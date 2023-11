Negroni com sabor de burrata? Espresso Martini com pão amanteigado? Conheça os drinques do Krøzta

Olá,

amigos do balcão!

Todos bem?

Nesta semana, o blog visitou a nova casa dos Thiagos (do chef Thiago Maeda e do bartender Thiago Pereira).

Trata-se do Krøzta, o terceiro empreendimento da dupla na Rua Jesuíno Pascoal, na Santa Cecília. Eles já são donos do Bagaceira e do Koya - casas que se completam como proposta.

PUBLICIDADE

O Krøzta tem uma pegada italiana com pitadas orientais. Tem pizza, tem! Mas não é exatamente uma pizzaria. Assim como as outras casas dos Thiagos, a gastronomia é de primeira.

Mas vamos ao nosso objetivo aqui no Balcão: os drinques!

Drinques do Thiago Pereira Foto: Giuliana Nogueira

De um modo geral, a carta tem uma pegada “aperitivo”. Gosta de americano, negroni e cardinale? Se a resposta for sim, você já vai gostar do Krøzta antes mesmo do primeiro gole.

Abri os trabalhos etílicos com o Caju Sbagliatto (espumante de caju, Campari e vermute da casa). Destaque para o vermute da casa - que funciona bem com o espumante de caju. Depois, chegou um dos meus preferidos da noite, o Ciao Ciao (Campari, vermute, jerez fino e grapefruit).

PUBLICIDADE

Coquetel 'Mas Que Laura' Foto: arquivo pessoal

Pereira ainda traz dois coquetéis com jeitão de hit (na noite em que eu estava lá, eram os que mais tinham saída): Mas que Laura? e o Sgroppino. O primeiro leva gim infusionado com azeitona siciliana, néctar de uva verde e cambuci, grappa chardonnay Alba e manjericão; já o segundo tem espumante brut, sorbet de limão siciliano, vodca e limoncello.

O negroni da casa também é um achado. Além do Campari e vermute, o gim é infusionado com stracciatella (o recheio da burrata). Para terminar a noite, minha dica é o Espresso Martini - que aqui vai vodca “com pão amanteigado”, licor de tâmaras, espresso e cocoa bitter. A carta ainda apresenta outras opções - mas aí vou precisar fazer uma segunda visita...

O Krøzta fica na rua Jesuíno Pascoal, 39 - Santa Cecília.

Os 'Thiagos' Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Alerta de Guest

O Gran Bar Bernacca completa dois anos no Itaim Bibi. Para comemorar, no dia 28 de novembro (a partir das 19h), a head bartender Ana Gumieri recebe na barra dois nomes da coquetelaria brasileira: Alice Guedes, do bar Fechado, e a curitibana Jaci Andrade, participante do reality show “Shaking The Bar” do canal Sony Br. O Gran Bar Bernacca fica na Rua Amauri, 244.

Projeto

Para desmistificar uma ideia tosca de que só homem bebe uísque, a Jack Daniel’s criou o projeto ‘As donas do bar’, que consiste em duas fases: um guia que divulga bares comandados por mulheres e um encontro que é uma releitura dos famosos Clubes do uísque, mas dessa vez com foco no público feminino.

A ideia, que é feita em parceria com a consultoria 65|10, é apoiar o empreendedorismo feminino e dar visibilidade às profissionais do setor. Essa é a primeira vez que a Jack Daniel’s Brasil aposta em uma iniciativa exclusiva para mulheres

PUBLICIDADE

Essas são as donas dos bares selecionadas para o projeto (temos fotos de cada uma delas):