroni.

Aliás, recomendo pedir uma porção de pão de queijo junto com qualquer coquetel da casa.

O EAP Café fica na R. Vupabussu, 339 - Pinheiros.