O Alquimista Bar abre as portas no fervo de Pinheiros; casa tem a cantora e atriz Cleo como sócia

Olá, amigos do Balcão

Todos bem?

Inauguração de bar é feita para confraternizar, abraçar os amigos e desejar boa sorte.

Foi exatamente o que eu fiz na última quarta-feira, na inauguração do O Alquimista Bar.

A casa tem como o seu chef de bar e idealizador, o bartender Raul Dias. A atriz e cantora Cleo (nome artístico de Cleo Pires) e o empresário Kiki Salviato são sócios na casa.

PUBLICIDADE

Localizado no miolo do fervo da Rua Mourato Coelho, em Pinheiros, o bar abriu as portas com um festão, cheio de influencers, gente da mídia e tal.

Cleo é sócia do Alquimista Foto: PAULO FREITAS

O espaço tem diversos ambientes - inclusive um palco para shows (uma programação deve ser divulgada em breve). No andar de cima, existe uma sala mais reservada para experiências de marca, workshops e afins.

O bar inteiro é decorado com temas místicos e que remetem, claro, a alquimia.

Fachada do bar na Mourato Coelho Foto: PAULO FREITAS

PUBLICIDADE

Aqui, alguns drinques que parecem representar o espírito da coquetelaria da casa (mas que ainda não experimentei): o Corindrum (com gim, saccharum de pepino, xarope de curaçau, grapefruit e coentro) e o Arcanum (com vodca, licor 43, carvão vegetal gum nero, xarope de açúcar e glitter comestível).

Eu não bebi, mas a minha amiga Fernanda Meneguetti do Paladar também esteve por lá e experimentou algumas coisinhas. Leia clicando aqui.

O Alquimista Bar fica na Rua Mourato Coelho, 1080 - Pinheiros.

Drinque do bar Alquimista Foto: Kiki Salviato

Alerta de Guest

PUBLICIDADE

Terê e Shihoma

Nesta segunda-feira, o Terê vai receber a chef e sócia do Pasta Shihoma, Bia Limoni. Além das famosas massas do Shihoma, Bia vai servir um crudo de olho de boi com pimentões fermentados (sucesso no restaurante). Entre os coquetéis, dois da carta do Shihoma, assinada por Mari Mesquita. São eles, o negroni com folhas de figo e o Pomodoro Martini. A partir das 19h.

O Terê fica na Rua General Jardim, 427 - Vila Buarque.

Moët & Chandon

Os rótulos da marca Moët & Chandon vão ganhar um novo visual em suas garrafas e embalagens. A mudança no design começa pelo novo visual do Moët Imperial Brut. Esta mudança anuncia a alteração dos demais rótulos até o final de de 2025.

PUBLICIDADE

Máquina de coquetéis

A Easy Drinks acaba de lançar uma a máquina de “Drinks on Tap”. Trata-se de um maquinário importado da Suécia que permite a produção instantânea de coquetéis. De acordo com a marca, a máquina consegue fornecer 10 mil drinques como os clássicos Moscow Mule, Cosmopolitan e outros para até 200 mil pessoas por dia.