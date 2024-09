Restaurante em loja conceito de Tânia Bulhões ganha carta de coquetéis assinada por Chula Barmaid

Olá, amigos!

Todos bem?

Vamos celebrar mais um espaço conquistado pela coquetelaria de São Paulo. Desta vez, falo do lançamento de uma carta de coquetéis, assinada pela incansável Chula Barmaid, no recém-inaugurado restaurante Leila.

Ok, vocês podem se perguntar: qual a novidade de uma carta de coquetéis dentro de um restaurante?

O Leila é o restaurante que fica no térreo da luxuosa loja conceito de Tânia Bulhões, na Rua Colômbia, no Jardim Paulista. A loja, que já é uma referência no setor superluxo, é um espaço voltado para produtos exclusivos nos segmentos de tableware, perfumaria e produtos para cuidados com a pele.

Chula fez a carta do restaurante Leila Foto: GUI GALEMBECK

Neste contexto, o restaurante (no térreo da loja) abraça um público bastante específico - que em termos de coquetelaria talvez ainda não tenha se aventurado para além do Aperol Spritz.

Por isso, a argentina Chula mostra mais uma vez porque é uma das profissionais mais requisitadas da cidade. É como se ela pegasse esse cliente pela mão e, sem desprezar aquilo que ele já gosta e conhece, o levasse por caminhos novos - mas sem sustos ou solavancos.

Um bom exemplo disso é o Quase um Bellini - com abacaxi, pêssego e espumante (será um hit da casa, pode escrever). Outro que segue essa praia é o Abelha - com cachaça, vinho branco, mel jataí e maça verde.

Coquetel Abelha Foto: GUI GALEMBECK

Para quem quer algo um pouco mais pegado, recomendo o 70% Chocolate (atenção para a onça no fundo do copo). Esse drinque lembra um sazerac um pouco mais achocolatado - com bourbon, blend de vermute tinto, bitter e alfajor de chocolate.

A carta também tem uma subdivisão chamada ‘Aromáticos’ - com coquetéis inspirados em perfumes vendidos pela loja. Aqui, experimentei o Meia Noite - com Macallan 12 anos, caramelo, blend de vermute tinto e bitter.

Os coquetéis não-alcóolicos também entregam muito sabor.

O restaurante Leila fica na Rua Colômbia, 270, Jardim Paulista.

70% Cacau Foto: GUI GALEMBECK

Teus

Felizmente, vivemos em uma época em que os restaurantes abandonaram a ideia do bartender improvisado ou da “carta mixuruca só pra atender o maluco que vai inventar de pedir um negroni ou um martini” .

Hoje, encontramos com certa regularidade o casamento da boa comida com o bom copo (e não só boas taças de vinho).

Teus é um desses casos de sucesso. A casa de Pedro Grando e do chef Francisco Farah, que está caminhando para completar 10 anos, encontrou esse. A gastronomia é a estrela, mas existe um bom espaço para os drinques.

Não deixe de combinar os arrozes (de polvo, pato ou porco) com drinques como o Melon - um martini vodca infusionada com melão.

O Teus fica na Rua Natingui, n° 1548 – Pinheiros.

Martinis no Teus Foto: Angelo Dal Bo

Mês da cachaça no Pensão Bar

Nesta sexta-feira, dia 13, Pensão Bar reúne Chris Carijó, Laércio Zulu e Gabriel Santana para rodadas de drinques à base de cachaça. Além disso, vai rolar uma degustação guiada por um especialista e amante de cachaça, o bartender Noel Medeiros. Na rua Cardeal Arcoverde 1779.

Dia da cachaça no Caetano’s

O 13 de setembro no Caetano´s Bar, unidade zona norte, será todo em homenagem a cachaça. A casa vai lançar uma carta com 40 rótulos premiados - e selecionados pelo mixologista Marco De la Roche (que também assinou a carta de drinques do bar).

Entre as cachaças, destaque para a Princesa Isabel Cana Caiana, de Linhares-ES, que fica um ano em tonéis de inox, produzida a partir de uma cana rara, pelo fato de ser difícil o seu plantio e cultivo. Na Av. Eng. Caetano Álvares, 5496 - Mandaqui.

Monin Cup

O bartender mineiro, Albert Coelho conquistou o primeiro lugar na etapa nacional da MONIN Cup 2024 e irá representar o Brasil na final mundial, na França, em dezembro. Especialista em cachaça, Bebeto soube interpretar perfeitamente o tema da competição, “Low is More” – que incentiva a criação de bebidas com baixo teor alcoólico ou totalmente sem álcool – e apresentar um coquetel inovador low ABV com cachaça, com teor alcoólico menor ou igual a uma cerveja (6,47%).

Inspirado em sua própria trajetória na coquetelaria, o drinque Percurso, antes de ser preparado, tem seu gelo defumado com madeiras de frutíferas, combinando xarope Monin Abóbora com especiarias, purê de pêssego e damasco sem açúcar, conserva de cúrcuma e, como estrela, a cachaça mineira envelhecida em amburana. A técnica de defumação, influenciada por sua vivência nos EUA, foi um dos destaques do coquetel, impressionando o júri.

Purgatório no Amargot

Os bares Amargot (SP) e Purgatório (BA) se juntam para comandar a noite do próximo dia 17, terça-feira. Gabico Queiroz e Jonatan Albuquerque celebram o mês da Negroni Experience, com a criação de quatro drinques especiais para a noite, inspirados no universo do cinema. O Guest começa às 18h. O Amargot Bar finca na Rua Atílio Innocenti, 229, Vila Nova Conceição.

E Purgatório no Oculto

No dia 19 de setembro, o bar Oculto receberá um evento especial. Os bartenders titulares do balcão, Cris Negreiros e Spencer, se juntarão aos talentosos Junior Oliveira e Jonatan Albuquerque. O mixologista Junior Oliveira, detentor do título de embaixador da marca Woodford Reserve, apresenta o Wood’s Autumn Tea, um coquetel exclusivo que inclui Woodford Reserve, Xarope de Noz de Macadâmia, Limão siciliano, Solução salina, Bitter Aromático n°3 Cacau, Café & Uísque e Bitter Aromático n°4 Curaçau Laranja.

O segundo convidado da noite é Jonatan Albuquerque, especialista em mixologia e dono do bar “Purgatório”. Durante o evento, ele apresentará o coquetel Fashiontella, bebida que mistura Woodford Reserve, Nutella, Xarope simples, Bitter Aromático n°1 Especiarias, Solução Salina e Tuile de chocolate.