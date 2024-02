O bloco da coquetelaria também se agita no carnaval; saiba onde beber bons drinques e cair na folia

Olá, amigos do balcão! Todos bem?

A coluna hoje segue no pique do carnaval.

Quem estiver com saúde para misturar folia com coquetelaria pode aproveitar as festas que alguns bares estão promovendo na cidade.

Não vou conseguir dar conta de todos, mas deixo aqui algumas pistas para quem estiver atrás do “Bloco das Coqueteleiras Nervosas de SP”.

O Drosophyla Bar, localizado dentro de um casarão tombado na Consolação, vai promover bailes vintages nesta sexta e sábado. O ambiente da casa recria o clima de carnavais do passado - com decoração Art Decó e muitas marchinhas, frevos e sambinhas. O Drô fica na Rua Nestor Pestana, 163.

Carnaval no Drô Foto: Arquivo Pessoal/Drô

Quem também está em clima carnavalesco é o Guarita. Neste domingo, dia 11, a casa abre às 14h para uma festa com muita brasilidade e coquetelaria. Além de curtir o som, a carta de drinques autorais será servida normalmente. Para quem ainda não experimentou, taí a oportunidade para tomar o ‘Disorder’ - um coquetel com uísque, fernet, tamarindo e suco de limão. O Guarita fica na Rua Simão Álvares, 952.

Disorder é um dos novos coquetéis da carta do Guarita Foto: Lais Acsa

Embora não tenha nenhuma ação específica de carnaval, o Bagaceira estará aberto no final de semana e é uma opção bacana pra quem gosta de agitação (Rua Frederico Abranches, 197 - Santa Cecília). Outra opção para os festeiros é o Café Hotel Bar - que estará aberto durante o carnaval e é sempre uma promessa de boa festa (Rua Amaro Cavalheiro, 22 - Pinheiros).

Já o Cineclube Cortina vai mergulhar no carnaval. Nesta sexta, por exemplo, a casa vai ter uma festa pós-cortejo do Ilú Oba de Mim, a partir das 22h. Na terça-feira, dia 13, a casa recebe a festa oficial do bloco Pagu, depois das 19h. O Cortina fica na Rua Araújo, 62.

O Love Cabaret, que tem coquetelaria da Michelly Rossi, também abraçou o carnaval. Lá, a festa acontece até o dia 13. A ideia da casa é evocar as memórias dos bailes de cabarés da década de 50. A casa programou apresentações de atmosfera glamourosa e sofisticada. Entre as atrações estão: Jelly Bunny, DFenix, Ginger Moon, Isis Maia Bello, Luiz Lobassi, Deborah Rizzo, Marcinha do Corinto, Gabriel Bacury e Ewä Exu. Na Rua Araújo, 232 - República

Guest

O bartender Alê Bussab dividirá a barra, no dia 20 de fevereiro, com o bartender Rafael Machado, do The Royal Cocktail Club, da cidade do Porto, em Portugal. Para o Trinca, Rafael trará dois coquetéis: o Veneto (que leva gim, Luxardo, cordial de aipo e manjericão e sal) e o Jalapa ( com tequila, suze, vermute japaleño, fake lime e agave). Cada coquetel custará R$ 38. Na rua Costa Carvalho, 96, em Pinheiros, a partir das 18h.

Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros.

Rafael Machado Foto: Marc Chang

101 receitas

O e-book 101 Drinks com Cachaça, comercializado pela plataforma Hotmart ( porR$ 49), conta com a curadoria de Marco De la Roche. Além de compartilhar seu amor à Rainha do Brasil – a cachaça –, o especialista em coquetelaria teve uma preocupação em descomplicar processos para que todos consigam reproduzir as receitas sozinhos. No livro, batidas, versões de rabo de galo e releituras de alguns clássicos da coquetelaria mundial.

101 Drinks com Cachaça Foto: Reprodução

BCB

A RX, empresa organizadora do BCB São Paulo, encontro do setor de bebidas que reúne profissionais de diferentes países, anunciou para a edição deste ano: BCB Business Day. Com isso, o evento ganha novo formato, com realização em três dias, sendo o último exclusivo para profissionais com interesse em fazer negócios com as marcas expositoras.

O BCB São Paulo acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera.

Em tempo: O bartender, sócio do novo bar Edith e criador de conteúdo digital Rafael Mariachi foi anunciado como o novo embaixador de conteúdo do BCB 2024.

NFL

Quem procura por uma diversão diferente neste Carnaval tem o super bowl como opção. O bourbon do KentuckyJim Beammarca presença na NFL em Brasa, dos dias 9 a 11, na ARCA, na Vila Leopoldina. O evento promete muita interação com o esporte e atividades focadas no treino e aprendizado. Para acompanhar a programação, drinques exclusivos com Jim Beam poderão ser encontrados no bar da marca e na área vip. Na Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina.