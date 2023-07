A Casa Perini pretende comercializar 12 mil unidades nos três primeiros meses após o lançamento Foto: Camejo | Casa Perini

A moda de colocar metais preciosos em produtos alimentícios pegou no Brasil, e agora as tão famosas folhas de ouro estão por toda parte. Porém, uma marca de vinho decidiu inovar e trocar o ouro por cristal na bebida. Para isso, criou um espumante com cristal austríaco, que custará R$ 89,90, com estimativa de venda de 12 mil unidades após o lançamento

A Casa Perini, marca que está por trás desta ideia, desenvolveu a garrafa que tem um cristal austríaco cravejado no vidro e nomeou o produto como Casa Perini Cristal. O conteúdo líquido é feito de um blend de uvas brancas cultivadas na região do Vale Trentino, em Farroupilha, do Rio Grande do Sul, e contém 12% de teor alcoólico.

Serviço

